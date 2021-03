PSG: Di Maria sostituto col Nantes per ladri in casa e famiglia sequestrata

Di Maria furto. Un episodio davvero increscioso ha visto coinvolto Angel Di Maria, giocatore del PSG. L’argentino ex Real Madrid è stato vittima di un furto mentre giocava la gara contro il Nantes. Leonardo ha avvisato Mauricio Pochettino che si è visto costretto a sostituire il giocatore dopo aver saputo dell’accaduto. La singolarità dell’episodio è legata al fatto che anche Marquinhos ha subito un furto simile.

Un notte da dimenticare per Angel Di Maria. Non solo per il risultato, visto che il PSG ha perso in casa contro la terzultima Nantes, ma soprattutto a livello personale. Infatti, secondo quanto riportato dai media francesi, il giocatore sarebbe stato vittima di un furto nella propria abitazione. Si parla addirittura di un sequestro da parte della sua famiglia ma le notizie non sono ancora certe al riguardo.

Al minuto 65′ il tecnico Mauricio Pochettino, sul momentaneo 1-0 di vantaggio per il gol di Draxler, decide di sostituire il giocatore per motivi extracalcistici. L’allenatore ha ricevuto l’informazione da Leonardo e si è visto costretto a fare uscire l’attaccante argentino. L’episodio ha scosso molto Di Maria che immediatamente si è accertato che la famiglia stesse bene.

Di Maria furto, anche Marquinhos sequestrato

Nello stesso momento, però, anche un altro calciatore ha subito una rapina: si tratta dell’ex Roma Marquinhos. La casa dei suoi genitori è stata svaligiata. Qualche mese prima, invece, era toccato a Mauro Icardi. Per Di Maria si tratterebbe della seconda volta perché anche ai tempi del Manchester United alcuni malviventi cercarono di introdursi in casa, scappando poi dopo l’allarme.

Non si conosce l’ingente bottino sequestrato ma nell’ambiente parigino si respira aria di preoccupazione. Pochettino, già deluso per la sconfitta, ha dovuto parlare anche ai suoi giocatori avvertendoli di quanto successo all’ex giocatore dei Blancos. “Non è una giustificazione per la sconfitta”, ha ammesso l’ex Tottenham, “ma ci sono situazioni che vanno al di fuori del campo da tenere conto”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS