Crotone-Inter, conferenza stampa pre-partita Conte: “Vicini ad un traguardo straordinario, più grande di altri”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti gli argomenti analizzati dal tecnico in vista del match che i suoi affronteranno contro il Crotone.

Mentalità partita: “Siamo pronti, siamo vogliosi. Non c’è stanchezza che regga, ma solo tanta voglia di fare bene e vincere una gara che potrebbe quasi mettere il punto esclamativo sul nostro futuro. Vincere il campionato per noi significherebbe tantissimo, avrebbe un valore speciale. Per questo chi dice di sentirsi stanco può senza alcun dubbio accomodarsi in panchina”.

Saluto con Zhang: “Con il presidente c’è stato giusto un saluto e ci ha lasciato l’in bocca al lupo per la gara. Non è questo il momento di focalizzarsi su altre cose, sa benissimo che siamo vicini al traguardo ma ancora non abbiamo vinto nulla”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Crescita dei singoli: “Anche in passato ho detto che il nostro futuro sarebbe passato dalla crescita dei singoli. Anche quelli che hanno giocato meno, come Pinamonti, a fine stagione si ritroveranno ad essere giocatori migliori e più completi. Intraprendere e capire come portare avanti un percorso da protagonisti non è roba da tutti e i ragazzi quest’anno lo stanno capendo”.

Il momento di svolta: “Secondo me più che la partita vinta contro la Juventus, il momento della svolta c’è stato quando siamo andati a prenderci la vetta. Il Milan ha spinto tanto e essere stati sempre lì ci ha dato, poi, quella motivazione a prenderci il primato e la spinta emotiva successiva nel volerlo tenere”.

Scudetto ad un passo: “Tutti noi sappiamo che stiamo per scrivere un momento storico, straordinario, della storia di questo club. Questo scudetto potrebbe avere un sapore speciale, soprattutto se si pensa al superamento dell’egemonia che durava da anni in Serie A. L’unica cosa difficile da gestire sarà proprio l’attesa”.

