Cronaca Diretta e Streaming Italia Spagna EURO 2020 06-07-2021

L’Italia è la prima finalista dell’Europeo! Gli azzurri s’impongono sulla Spagna per 5-3 dopo i calci di rigore! L’Italia tornerà in campo domenica 11 luglio, sempre a Wembley, per affrontare in finale la vincente di Inghilterra-Danimarca in programma domani sera.

Quinto rigore per l’Italia: Jorginho gol! 5-3!

Quarto rigore per la Spagna: Morata si fa parare il tiro da Donnarumma!

Quarto rigore per l’Italia: Bernardeschi gol! 4-3!

Terzo rigore per la Spagna: Thiago Alcantara gol! 3-3!

Terzo rigore per l’Italia: Bonucci gol! 3-2!

Secondo rigore per la Spagna: Gerard Moreno gol! 2-2!

Secondo rigore per l’Italia: Belotti gol! 2-1!

Primo rigore per la Spagna: Dani Olmo alto!

Primo rigore per l’Italia: Locatelli si fa parare il tiro da Unai Simon.

Cronaca 2° Tempo Supplementare:

120′ – Si va ai calci di rigore!

118′ – Cartellino giallo per Bonucci per gioco scorretto su Morata.

116′ – Segnalato un fuorigioco di Belotti.

114′ – Ravvisata una posizione irregolare di Belotti.

113′ – Berardi è fermato fallosamente sulla trequarti da Jordi Alba.

110′ – Segnalata una posizione irregolare di Berardi.

109′ – Cambio nella Spagna: Eric Garcia lascia il posto a Pau Torres.

108′ – Crampi per Eric Garcia.

107′ – Cambio anche nell’Italia: Bernardeschi rileva Chiesa.

106′ – Cambio nella Spagna: Thiago Alcantara subentra a Busquets.

Cronaca 1° Tempo Supplementare:

105′ – Finisce il primo tempo supplementare.

103′ – Segnalata una posizione di fuorigioco di Belotti.

102′ – Premono le Furie Rosse: Marcos Llorente, sugli sviluppi di un traversone di Gerard Moreno respinto di pugno da Donnarumma, si vede respingere il suo tentativo a rete.

100′ – Spagna più propositiva anche in questa fase.

98′ – Donnarumma respinge una punizione di Dani Olmo dalla sinistra e sugli sviluppi dell’azione controlla un tentativo a rete di Morata smorzato .

97′ – Cartellino giallo per Toloi per gioco scorretto su Dani Olmo.

96′ – La gara riprende.

95′ – Gioco fermo per soccorrere Belotti rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Eric Garcia.

94′ – I ritmi di gioco sembrano essersi abbassati.

93′ – Prolungato possesso palla della Spagna.

92′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Rodri su Di Lorenzo.

91′ – Inizia il primo tempo supplementare.

Cronaca 2° Tempo:

93′ – Si va ai supplementari! Italia e Spagna chiudono i tempi regolamentari sull’1-1.

92′ – Donnarumma controlla agevolmente un servizio impreciso in profondità di Busquets.

91′ – Sesto tiro dalla bandierina per la Spagna.

90′ – Segnalati tre minuti di recupero.

85′ – Cambio nella Spagna: Azpilicueta lascia il posto a Marcos Llorente.

85′ – Doppio cambio nell’Italia: Locatelli e Belotti rilevano rispettivamente Barella e Insigne.

84′ – Gerard Moreno, servito da Morata, conclude sul fondo.

83′ – Gli azzurri rischiano sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

82′ – Quinto corner per la Spagna.

80′ – GOL DELLA SPAGNA! 1-1! Morata pareggia i conti chiudendo un bel triangolo con Dani Olmo.

80′ – Occasione Italia: Unai Simon neutralizza un tentativo di Berardi.

78′ – Possesso palla dell’Italia.

77′ – Quarto calcio d’angolo per le Furie Rosse determinato da un traversone di Morata deviato da Bonucci.

76′ – Pressing alto dell’Italia.

74′ – Doppio cambio nell’Italia: Pessina e Toloi prendono rispettivamente il posto di Verratti ed Emerson.

72′ – Buona chiusura di Jordi Alba su Berardi lanciato sul settore di destra.

70′ – Doppio cambio nella Spagna: Gerard Moreno e Rodri sostituiscono rispettivamente Oyarzabal e Koke.

68′ – Palla-gol per l’Italia: Berardi, ottimamente servito da Chiesa, si vede respingere il suo tentativo da posizione defilata da Unai Simon di piede.

66′ – Occasione Spagna: Dani Olmo, servito al limite da un tocco di Oyarzabal, conclude a lato.

65′ – Palla-gol per la Spagna: Oyarzabal fallisce l’impatto con il pallone di testa su un ottimo invito di Koke.

62′ – Cambio anche nella Spagna: Morata rileva Ferran Torres.

61′ – Cambio nell’Italia: Berardi prende il posto di Immobile.

60′ – GOL DELL’ITALIA! 1-0! Chiesa porta in vantaggio gli azzurri con una pregevole conclusione a giro!

59′ – Prolungato giro palla della Spagna.

58′ – Oyarzabal chiama in causa Donnarumma con una battuta mancina dalla distanza.

56′ – Traversone basso di Emerson allontanato fuori area da Eric Garcia.

53′ – Occasione Italia: Chiesa, servito da Barella, chiama in causa Unai Simon con un rasoterra in diagonale.

52′ – Spagna pericolosa: Busquets, servito al limite dell’area da Oyarzabal, conclude alto di poco.

51′ – Cartellino giallo per Busquets per proteste.

