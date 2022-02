Coppa Italia: dalla stagione 2022-2023 abolita regola gol in trasferta che vale doppio

Calcio, la Coppa Italia si omologa alle competizioni europee: niente regola del gol in trasferta che vale “doppio” a partire dal prossimo anno.

La Coppa Italia come le competizioni europee: secondo le ultime indiscrezioni, dal prossimo anno anche la Coppa nazionale vedrà abolita la regola del gol in trasferta che vale “doppio”.

A riportarlo il noto giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che evidenzia come anche la Lega Calcio Serie A voglia aderire sempre più a un modello europeo di competizione. Aboliti i doppi turni (andata/ritorno) già dalla stagione 2008/2009, la Coppa Italia elimina ora anche la regola del gol in trasferta, che dà un vantaggio alla squadra che lo segni nel caso il computo totale delle due sfide finisca in parità.

Essendo la Coppa Italia strutturata prevalentemente su sfide ad eliminazione diretta, l’unico turno su cui questa modifica al regolamento avrà effetto sono le semifinali. Juventus-Fiorentina e Inter-Milan, semifinali dell’edizione in corso, saranno le ultime che attribuiranno un peso specifico diverso ai gol segnati in trasferta.

Ad esempio: se la squadra in trasferta perde 2-1 la partita d’andata, al ritorno le basterà vincere 1-0 (2-2 il risultato totale delle due sfide), in virtù del gol segnato fuori casa. L’abolizione di tale vantaggio è finalizzata a rendere ancora più incerte e combattute le semifinali di coppa.

Migliori Bookmakers AAMS