Coppa Italia, risultati ottavi di finale: vittorie agevoli per Napoli, Lazio ed Inter

Come previsto a passare il turno nel primo lotto di partite valevoli per gli ottavi di finale sono state le squadre di casa, nettamente favorite. Il Napoli sconfigge con relativa facilità il Perugia e affronterà nel prossimo turno la Lazio, che ha travolto 4-0 la Cremonese. In serata vince facile anche l’Inter, che ne fa quattro al Cagliari e ora attende una tra Fiorentina e Atalanta.

Napoli-Perugia 2-0: i rigori sono i grandi protagonisti della prima frazione, due concessi ai partenopei per altrettanti falli in area e trasformati da Insigne al 26° e al 38°, e uno dato agli umbri per un controverso fallo di mano di Hysaj e sbagliato durante il chilometrico recupero da Iemmello, ipnotizzato da Ospina. Nella ripresa accade poco o nulla e alla fine è il Napoli a staccare meritatamente il biglietto per i quarti di finale.

Lazio-Cremonese 4-0: contro i lombardi la gara è poco probante e i padroni di casa chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie ad un tap in di Patric e ad un rocambolesco acuto di Parolo. Nella ripresa Immobile chiude i conti con un perfetto penalty e proprio al 90° Bastos cala il poker con un preciso colpo di testa su calcio piazzato di Jony.

Inter-Cagliari 4-1: la gara è già complicata i sardi e dopo meno di un minuto si complica ulteriormente a causa di un retropassaggio folle che innesca Lukaku, bravo a controllare e a freddare Olsen con un tiro incrociato. Al 22° Borja Valero si inserisce in area e, complice il mancato tocco di Lukaku, insacca da due passi sfruttando un bel cross di Barella chiudendo i giochi. Ad inizio ripresa Barella crossa nuovamente dalla destra e trova ancora Lukaku pronto alla zuccata vincente. Al 73° Cerri aggancia un buon pallone al limite dell’area e lo scarica ad Oliva per la botta del 3-1, ma le minime speranze dei sardi vengono stroncate dal quarto gol nerazzurro firmato di testa da Ranocchia su corner di Biraghi.

