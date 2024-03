Cronaca Diretta e Streaming Live di Atletico Madrid – Inter Ritorno Ottavi Finale Champions League

Cronaca Diretta e Streaming Live di Atletico Madrid – Inter, Ritorno Ottavi di Finale di Champions League – Mercoledì 13 Marzo 2024 ore 21:00

CRONACA 1° TEMPO

43′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei colchoneros. Corner determinato da una provvidenziale deviazione di Pavard su una conclusione sotto misura effettuata da Griezmann.

42′ – Il pressing alto dei padroni di casa porta Sommer a rinviare in malo modo con i piedi.

41ì – Cartellino giallo per Hermoso per gioco scorretto su Barella. Primo ammonito nell’Atletico Madrid.

40′ – Torna a premere con forza l’Atletico Madrid galvanizzato dal pari.

39′ – Koke commette fallo su Thuram.

38′ – De Paul subisce fallo da Pavard.

35′ – GOL! ATLETICO MADRID-INTER 1-1! I padroni di casa pervengono immediatamente al pari con Griezmann servito in verticale da Koke. Rete favorita da un intervento maldestro di Pavard.

33′ – GOL! ATLETICO MADRID-INTER! 0-1! I nerazzurri si portano in vantaggio con Dimarco ottimamente servito a centro area da Barella. Bella trama di gioco della compagine di Inzaghi.

32′ – Sommer interviene su un traversone di De Paul destinato a terminare sul fondo.

31′ – Termina alto un tentativo di Lino.

30′ – Il direttore di gara sorvola su alcuni interventi al limite.

28′ – Occasione per l’Atletico Madrid: Sommer neutralizza a terra un colpo di testa di Morata sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Hermoso.

27′ – La punizione non sortisce effetti di rilievo.

27′ – Fallo commesso da Savic.

26′ – Pallone perso da Llorente sul versante di destra.

25′ – Buona chiusura difensiva di Lino.

24′ – Un lancio di De Paul si rivela irraggiungibile per Morata: pallone sul fondo.

23′ – Altra buona chiusura di Savic.

22′ – Potenziale opportunità per l’Inter in contropiede: Witsel intercetta un passaggio di Dimarco dalla sinistra che intendeva smarcare Thuram a tu per tu con Oblak.

21′ – Altro lancio impreciso di De Vrij.

20′ – Possesso palla dell’Inter nella propria metà campo.

19′ – Molina commette fallo su Dimarco.

18′ – Oblak controlla in due tempi una conclusione di Lautaro Martinez impennatasi a seguito di una deviazione.

17′ – Un servizio in verticale di Koke si rivela leggermente troppo lungo per Morata: comoda uscita bassa per Sommer.

16′ – Non si chiude un triangolo al limite dell’area dell’Atletico Madrid tra Lautaro Martinez e Thuram.

15′ – Lino commette fallo su Barella.

14′ – L’Inter sembra aver guadagnato campo.

13′ – Occasione Inter in contropiede: Dumfries impegna Oblak con un diagonale da destra.

12′ – Calhanoglu subisce fallo da Griezmann.

11′ – Lancio fuori misura di De Vrij.

10′ – Efficace chiusura difensiva di Savic in occasione di una ripartenza dell’Inter: il difensore intercetta un lancio di Thuram che intendeva raggiungere Dimarco.

9′ – Un traversone di Hermoso è respinto da Dumfries. Rimessa in zona d’attacco per i padroni di casa.

8′ – Possesso palla dell’Atletico Madrid a centrocampo.

7′ – Fallo commesso da Koke su Bastoni.

6′ – Traversone impreciso di Hermoso, ma i padroni di casa hanno approcciato bene il confronto.

5′ – Atletico Madrid pericoloso: Sommer si oppone a una battuta in diagonale di Lino da sinistra.

4′ – Sommer controlla agevolmente un debole colpo di testa di Savic.

4′ – Si torna a giocare. Lautaro Martinez riprende regolarmente la sua posizione.

3′ – Gioco fermo per soccorrere Lautaro Martinez colpito da una pallonata.

2′ – Un traversone di Lino dalla sinistra si rileva leggermente troppo alto per Marcos Llorente.

1′ – Inizia la partita. il calcio d’avvio è battuto dall’Atletico Madrid.

Formazioni Ufficiali di Atletico Madrid – Inter

Simeone schiera il suo Atletico con il 3-5-2 con Oblak in porta e linea difensiva a 3 formata da Savic, Witsel e Hermoso.

A centrocampo ci sono De Paul in cabina di regia affiancato da Koke e Llorente. Sulla fascia destra c’è Molina e sulla sinistra Lino. La coppia d’attacco è formata da Griezmann e Morata.

Inzaghi manda in campo la sua Inter con il 3-5-2 con Sommer in porta e davanti a lui Pavard, De Vrij e Bastoni. A centrocampo c’è Barella in cabina di regia affiancato da Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Dumfries e a sinistra Dimarco. La coppia d’attacco è formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Marcos Llorente, Lino; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone.

​Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Guarda Atletico Madrid – Inter in Diretta Streaming su Prime Video!

Dove vedere Atletico Madrid-Inter in diretta TV e streaming:

Data: 13 marzo

13 marzo Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e l’Inter di Simone Inzaghi il 13 marzo 2024, alle ore 21:00 in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

La partita sarà visibile anche su tutte le SMART TV con app Prime Video o collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5.

Atletico Madrid-Inter, inoltre, sarà visibile anche sull’applicazione Prime Video presente nel menu principale del decoder Sky Q.

La telecronaca della gara su Prime Video sarà a cura di Sandro Piccinini accompagnato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Pre-Partita di Atletico Madrid – Inter:

Forte del vantaggio dell’andata (0-1) e di uno score in questo 2024 davvero invidiabile (13 vittorie su 13 tra tutte le competizioni), l’Inter arriva a questo match nel miglior modo.

Parsi superiori all’Atletico Madrid anche nel match di San Siro, gli uomini di Inzaghi sembrano avere tutte le potenzialità che occorrono per potersi prendere questo importante accesso ai quarti della competizione.

Guai, però, a sottovalutare i colchoneros che, seppur reduci da un brutto momento (una sola vittoria nelle ultime 5 tra tutte le competizioni), hanno dalla loro un Wanda Metropolitano pronto ad esplodere e trascinare la squadra.

Simeone, senza giri di parole, è stato chiaro: la sua squadra lascerà anche la pelle sul campo. Dovranno quindi essere bravi i nerazzurri a tenere bene difensivamente e sfruttare nel miglior modo le occasioni offensive che arriveranno.

Sull’altro versante anche lo stesso Inzaghi si è detto preoccupato del caloroso tifo che la sua squadra incontrerà, ma al contempo ha anche voluto sottolineare come ormai i suoi calciatori sappiano reggere al meglio la pressione.

Basti pensare che l’Inter lo scorso anno ha superato brillantemente trasferte come quelle al Camp Nou (Barcellona), allo Stadio do Dragão (Porto) e al da Luz (Benfica).

