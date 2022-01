Coppa del Mondo Biathlon 2021-22, i risultati delle sprint di Oberhof

Coppa del Mondo di Biathlon 2021-22, tappa di Oberhof: Wierer entra in top ten nella gara femminile, dove Roeiseland si impone sempre più come leader della classifica generale. Nella sprint maschile vince Loginov, ma Bormolini ottiene un altro ottimo piazzamento.

Quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2021-22: sulle nevi tedesche di Oberhof (Turingia), si sono disputate oggi la sprint maschile e quella femminile. Tra gli uomini, di scena in mattinata, si è imposto il russo Alexander Loginov che, con un errore in piedi, precede al traguardo il francese Jacquelin (due errori al poligono) e il norvegese Laegreid (un errore a terra).

Jacquelin mantiene in tal modo la vetta della classifica sul veterano Fillon Maillet, che conclude la propria gara al nono posto, con due errori equamente ripartiti tra la sessione a terra e quella in piedi.

L’Italia, da par suo, celebra un’altra buona prestazione di Bormolini, ancora una volta tredicesimo senza errori al poligono. Nei 40 a punti anche Dominick Windisch (due errori a terra e uno in piedi), e il giovane Giacomel, che manca un bersaglio a terra e due in piedi, ma con prestazioni sugli sci in calo rispetto a inizio stagione.

Roeiseland vince la sprint ad Oberhof

Chi delude, mancando ben cinque bersagli, è Johannes Boe, autore della solita grande prova sugli sci, dove ottiene il secondo tempo complessivo, ma cui manca quella continuità al poligono che gli è fruttata la vittoria di tre Sfere di Cristallo consecutive. Altro disastro dopo la Mass Start di Annecy, e vetta della classifica che si allontana, anche se la situazione non è del tutto compromessa (settimo a 102 punti di distacco).

Nella gara femminile, comanda ancora Marte Roeiseland: la norvegese batte Hannah Sola (brava a rimontarle parecchi secondi nell’ultimo giro), e Julia Simon, queste ultime arrivate contemporaneamente sul traguardo. La nostra Dorothea Wierer si piazza tra le migliori dieci, mentre è fuori dalla zona punti Lisa Vitozzi (49^), che paga tre bersagli mancati a terra.

