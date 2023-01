Coppa Italia volley femminile: Conegliano-Novara e Bergamo-Milano le semifinali

Coppa Italia volley femminile, delineato il quadro delle semifinali: Conegliano-Novara e Bergamo-Milano. Risultati rotondi per venete e lombarde, contro Cuneo e Casalmaggiore. Le piemontesi si aggiudicano il derby con Chieri per 3-1, mentre Scandicci lotta, e ha ragione di Bergamo solo al tie break.

Definito il quadro della final four di Coppa Italia volley femminile. Il prossimo weekend (28-29 gennaio) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), si affronteranno tre delle quattro formazioni migliori più la sorpresa più lieta, fino a questo momento, della Serie A1: Conegliano, Milano, Novara e Bergamo hanno vinto i rispettivi quarti di finale, e si daranno battaglia nell’impianto bolognese per conquistare il secondo trofeo della stagione nostrana (la Supercoppa è stata vinta dalle venete a novembre).

Una novità c’è: non saranno infatti Conegliano e Novara, finaliste in quattro delle ultime cinque edizioni, a contendersi il trofeo. Santarelli e Lavarini incroceranno le armi in semifinale, dopo aver superato, il secondo con qualche difficoltà in più, il rispettivo ostacolo nei quarti di finale.

Conegliano ha sconfitto con un agevole 3-0 Cuneo (25-12; 25-19; 25-12), spazzata via dal solito uragano Haak, a segno con 17 punti e un 50% di efficacia in attacco, ma anche dall’ottima prova di Robinson (14 punti per lei) e Lubian al centro (8 punti, ma un notevole 80% di palloni messi a terra).

Novara ha invece mostrato nuovamente il carattere ondivago che ha contraddistinto, sinora, la sua stagione: pregevole nel primo set, che Karakurt chiude in diagonale sul 25-19, la squadra di Lavarini si fa raggiungere sul 18 pari nel secondo parziale, poi chiuso, non senza fatica, sul 25-23 sempre grazie a Karakurt. Chieri rispolvera Rozanski, e prolunga la gara al quarto set dopo aver chiuso il terzo parziale sul 23-25, ma la Igor si impone ai vantaggi nell’ultimo set, 27-25, e rilancia la sfida alle eterne rivali.

L’Imoco festeggia la vittoria su Cuneo. Foto dall’account Twitter della Lega Volley femminile (@LegaVolleyFem)

La sorpresa di questi quarti di finale la confeziona Bergamo, che costringe Scandicci alla resa dopo averla illusa, rimontata due volte, e sottoposta alla fatica estenuante di un quinto set deciso all’ultimo punto (20-25; 25-22; 15-25; 25-23; 15-13). A premiare le orobiche è la prova superlativa di Lanier (22) e Da Silva (19), mentre a Barbolini non bastano due giocatrici capaci di toccare, o superare, quota 20 punti: Mingardi (20) e Zhu (22).

Bergamo atteso ora dal derby lombardo contro Milano in semifinale: la squadra di Gaspari ringrazia Thompson (26 punti e 63% di efficacia per l’opposta) e si sbarazza 3-0 (25-23; 28-26; 25-16) di un avversario arcigno come Casalmaggiore, che ha provato a restare in partita almeno nei primi due set, come testimoniano i punteggi.

Champions League volley maschile: Italia a forza tre

Settimana in cui si chiude anche la fase a gironi della Champions League maschile. Non deludono le aspettative Civitanova, Perugia e Trento, già tutte qualificate ai quarti, ma che chiudono la propria fase a gruppi con sei vittorie in altrettanti incontri.

La squadra di Blengini batte 3-2 i belgi del Roselare (25-23; 26-28; 23-25; 25-17; 23-25; 25-17; 15-9) e centra una vittoria utile anche per il morale, dopo il settimo KO stagionale in campionato contro Trento, ma non scioglie i dubbi circa uno stato di forma che non appare brillantissimo.

Vittoria al tie-break anche per la Trento di Lorenzetti, che lascia i primi punti del girone contro i polacchi del Kedzierzyn Kozle (17-25; 15-25; 25-18; 25-23; 15-12), ma si gode l’ottima prestazione di Micheletto (20 punti per lui) e si appresta a dare l’assalto alla coppa che l’anno scorso è sfuggita sul più bello.

Chiunque coltivi ambizioni di vittoria in Champions dovrà però fare i conti con la Perugia di Anastasi: gli umbri collezionano l’ennesima vittoria da tre punti contro i tedeschi del Duren (28-30; 26-24; 25-20; 25-19) e prolungano la propria imbattibilità stagionale, che sale così a 29 gare stagionali.

Nei quarti, si affrontano le due “peggiori”prime, Ankara e Lube, mentre le tre migliori prime qualificte fronteggeranno le vincitrici dei playoff che si disputeranno tra seconde e terze.