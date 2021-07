Cronaca Diretta e Streaming Svizzera – Spagna EURO 2020 02-07-2021

Cronaca e Diretta Streaming Live di Svizzera – Spagna Quarti di Finale di Euro 2020, Venerdì 2 Luglio 2021 ore 18:00

Oyarzabal realizza! La Spagna è in semifinale! Battuta la Svizzera 4-2 dopo i calci di rigore.

Vargas calcia alto per la Svizzera!

Gerard Moreno segna per la Spagna! 3-2!

Unai Simon neutralizza il penalty dello svizzero Akanji.

Sommer para il rigore allo spagnolo Rodri!

Lo svizzero Schar si fa parare il rigore da Unai Simon!

Dani Olmo realizza per la Spagna! 2-2!

Va sul dischetto Gavranovic per la Svizzera: gol! 1-2!

Il primo rigore è battuto dalla Spagna: Busquets colpisce il palo!

Cronaca 2° Tempo supplementare:

121′ – Si va ai rigori!

121′ – Cartellino giallo per Gavranovic.

120′ – Segnalato un minuto di recupero.

119′ – Cambio nella Spagna: Pedri lascia il posto a Rodri.

117′ – Occasione per la Spagna: debole conclusione a rete di Gerard Moreno controllata senza problemi a terra da Sommer.

115′ – Tredicesimo corner per la Spagna.

113′ – Cambio nella Spagna: Thiago Alcantara subentra a Pau Torres.

112′ – Occasione Spagna: Sommer neutralizza una conclusione di Dani Olmo.

110′ – Spagna pericolosa: grande chiusura in scivolata di Rodriguez su una battuta a rete da distanza ravvicinata di Llorente.

109′ – Prolungato possesso palla della Spagna.

106′ – Inizia il secondo tempo supplementare.

Cronaca 1° Tempo supplementare:

106’ – Finisce il primo tempo supplementare. La Spagna preme ora con decisione ma per il momento la Svizzera, grazie anche agli interventi di Sommer, resiste.

105’ – Segnalato un minuto di recupero.

104′ – Spagna nuovamente pericolosa con un bel tiro di Oyarzabal deviato con bravura in angolo da Sommer.

102′ – La Spagna resta in zona d’attacco guadagnando un altro tiro dalla bandierina.

101′ – Doppio cambio nella Svizzera: Mbabu e Schar sostituiscono rispettivamente Widmer e Zakaria.

101′ – Palla-gol per la Spagna: grande intervento di Sommer su Gerard Moreno.

99′ – Altro corner per la Spagna.

95′ – Occasione Spagna: Sommer alza in corner un tentativo da fuori area di Jordi Alba.

93′ – La Svizzera subisce l’iniziativa degli avversari.

91′ – Inizia il primo tempo supplementare. La Spagna si presenta con Oyarzabal al posto di Ferran Torres.

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Si va ai supplementari! Spagna e Svizzera chiudono i tempi regolamentari sull’1-1. Rossocrociati in inferiorità numerica per il rosso inflitto a Freuler.

92′ – Cartellino giallo per Laporte per gioco scorretto.

91′ – Cambio anche nella Svizzera: Fassnacht rileva Zuber.

91′ – Cambio nella Spagna: Marcos Llorente sostituisce Koke.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

88′ – Jordi Alba riprende regolarmente il suo posto. Il gioco riprende.

87′ – Gioco fermo per soccorrere Jordi Alba rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Gavranovic.

86′ – Un tentativo di Laporte da fuori area smorzato da una doppia deviazione è controllato senza problemi da Sommer.

84′ – Occasione Spagna: Sommer neutralizza una debole battuta a rete di Gerard Moreno da buona posizione.

83′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Ferran Torres su Widmer.

81′ – Doppio cambio nella Svizzera: Sow e Gavranovic rilevano rispettivamente Shaqiri e Seferovic.

78′ – Espulso Freuler! Alquanto discutibile cartellino rosso diretto per il centrocampista svizzero per un fallo apparso non particolarmente pericoloso su Gerard Moreno.

76′ – Sesto calcio d’angolo per la Spagna.

75′ – Un traversone basso dalla destra di Azpilicueta attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Sommer.

73′ – Segnalata una posizione irregolare di Laporte.

71′ – Possesso palla della Spagna a centrocampo.

68′ – GOL DELLA SVIZZERA! 1-1! Shaqiri, servito da Freuler, pareggia i conti. Opportunità per gli elvetici generata da una sfortunata carambola tra due difensori avversari Laporte e Pau Torres.

67′ – Cartellino giallo per Widmer per gioco scorretto su Busquets.

65′ – Segnalata una posizione irregolare di Vargas.

64′ – Svizzera nuovamente pericolosa con Zuber. Nono corner per gli elvetici.

63′ – Quinto calcio d’angolo per la Spagna.

62′ – Un cross di Jordi Alba dalla sinistra è respinto da Elvedi.

59′ – Corner per la Spagna generato da un tentativo in acrobazia di Ferran Torres deviato da Seferovic.

58′ – Pedri è fermato fallosamente da Elvedi slla trequarti.

