Coppa del Mondo Biathlon 2021-22: Wierer centra la prima vittoria stagionale

Coppa del Mondo Biathlon 2021-22: Dorothea Wierer vince la Mass Start ad Anterselva. Primo successo stagionale alla vigilia delle Olimpiadi.

Dorothea Wierer batte un colpo: l’atleta di Rosun vince la gara casalinga nella valle di Anterselva, aggiudicandosi la Mass start in quello che era l’appuntamento conclusivo della settima tappa di Coppa del Mondo.

L’altoatesina, che si era piazzata quinta nella prova individuale, ha rimontato quattro posizioni profittando del crollo delle francesi Braisaz (un errore a terra, tre in piedi) e Simon (tre errori complessivi anche per lei), che aveva vinto su queste nevi la Mass start nel 2020.

Dorothea, due errori a terra, si prepara così al meglio per le imminenti Olimpiadi invernali di Pechino, che avranno inizio il prossimo 4 febbraio, e sale al sesto posto della classifica generale, preceduta da Hanna Oeberg di 52 punti.

Completano il podio la bielorussa Alimbekava (un errore in piedi), che avvicina la leadership di Roeiseland nella generale, e Anais Chevalier (un errore a terra), che salva la spedizione transalpina col suo terzo posto.

Male l’altra azzurra impegnata in gara, Lisa Vitozzi: la veneta si piazza ultima (trentesimo posto per lei), sbagliando tutti i bersagli della prima serie a terra, e ripetendosi successivamente con altri quattro errori (due a terra e uno per ciascuna serie in piedi). Una prova disastrosa, che le costa un distacco di oltre quattro minuti dalla compagna di squadra e si prepara nel peggiore dei modi alla prossima spedizione in Oriente.

