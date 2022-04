Cronaca Diretta Lazio – Milan e Streaming Live 24-04-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Lazio – Milan – 34° Giornata di Serie A, Domenica 24 Aprile 2022 ore 20:45

Lazio-Milan 34° Giornata di Serie A

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Finisce la partita. Il Milan coglie in extremis ma con pieno merito una preziosa affermazione esterna sulla Lazio per 2-1. I rossoneri ribaltano con le reti di Giroud (50′) e Tonali (92′) l’iniziale vantaggio biancoceleste siglato da Immobile (4′). Il dodicesimo successo in trasferta consente alla compagine di Pioli di salire a quota 74 e riportarsi in testa al campionato con due lunghezze di vantaggio sull’Inter che mercoledì recupererà il match di Bologna. Terzo ko casalingo per la Lazio sesta in coabitazione con la Fiorentina con 56 punti all’attivo.

95′ – Fallo di Saelemaekers su Milinkovic-Savic.

94′ – Cartellino giallo per Tonali per comportamento non regolamentare.

92′ – GOL DEL MILAN! 1-2! Tonali porta avanti i rossoneri con un tocco vincente da pochi passi sugli sviluppi di una sponda aerea di Ibrahimovic. Azione avviata da un recupero di Rebic su Marusic e proseguita sul cross proposto dall’esterno croato dalla sinistra da una respinta approssimativa di Acerbi sfruttata al meglio dal tandem Ibrahimovic-Tonali.

91′ – Cataldi è fermato fallosamente da Krunic.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – Milan nuovamente pericoloso con una battuta di poco alta di Hernandez da fuori area.

90′ – Occasione Milan: una conclusione di Ibrahimovic, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Hernandez, è deviata in angolo da Hysaj.

89′ – Efficace chiusura di Cataldi su un tentativo di servizio in profondità di Hernandez per Ibrahimovic.

86′ – Cambio nel Milan: Saelemaekers sostituisce Leao.

86′ – Cartellino giallo per Ibrahimovic per gioco scorretto su Basic.

85′ – Occasione Milan: Rebic impegna Strakosha con una forte battuta dalla distanza. I rossoneri sono tornati a premere con decisione.

84′ – Segnalata una posizione irregolare di Ibrahimovic.

84′ – Milan pericoloso con una conclusione di Leao da posizione defilata deviata in angolo da Strakosha. Settimo corner per gli ospiti.

83′ – Cartellino giallo per Kalulu per gioco scorretto su Immobile a centrocampo.

82′ – Un servizio in profondità di Leao si rivela irraggiungibile per Ibrahimovic.

80′ – Doppio cambio nella Lazio: Luiz Felipe e Hysaj fanno il loro ingresso rispettivamente per Patric e Lazzari.

79′ – La pressione del Milan si è affievolita da una decina di minuti.

78′ – Sarri prepara altri cambi.

77′ – Leao è fermato fallosamente da Felipe Anderson. Punizione interessante per il Milan sul versante sinistro.

76′ – Il match riprende.

75′ – Gioco fermo per soccorrere Milinkovic-Savic rimasto contuso a terra.

74′ – Cartellino giallo per Cataldi per gioco scorretto su Krunic.

72′ – Secondo corner per la Lazio generato da una chiusura di Kalulu.

71′ – Cambio nel Milan: Krunic subentra a Messias.

70′ – Ibrahimovic chiama in causa Strakosha.

69′ – Termina abbondantemente sul fondo una conclusione di Milinkovic-Savic dalla distanza.

68′ – Doppio cambio nel Milan: Rebic e Ibrahimovic rilevano rispettivamente Diaz e Giroud.

67′ – Segnalata una posizione irregolare di Hernandez.

66′ – Si rivede in avanti la Lazio. I biancocelesti conquistano un corner.

65′ – Leao cerca, senza fortuna, la via della rete dalla distanza con un pallonetto.

63′ – Cambio nella Lazio: Radu lascia il posto a Marusic.

62′ – Milan pericoloso: termina di poco a lato un bel tentativo a rete di Messias.

61′ – Rossoneri padroni del campo. La Lazio è costantemente sulla difensiva.

60′ – Doppio cambio per la Lazio: Cataldi e Basic prendono rispettivamente il posto di Lucas Leiva e Luis Alberto.

60′ – Messias spedisce malamente sul fondo un traversone dalla sinistra di Leao.

59′ – Radu allontana un pallone nei pressi della linea di porta sugli sviluppi del corner.

59′ – Zaccagni si rende protagonista di un grande anticipo su Giroud. Sesto calcio d’angolo per il Milan che preme.

58′ – Ottimo recupero di Tonali.

57′ – Cross impreciso di Messias dalla destra.

56′ – Fallo commesso da Luis Alberto su Tonali nei pressi della linea laterale sul versante di destra dell’area.

56′ – Un cross di Leao è allontanato fuori area di testa da Patric.

54′ – Tomori subisce fallo da Lazzari.

54′ – Rilevato un fallo di Giroud su Lazzari.

53′ – Cartellino giallo per Lucas Leiva per gioco scorretto su Hernandez.

52′ – Lazzari è fermato fallosamente da Giroud.

51′ – Efficace chiusura di Kalulu su Immobile.

50′ – GOL DEL MILAN! 1-1! Giroud pareggia i conti andando a segno da pochi passi sugli sviluppi di un traversone basso dal fondo di Leao. L’avanti rossonero anticipa l’intervento di Radu.

49′ – Diaz recupera con decisione un pallone a Immobile.

48′ – La gara riprende.

47′ – Gioco fermo dopo un contrasto tra Calabria e Zaccagni.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Lazio e Milan vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Immobile al 4′. Occasioni per Giroud, Leao e Hernandez.

47′ – Forcing degli ospiti che guadagnano un altro corner a seguito di un traversone basso dalla destra di Diaz spedito oltre la linea di fondo da Radu.

46′ – Quarto calcio d’angolo per il Milan generato da un’iniziativa di Leao contenuta a fatica da Lazzari.

45′ – Ravvisata una trattenuta di Immobile su Hernandez.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Milan pericoloso: Strakosha si oppone con bravura al calcio di punizione di Hernandez.

43′ – Diaz è fermato fallosamente da Milinkovic-Savic sulla trequarti. Punizione interessante per il Milan.

42′ – Lucas Leiva commette fallo in fase d’attacco su Diaz.

40′ – Possesso palla della Lazio.

38′ – Segnalato un fallo in attacco di Giroud su Acerbi.

38′ – Terzo calcio d’angolo per il Milan. Proteste del Milan per un tocco con il braccio di Luis Alberto in area.

37′ – Occasione Milan: cross di Calabria dalla destra e colpo di testa sul fondo di Giroud.

36′ – Milinkovic-Savic riprende regolarmente il suo posto sul terreno di gioco. Ristabilita la parità numerica in campo.

34′ – Kessie rischia il “giallo” con un intervento falloso ai danni di Milinkovic-Savic soccorso dai sanitari. Lazio momentaneamente in dieci.

34′ – Prolungata trama di gioco d’attacco della Lazio. Un tentativo di Luis Alberto da fuori area è respinto.

33′ – Efficace anticipo di Calabria su Immobile al limite dell’area.

32′ – Leao chiama in causa Strakosha con una conclusione dal limite dell’area.

31′ – Calabria è fermato fallosamente da Zaccagni.

30′ – Lazzari al termine di una perentoria iniziativa personale conclude a lato dal limite dell’area. Ritmi piuttosto elevati in questa fase caratterizzata da interessanti e rapidi ribaltamenti di fronte.

29′ – Strakosha controlla in due tempi un debole tentativo a rete di Kessie maturato al termine di uno scambio interessante tra il centrocampista ivoriano e Leao.

28′ – Occasione Milan: Leao, servito da Kessie, si procura abilmente lo spazio per il tiro ma la sua conclusione s’infrange sull’esterno della rete.

27′ – Segnalato un fallo di Felipe Anderson su Hernandez.

26′ – Cartellino giallo per Tomori per gioco scorretto su Zaccagni.

26′ – Ravvisato un fallo in attacco di Kalulu su Immobile.

25′ – Altro tiro dalla bandierina per i rossoneri.

25′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

24′ – Maignan neutralizza una conclusione da fuori area di Luis Alberto.

23′ – Gara intensa caratterizzata da frequenti contatti al limite.

22′ – Occasione Lazio: tempestiva uscita di Maignan su Immobile lanciato splendidamente a rete da Felipe Anderson.

21′ – Calabria subisce fallo da Zaccagni sulla trequarti.

21′ – Fallo di Kessie su Lazzari.

20′ – Buona copertura di Acerbi su Giroud.

20′ – Zaccagni è fermato fallosamente da Calabria a centrocampo.

18′ – Segnalato un fallo in fase offensiva di Hernandez su Lazzari.

17′ – Occasione Milan: Giroud incorna a lato un cross dalla destra di Messias.

16′ – Il Milan recupera un buon pallone con il pressing alto.

14′ – Un traversone dalla sinistra di Hernandez è respinto da Milinkovic-Savic.

14′ – Efficace copertura difensiva di Hernandez su Felipe Anderson.

13′ – Prolungato possesso palla del Milan.

11′ – Ravvisato un fallo in fase d’attacco di Tomori su Immobile.

10′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Zaccagni.

9′ – Un tentativo a rete di Tonali è respinto.

8′ – Cartellino giallo per Strakosha per aver fermato il pallone con le mani fuori dall’area di rigore a seguito di un rimpallo con Messias. Punizione interessante per il Milan.

6′ – Possesso palla dei padroni di casa.

4′ – GOL DELLA LAZIO! 1-0! Immobile porta in vantaggio i biancocelesti irrompendo a centro area su un traversone basso dalla destra proposto da Milinkovic-Savic. Centrali rossoneri sorpresi.

4′ – Hernandez si rifugia in fallo laterale su un’iniziativa di Felipe Anderson.

3′ – Pressing alto del Milan.

2′ – Tomori recupera un pallone a Milinkovic-Savic ma la sua successiva apertura di gioco a sinistra si rivela alquanto imprecisa.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan. Si gioca sotto la pioggia.

Formazioni ufficiali di Lazio – Milan:

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.

Guarda Lazio – Milan in Diretta Streaming su DAZN!

REGISTRATI SUBITO!

Dove vedere Lazio – Milan in Diretta Tv e Streaming:

Lazio – Milan in programma Domenica 24 aprile alle 20:45 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Lazio – Milan tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Guarda tutte le partite di Serie A in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Lazio – Milan in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.