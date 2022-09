Diretta Streaming e Cronaca Live di Inter – Bayern Monaco 07-09-2022 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Bayern Monaco 1° Giornata Gruppo C Champions League, Mercoledì 7 Settembre 2022 ore 21:00

CRONACA 2° TEMPO

93′ – Finisce la partita. Nella prima giornata del girone C della Champions League l’Inter soccombe in casa contro il Bayern Monaco per 2-0. A sancire il successo della compagine tedesca sono una realizzazione di Sané (25′) e un autogol di D’Ambrosio (66′). I nerazzurri torneranno in campo in Europa il 13 settembre per affrontare in trasferta i cechi del Viktoria Plzen travolti (5-1) all’esordio a Barcellona.

93′ – Upamecano commette fallo su Lautaro Martinez,

92′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Stanisic.

91′ – Dimarco si oppone in scivolata a un tentativo di Gnabry accentratosi da destra.

90′ – Segnalati tre minuti di recupero.

90′ – Cartellino giallo per Dimarco per gioco scorretto su Müller.

89′ – Darmian viene chiuso da Davies all’ingresso dell’area di rigore.

85′ – Ravvisata una posizione di fuorigioco di Darmian.

84′ – Doppio cambio nel Bayern Monaco: Musiala e Stasinic fanno il loro ingresso per Sané e Hernandez.

83′ – Palla-gol per l’Inter gettata al vento da pochi passi da Correa. Opportunità per i nerazzurri generata da un errore di Hernandez sul pressing portato da Gagliardini.

82′ – Occasione per il Bayern Monaco: Gnabry, servito sul versante di destra dell’area da Sané, conclude sul fondo.

81′ – Cambio nell’Inter: Calhanoglu lascia il posto a Gagliardini.

81′ – Possesso palla degli ospiti.

79′ – Correa subisce fallo da Pavard.

78′ – Segnalata una posizione irregolare di Calhanoglu.

76′ – Quinto calcio d’angolo per l’Inter.

75′ – Doppio cambio nel Bayern Monaco: Gnabry e Upamecano subentrano rispettivamente a Coman e De Ligt.

72′ – Quattro cambi nell’Inter: Correa, Darmian, Dimarco e De Vrij rilevano rispettivamente Dzeko, Dumfries, Bastoni e Skriniar.

68′ – Bayern Monaco: Onana si oppone a una conclusione di Mané liberato sul versante di sinistra dell’area da un tocco di Coman.

66′ – GOL DEL BAYERN MONACO! 0-2! D’Ambrosio devia nella propria porta un cross di Sané protagonista, nella circostanza, di uno splendido doppio scambio in velocità con Coman in area nerazzurra.

65′ – Onana si salva con l’aiuto del palo su un tiro-cross di Kimmich deviato da Bastoni.

64′ – Un traversone di Goretzka dalla destra è allontanato fuori area da Skriniar.

63′ – Segnalata una posizione irregolare di Lautaro Martinez.

62′ – Possesso palla dell’Inter nella propria metà campo.

61′ – Cambio nel Bayern Monaco: Goretzka prende il posto di Sabitzer.

60′ – Neuer in difficoltà sul pressing di Lautaro Martinez.

59′ – Comoda presa alta di Onana sul tiro dalla bandierina di Kimmich.

59′ – Terzo corner per il Bayern Monaco.

59′ – Buona chiusura di Sabitzer su Dzeko.

58′ – Rilevato un fallo di Mané su Skriniar.

56′ – Chiusura decisa di Skriniar su Sabitzer. Secondo calcio d’angolo per il Bayern Monaco.

55′ – Rilevata una carica di Dumfries su Neuer in uscita.

54′ – Altro corner per i nerazzurri sospinti dal loro pubblico.

54′ – Terzo calcio d’angolo per i padroni di casa.

53′ – L’Inter continua a proporsi con una certa continuità ed efficacia in fase offensiva.

51′ – Dumfries sembra accusare un problema fisico.

50′ – Inter pericolosa: Dzeko, liberato da un tocco di D’Ambrosio, chiama in causa Neuer con una battuta piuttosto centrale da ottima posizione.

48′ – Incoraggiante avvio di ripresa della compagine d’Inzaghi.

47′ – Occasione per l’Inter: D’Ambrosio, sugli sviluppi di un cross di Lautaro Martinez respinto dalla difesa tedesca, non riesce a inquadrare lo specchio della porta difesa da Neuer.

46′ – Calhanoglu è fermato fallosamente da Pavard sulla trequarti di sinistra.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo. Inter e Bayern Monaco vanno al riposo con i tedeschi avanti per 1-0. Nerazzurri in balìa degli avversari sino al gol di Sané (25′) che per il momento decide l’incontro. Positiva prima frazione per l’esordiente Onana attento e reattivo sulle conclusioni di Kimmich (4′), Müller (9′ e 23′) e Davies (36′).

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

44′ – Dzeko gestisce male un pallone in area tedesca.

43′ – Brozovic è fermato fallosamente da Sabitzer.

41′ – Cartellino giallo per De Ligt per gioco scorretto su Brozovic.

37′ – Mkhitaryan subisce fallo da Kimmich.

36′ – Il Bayern Monaco si rende pericoloso due volte nel breve volgere di pochi secondi. Onana si oppone a un rasoterra in diagonale di Davies. Sul proseguimento dell’azione Sabitzer conclude a lato.

36′ – Rilevato un fallo in attacco di Dzeko.

35′ – I nerazzurri guadagnano un altro tiro dalla bandierina.

34′ – Primo calcio d’angolo anche per l’Inter.

33′ – Onana neutralizza senza problemi la quarta conclusione personale di Kimmich.

32′ – Hernandez è fermato fallosamente da D’Ambrosio.

30′ – Efficace copertura di Pavard.

29′ – Prolungata trama d’attacco dell’Inter. Un tentativo di Calhanoglu è respinto da Kimmich.

25′ – GOL DEL BAYERN MONACO! 0-1! Sané porta meritatamente in vantaggio gli ospiti: il 26enne avanti tedesco lanciato dalle retrovie da Kimmich, dopo essersi esibito in un pregevole aggancio, elude Onana in uscita e deposita il pallone in rete.

24′ – Inter, sin qui, in chiara difficoltà contro la corsa, la velocità e la tecnica degli avversari.

23′ – Müller chiama nuovamente in causa Onana.

23′ – Bayern Monaco vicinissimo al bersaglio con una conclusione di Müller deviata con bravura in angolo da Onana. Primo corner per gli ospiti.

22′ – Bastoni commette fallo su Sabitzer.

21′ – Onana controlla agevolmente l’ennesimo tentativo da fuori area effettuato da Kimmich.

20′ – Rilevato un fallo di Dzeko su De Ligt.

20′ – Sabitzer subisce fallo da Gosens.

18′ – Segnalato un fallo di Lautaro Martinez a centrocampo su Hernandez.

16′ – Neuer controlla con sicurezza un tentativo a rete con il mancino di D’Ambrosio al termine di una buona trama di gioco dei nerazzurri.

15′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo.

13′ – Dumfries è fermato fallosamente da Sané.

12′ – Un traversone dalla sinistra di Calhanoglu risulta difficile da controllare per Dumfries.

11′ – Dzeko è anticipato da Hernandez in occasione di un lungo rinvio con i piedi effettuato da Onana.

9′ – Occasione per il Bayern Monaco: Onana si oppone a una girata “sporca” di Müller a centro area sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Sané.

7′ – Bayern Monaco pericoloso in contropiede con Coman: il pallonetto dell’avanti francese non inquadra lo specchio della porta difesa da Onana.

6′ – Si fa vedere l’Inter con un potente tentativo di Lautaro Martinez da posizione defilata: pallone sul fondo.

5′ – Grande pressione della compagine tedesca in queste prime battute di gioco: l’Inter fatica a uscire.

4′ – Occasione per il Bayern Monaco: Kimmich chiama nuovamente in causa Onana con una battuta piuttosto insidiosa dalla distanza.

3′ – Rilevata una posizione irregolare di Coman.

3′ – Il primo tentativo a rete è del Bayern Monaco: Onana neutralizza un rasoterra da fuori area di Kimmich.

2′ – Prolungato possesso palla degli ospiti.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Bayern Monaco.

Formazioni Ufficiali di Inter – Bayern Monaco:

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané. All.: Julian Nagelsmann.

Come vedere Inter-Bayern Monaco in Diretta TV e Streaming:

Il Match della 1° Giornata del Gruppo C di Champions League Inter – Bayern Monaco sarà trasmesso in diretta Tv su Sky con telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Giuseppe Bergomi, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252).

E’ possibile vedere Inter – Bayern Monaco in Diretta Streaming sulle piattaforme Now Tv, Infinity+ e SkyGo.

Pre-Partita di Inter – Bayern Monaco:

La sconfitta nel derby non permette, certamente, all’Inter di arrivare al primo confronto europeo dell’anno con il morale alle stelle, ma la voglia della squadra di Inzaghi di riscattare la bruciante sconfitta contro i cugini potrebbe fare la differenza.

L’Inter non è stata fortunata nei sorteggi che l’hanno inserita in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona, ma la volontà dei nerazzurri è comunque quella di dimostrare il proprio livello in campo internazionale.

La prima sfida sarà proprio contro i bavaresi che saranno ospiti dell’Inter allo Stadio San Siro di Milano.

I nerazzurri, orfani di Romelu Lukaku, sono pronti a quello che sarà un vero e proprio esame di maturità. La qualità dei bavaresi è risaputa a tutti e nonostante l’addio di Lewandowski, la squadra di Nagelsmann ha voluto cambiare filosofia affidandosi a un attacco leggero e di grande velocità con Sadio Manè come terminale offensivo.

Lautaro Martinez sarà la punta di diamante della rosa dell’Inter e sarà spalleggiato, molto probabilmente, da Edin Dzeko.