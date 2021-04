Crotone-Inter: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 01-5-2021

Dove vedere Crotone – Inter, match valido per la 34° giornata di Serie A, sabato 1 maggio alle ore 18:00. La partita Crotone – Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su su Sky Sport Serie A (canale 202) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

Dopo ave ritrovato la vittoria contro il Verona, l‘Inter è ospite del Crotone ultimo in classiifca per avvicinasi sempre di più allo Scudetto. Per La squadra di Cosmi un KO vorrebbe dire retrocessione aritmetica. La partita in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv.

Ormai manca poco se non pochissimo. La vittoria contro l’Hellas Verona ha riportato i 3 punti all’Inter che vede l’obiettivo Scudetto vicinissimo. Mancano 4 punti alla certezza del Tricolore, ma la vittoria potrebbe già arrivare nel weekend, con una vittoria a Crotone e una non vittoria dell‘Atalanta. Il testa coda contro l’ultima in classifica nasconderà certamente insidie, soprattutto con un Inter arrivata al finale in riserva nelle energie fisiche e mentali. Ma l’obiettivo talmente vicino che i nerazzurri dovranno mostrare il carattere per meritarlo.

Partita per onore e per l’orgoglio per il Crotone, ultimo in classifica e condannato alla retrocessione. Il ritorno in B è solo questione di tempo per i rossoblu, che con una sconfitta contro l’Inter avrebbero l’aritmetica della retrocessione. La vittoria contro il Parma nell’ultimo turno può aver dato morale per affrontare l’ostacolo Inter e provare a regalrsi una soddisfazione, affidandosi soprattutto ai gol di Simy, autore di 18 reti in campionato.

Ultime sulle formazioni di Crotone – Inter

Idee di minimo turnover per Conte, che dovrebbe operare qualche cambiamento nell’11 titolare. Restano indisponibili Kolarov e Vidal. Confermato il blocco difensivo con Handanovic in porta, con Bastoni, de Vrij e Skriniar in difesa. A sinistra chance per Darmian che è in vantaggio su Perisic, a centrocampo più Sensi di Eriksen assieme a Barella e Brozovic. A destra Hakimi. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

Indisponibile il solo Marrone per il Crotone che dovrebbe optare per un 3-4-2-1. In porta Cordaz, difesa con Magallan, Golemic e Djidji. in mediana Molina e Cigarini con Pereira e Zanellato sulle fascie. Reca e Messias a supporto di Simy. Panchina per Ounas.

Probabili formazioni di Crotone – Inter

CROTONE (3-4-2-1): Cordaz, Magallan, Golemic, jidji, Pereria, Molina, Cigarini, Zanellato, Reca, Messias, Simy.

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Darmian, Sensi, Brozovic, Barella, Kahimi, Lautaro Martinez, Lukaku.

Come vedere Crotone Inter in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Crotone – Inter

Data: Sabato 1 maggio 2021

Orario: 18:00

Canali TV: Sky Sport Serie A (canale 202)

Streaming: Now Tv (app e sito), Sky Go (app e sito)

La partita Crotone – Inter, match valido per la 34° giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky, su Sky Sport Serie A (canale 202). Il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky tramite sito e app. Disponibile anche sul sito e app della piattaforma Now Tv.

Precedenti e statistiche di Crotone – Inter

Secondo confronto stagionale tra Crotone ed Inter. L’andata in campionato terminò 5-2 in favore dei nerazzurri con la tripletta di Lautaro Martinez, i gol di Lukaku e Hakimi e l’autorete diMarrone. Di Golemic e Zanellato i gol dei calabresi. Sesto confronto assoluto tra Crotone ed Inter in Serie A. Il bilancio è finora di 3 vittorie Inter, 1 pari e 1 vittoria del Crotone. L’ultimo precedente allo Scida risale alla stagione 2017/2018, quando l’Inter si impose per 2-0 coi gol di Skriniar e Perisic.