50′ – Terzo calcio d’angolo per la Spagna determinato da un’efficace chiusura di Di Lorenzo.

49′ – Rilevato un fallo di mano di Immobile al limite dell’area di rigore avversaria.

48′ – Primo corner per l’Italia generato da un errore di Unai Simon.

47′ – Segnalata una posizione irregolare di Ferran Torres.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero. Italia e Spagna vanno al riposo sullo 0-0. Occasioni per Oyazabal e Dani Olmo per le Furie Rosse, traversa di Emerson per gli azzurri.

45′ – Traversa dell’Italia! Emerson, servito ottimamente da Insigne sul settore di sinistro dell’area, colpisce la parte alta della traversa.

44′ – Emerson è fermato fallosamente da Koke.

42′ – Ravvisato un fuorigioco di Immobile.

40′ – Tempestiva uscita di testa di Unai Simon ad anticipare l’intervento di Immobile lanciato in verticale.

39′ – Oyarzabal cerca senza fortuna la conclusione a giro appena dentro l’area di rigore: pallone sul fondo.

37′ – Un’avanzata per via centrale di Emerson è fermata all’ingresso dell’area di rigore da Busquets.

35′ – Segnalata una posizione irregolare di Immobile.

34′ – Interessante trama offensiva degli azzurri con Insigne ed Immobile protagonisti di un triangolo in area avversaria.

33′ – Oyazabal cerca la via della rete da fuori area: pallone alto.

32′ – Buona chiusura ancora di Laporte su Immobile.

31′ – Chiusura difensiva di Laporte su Chiesa lungo l’out di destra.

30′ – Si scalda Berardi.

29′ – Ferran Torres è fermato fallosamente da Di Lorenzo a centrocampo.

27′ – Dani Olmo perde palla al limite dell’area dopo un contrasto con Chiellini.

25′ – Palla-gol per la Spagna: Donnarumma si oppone con bravura ad una conclusione di Dani Olmo dall’altezza del dischetto del rigore.

23′ – Ritmi di gioco piuttosto alti in questa fase.

21′ – Potenziale opportunità per l’Italia: Barella, sugli sviluppi di un’incursione di Emerson, si vede chiudere al limite dell’area da un intervento di Busquets.

20′ – Verratti è fermato fallosamente da Dani Olmo a centrocampo.

18′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Spagna.

17′ – Barella è fermato fallosamente da Busquets sulla trequarti. La punizione non sortisce effetti.

15′ – Ferran Torres si procura abilmente lo spazio per il tiro eludendo Jorginho: il tentativo dal limite dell’area dell’avanti del Manchester City si perde sul fondo.

13′ – La Spagna continua a mantenere l’iniziativa del gioco.

12′ – Spagna pericolosa: Oyarzabal, ottimamente servito al centro dell’area da Pedri, fallisce il controllo.

11′ – Marcata supremazia in fase di possesso della Spagna in questa fase.

10′ – Un tentativo di cross effettuato dalla destra da Oyarzabal è respinto dalla difesa azzurra.

9′ – Un traversone basso di Jordi Alba dalla sinistra è allontanato fuori area da Bonucci.

8′ – Pressing alto anche degli azzurri.

7′ – Prolungato giro palla della Furie Rosse.

6′ – Possesso palla della Spagna all’altezza della linea mediana del campo.

5′ – Ravvisato un fuorigioco di Immobile.

4′ – Segnalata una posizione irregolare di Barella che sul proseguimento dell’azione aveva colpito un palo.

3′ – Pressing alto della Spagna.

2′ – Inizio aggressivo di entrambe le contendenti.

1′ – Inizia a Wembley la prima semifinale dell’Europeo: Italia-Spagna. Il calcio d’avvio è battuto dalla Spagna.

Ecco le scelte di Mancini e Luis Enrique. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres.

Probabili formazioni Italia-Spagna

Per quanto riguarda le formazioni, Mancini dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Donnarumma in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri. A centrocampo spazio a Verratti, Jorginho e Barella. In attacco, il tridente formato da Chiesa, Immobile ed Insigne.

Anche Luis Enrique dovrebbe optare per il 4-3-3. Unai Simon quindi in porta con, a fargli da scudo, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte e Jordi Alba. Centrocampo a tre con Koke, Busquets e Pedri. Davanti, il trio offensivo composto da Sarabia, Morata e Ferran Torres.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

Allenatore: Roberto Mancini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Allenatore: Luis Enrique.

Pre Partita di Italia Spagna:

Una classica del calcio europeo, nonché mondiale: Italia contro Spagna, Azzurri contro Furie Rosse, la voglia di rilanciarsi di due Nazionali che martedì sera alle 21:00, nel fantastico tempio di Wembley, si contenderanno un posto nella finalissima che domenica sera, sempre a Wembley, assegnerà il titolo di campione d’Europa.

Italia e Spagna tornano ad affrontarsi nella fase finale di una competizione internazionale a distanza di 5 anni dall’ultima volta, ossia dagli ottavi di finale di Euro 2016 in cui la Nazionale, allora guidata da Antonio Conte, sconfisse per 2-0 quella allenata da Vicente Del Bosque. Una vittoria, quella, che vendicò in parte l’umiliazione subita quattro anni prima nella finale di Euro 2012 quando Casillas e compagni annientarono gli Azzurri con un sonorissimo e incontestabile 4-0.

Quello di martedì sarà quindi il 13° match ufficiale (escluse Olimpiadi ed amichevoli) tra le due formazioni che si incontreranno nella fase finale di un Europeo per la quinta volta consecutiva dopo i quarti di finale di Euro 2008, la fase a gironi e la finale di Euro 2012 e gli ottavi di finale di Euro 2016.

