Crotone – Roma Diretta Tv Streaming e probabili formazioni 06-01-2021

I giallorossi, terza forza del campionato, sono attesi all’Ezio Scida di Crotone per la sfida contro i Pitagorici, fanalino di coda del campionato. Calcio d’inizio il 6 gennaio alle ore 15:00.

Giornata 16 del campionato di Serie A

Il primo turno infrasettimanale dell’anno mette di fronte due squadre dall’umore totalmente differente.

La Roma di Paulo Fonseca ha iniziato nel migliore dei modi questo 2021 vincendo in maniera autorevole contro la Sampdoria e mantenendo la terza posizione in classifica.

I giallorossi hanno dimostrato una buona forma e, in attesa di possibili entrate nella finestra di calciomercato di Gennaio, una delle grandi qualità è proprio quella di saper coinvolgere tutti gli interpreti.

Rick Karsdorp era uno di quei giocatori che sembravano destinati a non lasciare tracce ai piedi del Colosseo a causa di una miriade di infortuni e delle poche possibilità di potersi imporre nella rosa titolare. Fonseca ha saputo trasformare la necessità in virtù e, come già successo molte volte, ha riesumato un talento che in estate sembrava destinato ad essere venduto, trasformandolo in un elemento più che utile.

Tra assist e ottime sgroppate, l’olandese si sta ritagliando uno spazio importante e sta ritrovando la forma dei tempi in cui giganteggiava in Eredivisie. Buon piede, tempi di inserimento più che discreti e grande qualità, attualmente a Karsdorp manca solo la continuità fisica per poter convincere la società a non puntare su altri esterni difensivi.

Ma se da una parte troviamo una Roma in forma psico-fisica ottimale, dall’altra c’è un Crotone che fatica a trovare risultati e che subisce troppo in fase difensiva.

La squadra di Stroppa ha mostrato due facce nella sfida contro l’Inter: nel primo tempo abbiamo visto un organico intraprendente e sfrontato, ma nel secondo si è sciolto come neve al sole subendo, nei soli secondi 45 minuti, un passivo di 4-0.

Qual è il vero Crotone? Quello interessante visto nel primo tempo e nei novanta minuti contro il Parma o quello disastroso in grado di subire 35 gol in meno di un girone?

Stroppa dovrà trovare presto una risposta e dovrà essere aiutato dalla squadra, in primis Junior Messias che è, di certo, l’elemento di maggior qualità della rosa. Il gol contro il Parma ha mostrato cosa c’è nelle corde del brasiliano e la Roma dovrà stare attenta.

Come vedere Crotone-Roma in Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra il Crotone di Stroppa e la Roma di Fonseca, con il calcio d’inizio programmato per le ore 15 di mercoledì 6 gennaio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Crotone-Roma

Rick Karsdorp, rivelazione della stagione giallorossa

I padroni di casa potranno contare sul ritorno in campo di Simy che dovrebbe tornare ad occupare la casella offensiva accanto al compagno Junior Messias. Ristabilito, quasi totalmente, anche Rispoli che potrebbe prendere il posto di Pedro Pereira, attualmente favorito sull’ex Palermo.

La Roma di Fonseca continua a credere in Pau Lopez, vista l’incertezza sulle condizioni di Mirante, mentre il resto della formazione non avrà troppi cambi rispetto alla vittoria contro la Sampdoria.

Pedro e Spinazzola restano out e Pellegrini rimarrà sulla trequarti. L’unico ballottaggio riguarda il centrocampo in cui Cristante è leggermente favorito su Villar, ma Fonseca deciderà all’ultimo minuto chi schierare tra i due.

Probabili formazioni di Crotone-Roma

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

Precedenti e statistiche su Crotone-Roma

4 gare totali tra Crotone e Roma in Serie A: 4 vittorie per i giallorossi, nessuna per il Crotone che non ha mai segnato contro la Roma.

9 gol totali segnati dalla Roma contro il Crotone.

Con 35 gol subiti il Crotone è la squadra più battuta del campionato; 23 i gol subiti dalla Roma.

Il Crotone è anche il secondo peggior attacco del campionato (15 gol).

