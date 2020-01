Coppa Italia, probabili formazioni Torino-Genoa e Diretta TV 9-1-2020

Prendono il via, con il match tra Torino e Genoa, gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente darà il pass valido per i quarti, dove i liguri non approdano da 28 anni. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: granata con un minimo turnover e Belotti di punta, mentre Nicola opererà alcuni cambi rispetto al match di lunedì contro la Roma. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live.

E’ il giorno di Torino-Cagliari, la prima partita degli ottavi di finale di questa edizione della Coppa Italia. Le due squadre arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle, in quanto reduci da una vittoria nell’ultimo match di campionato, rispettivamente in casa della Roma e tra le mura amiche contro il Sassuolo.

Ultime sulle formazioni di Torino-Genoa:

Pochi dubbi e minimo turnover per Walter Mazzarri, che vuole arrivare ai quarti di finale per dare una sferzata alla stagione e coltivare una qualche ambizione di arrivare infondo. Lo schema sarà il solito 3-4-2-1, dove il trio formato da Izzo (favorito su Djiji), Bremer e Nkoulou davanti a Sirigu. La linea mediana avrà come perni centrali Rincon e Meite, con Laxalt e Aina sulle fasce, mentre Lukic e Berenguer avranno il compito di innescare Belotti.

Alcuni cambi in formazione per Nicola e lo stesso schema di gioco che ha consentito ai rossoblù di piegare il Sassuolo in campionato. Si opterà, quindi, per il 3-5-2 d’ordinanza e che non è stato abbandonato nemmeno dopo il cambio in panchina. In porta dovrebbe tornare tra i pali Radu, dopo la parentesi Perin. I difesa ci saranno Biraschi, Romero e Goldaniga, mentre in mezzo, insieme agli esterni Ghiglione e Pajac, ci saranno Behrami, Cassata e Schone. In attacco ci sarà Favilli, mentre ad affiancarlo uno tra Agudelo e Pandev.

Probabili formazioni Torino-Genoa:

Torino(3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Nkoulou; Aina, Meite, Rincon, Laxalt; Lukic, Berenguer; Belotti.

Genoa(3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Cassata, Schone, Behrami, Pajac; Agudelo, Favilli.

Come vedere Torino-Genoa in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Torino e Genoa, valida per gli ottavi di Coppa Italia, che si giocherà questa sera alle ore 21.15 potrà essere visto in diretta su Rai Due (canale due del digitale terrestre e 502 in HD). La diretta streaming, invece, sarà disponibile su RaiPlay tramite PC, smartphone e tablet.

