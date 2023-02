Coppa Italia volley maschile, Trento raggiunge Piacenza in finale

Coppa Italia volley maschile, Trento è la seconda finalista: la squadra di Lorenzetti batte in rimonta, al tie-break, un’arcigna Milano (33-35; 22-25; 25-19; 25-16; 15-9), e si candida al ruolo di favorita per alzare il trofeo, che sarebbe il quarto nella sua storia sportiva.

È Trento la seconda finalista della Coppa Italia volley maschile. La squadra di Lorenzetti ha battuto al tie-break la Milano di coach Piazza, dopo che i meneghini, forse ispirati dall’impresa compiuta circa un’ora prima da Piacenza, si erano portati avanti due set.

Trascinata dall’opposto Ishikawa, autore di 21 punti in totale, Milano impone subito il proprio ritmo nel primo set, dove si trova a condurre con un margine di tre punti, prima di piazzare quello che sembra l’allungo decisivo sul 19-15. Trento reagisce e porta il set ai vantaggi, dove dopo ben 10 set point annullati, i lombardi hanno la meglio sul 35-33.

Nel secondo set Trento prova a scappare, ma Milano non concede mai più di un break alla squadra dolomitica. Sul risultato di 20-19 Piazza si gioca la carta Piano, e il centrale in coppia con Ishikawa mette a segno i muri che risultano decisivi per il sorpasso. Con un break di quattro punti, Milano vola sul 24-21, e chiude sul 25-22 grazie a un errore in battuta di D’Heer.

Logo Superlega maschile volley

Nel terzo set Trento ruggisce, e trascinata da capitan Matej si porta sul 15-8. Ishikawa prova ancora a scuotere i suoi, ma Kaziyski è implacabile, e chiude il parziale sul 25-19 con una parallela. Anche il quarto set viene fondamentalmente gestito da Trento, che approfitta di un infortunio accorso a Ishikawa per travolgere Milano, e portarsi sino al 21-13. Con otto set point a disposizione, Trento si vede regalare il set dal francese Patry, che sbaglia in battuta.

L’ultimo set vede Trento condurre 8-4 al cambio campo, e allungare trascinata da Micheletto sul 13-8. Proprio il classe 2001 mette a segno il colpo decisivo e il 15-9 che vale ai dolomitici la sfida contro Perugia.