Il Napoli di De Laurentis finisce sotto osservazione per presunto falso in bilancio relativo al trasferimento di Manolas nella stagione 2019-2020.

De Laurentis indagato per falso in bilancio.

Proprio nel momento clou della stagione del Napoli, con i partenopei che conducono attualmente il primo posto in classifica in Serie A e che si apprestano ad affrontare lo scontro scudetto contro l’Inter, arriva la bomba dell’accusa per falso in bilancio per il patron azzurro Aurelio De Laurentis. La Procura della Repubblica di Roma, infatti, avrebbe chiuso un’altra inchiesta relativa alla compravendita di Kostas Manolas nell’estate del 2019.

Il difensore centrale greco, attualmente ancora in attività, in quell’estate passò dalla Roma al Napoli per una cifra complessiva di 36 milioni di euro. Anche in questo caso, dunque, così come l’indagine aperta sull’altro trasferimento di Victor Osimhen qualche tempo fa, hanno fatto sì che venissero mosse accuse di potenziale falso in bilancio nei confronti del patron azzurro.

Anche in questo caso, così come per la questione Osimhen, i legali di De Laurentis, Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, hanno fatto sapere che il proprio assistito è pronto ad offrire la propria versione dei fatti per chiarire l’intera questione. Prossimamente, dunque, De laurentis, sarà ascoltato dagli inquirenti e le proprie dichiarazioni potrebbero rappresentare un punto di svolta fondamentale per un eventuale prosieguo o archiviazione della vicenda.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.