57′ – Svizzera pericolosa con un colpo di testa di poco a lato di Zakaria sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Rodriguez.

56′ – Gli elvetici guadagnano altri due corner in rapida successione. Ora sono otto i calci d’angolo battuti dalla selezione diretta da Petkovic.

54′ – Cambio nella Spagna: Morata lascia il posto a Gerard Moreno.

52′ – Sesto corner per la Svizzera. Shaqiri prova a sorprendere Unai Simon direttamente dalla bandierina: pallone sull’esterno della rete.

50′ – Cross di Dani Olmo dalla sinistra e colpo di testa in avvitamento di Koke sul fondo.

49′ – Pedri è fermato fallosamente da Zakaria sulla trequarti.

48′ – Quinto calcio d’angolo per la Svizzera.

47′ – Segnalata una posizione irregolare di Morata.

46’ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Spagna: Dani Olmo al posto di Sarabia.

Cronaca 1° Tempo:

46’ – Finisce il primo tempo. Spagna e Svizzera vanno al riposo con gli iberici in vantaggio per 1-0 grazie ad una deviazione nella propria porta di Zakaria su una conclusione di Jordi Alba. Gara, sino a questo momento, povera di emozioni.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

42′ – Sommer controlla senza problemi un traversone dalla sinistra di Sarabia.

41′ – Segnalata una posizione irregolare di Pedri.

40′ – Non riesce Widmer di testa ad inquadrare lo specchio della porta spagnola in occasione del tiro dalla bandierina battuto ancora una volta da destra da Shaqiri.

39′ – Quarto calcio d’angolo per la Svizzera.

37′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Morata su Akanji.

35′ – Altro tiro dalla bandierina per gli elvetici più propositivi in questa fase.

34′ – Termina alto un colpo di testa di Akanji sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Shaqiri.

34′ – Secondo calcio d’angolo per la Svizzera.

31′ – Buona chiusura difensiva di Jordi Alba ad anticipare l’intervento di Vargas in occasione di un servizio in profondità di Widmer.

30′ – Possesso palla della Svizzera. Gara, sin qui, piuttosto avara di emozioni.

29′ – Efficace chiusura difensiva di Elvedi su Ferran Torres.

28′ – Gioco fermo per soccorrere Sarabia rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Rodriguez.

27′ – Rinvio impreciso di Sommer: pallone in fallo laterale.

26′ – Un servizio in profondità di Ferran Torres si rivela leggermente troppo lungo per Morata.

25′ – Sommer controlla con sicurezza un colpo di testa piuttosto debole e centrale di Azpilicueta sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla destra da Koke.

24′ – Elvedi si rifugia in corner su un traversone proposto dalla destra da Ferran Torres. Terzo calcio d’angolo per la Spagna.

23′ – Cambio forzato per la Svizzera: Embolo infortunato lascia il posto a Vargas.

21′ – Un accenno di pressione alta della Svizzera crea qualche apprensione alla retroguardia avversaria.

20′ – Il gioco riprende con il corner battuto dalla destra per gli elvetici da Shaqiri.

19′ – Primo tiro dalla bandierina per la Svizzera. Gioco fermo per soccorrere Embolo.

18′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Zuber su Azpilicueta.

17′ – Termina alta la punizione battuta da Koke.

16′ – Morata è fermato fallosamente al limite dell’area: punizione interessante per la Spagna.

15′ – Secondo corner per la Spagna generato da un traversone di Pedri dalla sinistra deviato di testa da Elvedi.

14′ – Buona copertura difensiva di Pedri al limite della propria area di rigore.

13′ – Pressing alto degli iberici.

11′ – La Spagna continua a mantenere l’iniziativa del gioco anche dopo l’1-0.

8′ – GOL DELLA SPAGNA! 1-0! Le Furie Rosse si portano in vantaggio con una conclusione mancina da fuori area di Jordi Alba deviata nella propria porta da Zakaria.

7′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Spagna. Corner generato da un’intervento in scivolata di Rodriguez su un’iniztiva lugo la linea di fondo di Ferran Torres.

6′ – Segnalata una posizione irregolare di Shaqiri.

5′ – Ritmi piuttosto bassi in queste prime battute di gioco.

4′ – Giro palla degli iberici in fase d’attacco.

3′ – Prolungato possesso palla della Spagna all’altezza della linea mediana del campo.

2′ – Un tentativo da fuori area di Shaqiri, smorzato da un avvversario, diviene facile preda di Unai Simon.

1’ – Inizia a San Pietroburgo il quarto di finale degli Europei tra Spagna e Svizzera. Il calcio d’avvio è battuto dalle Furie Rosse.

Formazioni Ufficiali di Svizzera Spagna:

Per quanto riguarda le formazioni, Petkovic dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sommer in porta. Davanti a lui, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo spazio a Mbabu, Freuler, Zakaria e Zuber con Shaqiri ed Embolo sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Seferovic.

Luis Enrique dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-3-3. Unai Simon quindi in porta con, a fargli da schermo, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Jordi Alba. Centrocampo a tre con Koke, Busquets e Pedri. In attacco, il tridente formato da Ferran Torres, Morata e Sarabia.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct : Luis Enrique

Migliori Bookmakers AAMS