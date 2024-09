De Rossi esonerato dalla Roma: nuovo possibile allenatore i nomi

Daniele De Rossi è stato esonerato da allenatore della Roma: dopo 3 pareggi e 1 sconfitta nelle prime 4 giornate di Serie A De Rossi è stato sollevato dall’incarico e si attende il nome del nuovo allenatore.

Una notizia che arriva del tutto inaspettata come un fulmine a ciel sereno in casa Roma dopo che ieri c’è stato un faccia a faccia tra i Friedkin e Daniele De Rossi.

La decisione della società è dovuta sicuramente all’inizio di stagione molto sottotono per la Roma con 0 vittorie nelle prime 4 giornate di campionato nonostante gli ingenti investimenti fatti nell’acquisto di calciatori per oltre 100 milioni di euro.

Quindi Daniele De Rossi è stato esonerato esclusivamente per i risultati negativi in quanto per la Roma dopo tutti gli investimenti fatti in estate è fondamentale il ritorno in Champions League. La Roma ha 1 punto in meno rispetto all’anno scorso quando aveva avuto un cammino negativo con 2 sconfitte, 1 vittoria e 1 pareggio nelle prime 4 Giornate.

L’AS Roma in un comunicato ufficiale ha dichiarato di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore nell’interesse della squadra e per poter riprendere prontamente il percorso auspicato in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

Si attendono in giornata nuove comunicazioni su chi sarà il nuovo allenatore della squadra giallorossa.

Al momento la società non ha dato nessuna informazione su chi sarà il sostituto di De Rossi sulla panchina della Roma.

Tra i nomi degli allenatori liberi in questo momento in Italia ci sono Max Allegri, Maurizio Sarri e Stefano Pioli che però è in procinto di firmare con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Tra i nomi di allenatori stranieri molto affascinanti ci sono Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Rudi Garcia, Thomas Tuchel, Edin Terzic, Gareth Southgate e Xavi.

La Roma non aveva avuto un inizio di Campionato così negativo da ben 25 anni con soli 3 punti dopo 4 Giornate.

I giallorossi dopo il pareggio a reti bianche a Cagliari alla prima Giornata alla seconda hanno perso 2 a 1 all’Olimpico contro l’Empoli. Poi alla 3° c’è stato il pareggio a reti bianche contro la Juventus a Torino e domenica dopo la pausa per le nazionali il pareggio beffardo contro il Genoa in trasferta raggiunto dai padroni di casa al 95°.

Il prossimo impegni della Roma saranno domenica 22 settembre alle 18:00 all’Olimpico contro l’Udinese per la 5° Giornata di Serie A. Poi giovedì 26 settembre ci sarà l’esordio in Europa League contro l’Athletic Bilbao e domenica 29 la sfida col Venezia in Campionato all’Olimpico.

Un tris di partite tutte davanti al proprio pubblico che la Roma non si può permettere di fallire se vuole raddrizzare la stagione.

Daniele De Rossi aveva sostituito Mourinho il 16 gennaio scorso.

Nella scorsa stagione nelle 18 panchine aveva ottenuto 10 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. In Europa League nelle 8 partite disputate con De Rossi in panchina la Roma aveva ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

In questa stagione in 4 partite di Serie A ci sono stati 3 pareggi contro Cagliari, Juventus e Genoa e 1 sconfitta contro l’Empoli.

De Rossi è stato in totale 30 partite sulla panchina della Roma con un bilancio di 13 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

Proprio giorni fa Francesco Totti in un intervista aveva detto che “Nel caso le cose non dovessero andare bene, la colpa ricadrebbe tutta su De Rossi. È quello che è accaduto a Mourinho. Puoi essere chi vuoi, se non porti risultati diventi il capro espiatorio. Ma Daniele ne è consapevole”.

