Cronaca Diretta Gran Premio di Russia a Sochi 27-09-2020 ore 13:15

Cronaca Diretta Testuale Gran Premio di Russia a Sochi Domenica 27 Settembre 2020 ore 13:10

Il Sochi Autodrom è pronto ad ospitare la 7° edizione del Gran Premio di Russia

Cronaca Gara GP RUSSIA 2020:

Griglia di Partenza Gran Premio di Russia:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:31.304 2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:31.867 3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:31.956 4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:32.317 5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:32.364 6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:32.550 7 31 Esteban Ocon RENAULT 1:32.624 8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:32.847 9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:33.000 10 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:33.008 11 16 Charles Leclerc FERRARI 1:33.239 12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:33.249 13 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:33.364 14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:33.583 15 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:33.609 16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.592 17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:34.594 18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.681 19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:35.066 20 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:35.267

F1 GP di Russia 2020, Risultati Qualifiche:

Lewis Hamilton nelle qualifiche di ieri ha conquistato la pole position numero 96 in carriera ed oggi in caso di vittoria aggancerebbe Michael Schumacher al record di 91 vittorie in Formula 1.

Il Britannico della Mercedes ha girato più veloce di tutti con il tempo di 1’31”304 più veloce di 6 decimi di Max Verstappen autore del 2° tempo con la sua Red Bull.

In seconda fila partirà Valtteri Bottas con il 3° tempo e accanto a lui ci sarà Sergio Perez 4° con la sua Racing Point.

Le due Ferrari sono rimaste fuori dalla Q3 e partiranno entrambe dopo la top ten.

Charles Leclerc dalla 6° fila con l’11° posizione in griglia e Sebastian Vettel addirittura 15°.

Nella Q2 il tedesco della Ferrari è stato vittima di un incidente: Vettel ha perso il posteriore della sua monoposto ed è andato a sbattere sulle barriere! Un disastro che per poco non coinvolgeva anche Charles Leclerc che in quel momento lo seguiva dietro e lo ha sfiorato!

Anteprima Gran Premio di Russia a Sochi

Alle ore 13:10 di domenica 27 settembre prenderà il via il Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi giunto alla sua 7° Edizione.

A distanza di due settimane dal Gran Premio del Mugello il circus della Formula 1 va in Russia per la 10° prova del mondiale 2020.

Suggestiva immagine della Medal Plaza di Sochi, accanto al quale passa il circuito di Formula 1, con lo Stadio Olimpico Fist sullo sfondo (foto da: twitter.com/ScuderiaFerrari)

Ci apprestiamo ad assistere al Gran Premio di Russia 2020. Il circuito russo è da sempre una pista favorevole per le Mercedes. Da quando è stato creato e aperto al pubblico nel 2014, infatti, l’Autodromo di Sochi ha sempre visto delle Freccie d’Argento salire sul gradino più alto del podio. In particolare Lewis Hamilton ha vinto tutte le edizioni tranne quella del 2016 che è stata conquistata a sorpresa da Nico Rosberg. Questa edizione non si prospetta diversa. Infatti, se le gare in terra italiana hanno riservato delle belle sorprese, c’è da dire che questo è avvenuto per diverse coincidenze come una serie di incidenti. Su un circuito abbastanza lineare come questo, invece, ci aspettiamo di tornare alla normalità.

Caratteristiche Circuito di Sochi: F1 GP Russia

Ecco il line-up del tracciato russo. Fonte: sito ufficiale dell’Autodromo di Sochi, Twitter



Nome: Autodromo di Sochi

Località: Sochi, Russia

Lunghezza: 5.848 m

Curve: 18

Record: 1’35″761, Lewis Hamilton su Mercedes AMG W10, 29 settembre 2019.

Benvenuti alla settima edizione del Gran Premio di Russia, una gara giovane ma che ce la mette tutta per restare tatuata indelebilmente nel cuore degli appassionati. La cittadina di Sochi è una delle poche località russe che vantano un clima relativamente mite, in quanto è situata sul Mar Nero. Ciononostante, è stata selezionata per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2014 ed in quella occasione è sorto anche un impianto di un circuito proprio intorno allo Stadio del Ghiaccio. Il circuito di Sochi, tuttavia, ha origini decisamente più remote. Si tratta, infatti, di un progetto del 1982 di far sorgere il Gran Premio dell’Unione Sovietica, un progetto che tuttavia non vide mai la luce.

A cambiare le sorti del Gran Premio della Russia sono state le Olimpiadi Invernali del 2014 che si sono svolte proprio a Sochi, in Russia. In questa occasione, il Comitato ha deciso di rimettersi al lavoro sul vecchio progetto chiamand un esperto del calibro di Hermann Tilke.

Nel 2014, infatti, questa pista ha visto i piloti finalmente prendere posto sul via e la prima edizione venne vinta, tanto per cambiare, da Lewis Hamilton. Vediamo chi vincerà quest’anno. Il circuito è un cittadino progettato, come dicevamo, da Hermann Tilke e si snoda intorno allo Stadio Del Ghiaccio. Questa struttura ha ospitato cerimonia di apertura e chiusura delle Olimpiadi, oltre alle gare olimpiche di pattinaggio ed hockey su ghiaccio. Facciamo un giro a Sochi.

Il tracciato inizia sul bordo settentrionale del Parco Olimpico vicino alla stazione ferroviaria. In seguito si scende poi verso Medals Plaza, ovvero il luogo in cui si svolgeva la consegna delle medaglie olimpiche e si continua poi con il giro della piazza, dirgendosi verso est al Bolshoy Ice Dome. Qui si snoda una serie di curve strette che conducono con una curva a nord dove costeggeremo il bordo del Parco Olimpico, proseguiamo sopra il villaggio olimpico e poi lungo la Adler Arena Skating Center. A questo punto siamo giunti al Sochi Olympic Skating Centre e proseguiamo all’Ice Cube Curling Center, appena prima di passare dietro il paddock e proseguire verso la stazione ferroviaria per poter completare il percorso con una bella curva a 180 gradi. Se siamo in un villaggio olimpico ci si potrebbe chiedere perchè Sochi sia conosciuto come circuito cittadino. é presto detto, più di 1.700 metri del tracciato sono infatti situati su strade pubbliche.

Albo D’Oro GP DI RUSSIA

2014 – Lewis Hamilton , Mercedes

2015 – Lewis Hamilton , Mercedes

2016 – Nico Rosberg, Mercedes

2017 – Valtteri Bottas, Mercedes

2018 – Lewis Hamilton , Mercedes

2019 – Lewis Hamilton , Mercedes

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS