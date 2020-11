Cronaca Diretta Roma Fiorentina Serie A 6° Giornata 01-11-2020

Cronaca Diretta Testuale di Roma Fiorentina 6° Giornata di Serie A Domenica 1 Novembre 2020 ore 18:00

Roma Fiorentina 6° Giornata Serie A

Formazioni Ufficiali di Roma-Fiorentina

Fonseca schiera la sua Roma con il 3-4-2-1 con Mirante in porta e difesa a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci saranno Karsdorp e destra e Spinazzola a sinistra con Pellegrini e Veretout in cabina di regia. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Pedro e Mkhitaryan.

Iachini schiera la sua Fiorentina con il 3-5-2 con Dragowski in porta e la difesa a 3 formata da Milenkovic, Quarta e Martinez. A centrocampo ci sono Ambrabat in cabina di regia con ai lati Bonaventura e Castrovilli. Sulla fascia destra c’è Lirola mentre Biraghi a sinistra. In attacco la coppia formata da Callejon e Ribery.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery. All. Iachini

Pre-Partita di Roma Fiorentina:

La Roma di Fonseca viene dal mezzo passo falso in Europa League in casa contro il Cska Sofia con cui ha pareggiato all’Olimpico 0 a 0.

I giallorossi nelle prime 5 giornate di campionato hanno ottenuto due vittorie contro Udinese e Benevento e due pareggi contro la Juventus all’Olimpico per 2 a 2 e contro il Milan capolista a San Siro 3 a 3 lunedì scorso. Oltre che la sconfitta a tavolino contro il Verona 3 a 0 alla prima giornata.

La Roma ha 8 punti in classifica con 11 gol fatti e 10 subiti.

La Fiorentina ha 1 punto in meno ed è a quota 7 punti con 10 gol fatti e 10 subiti.

I viola hanno sempre segnato almeno 1 gol nelle prime 5 partite di campionato e ne hanno subiti sempre due o più tranne che nel match d’esordio vinto contro il Torino 1 a 0.

Dopo le sconfitte contro Inter e Sampdoria la Fiorentina ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia 2 a 2 e vinto domenica scorsa contro l’Udinese al Franchi 3 a 2.

Roma Fiorentina Precedenti e Statistiche:

Roma e Fiorentina si sono affrontate 162 volte in Serie A ed il bilancio è di 54 vittorie per la Roma, 48 per i viola e 60 pareggi.

Le due squadre negli scontri diretti hanno sempre regalato tanti gol e infatti sono state segnate 408 reti in totale nei 162 precedenti con una media di 2,51 a partita.

L’ultimo pareggio a reti bianche tra Roma e Fiorentina è stato nella stagione 2006-2007.

Gli ultimi due precedenti sono stati vinti dalla Roma che si è imposta 4 a 1 a Firenze il 20 dicembre del 2019 e 2 a 1 all’Olimpico il 26 luglio scorso.

L’ultimo successo della Fiorentina è stato a gennaio 2019 nei quarti di finale di Coppa Italia con un pirotecnico 7 a 1 al Franchi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS