Convocati Mondiali Qatar 2022: la lista di tutti i giocatori che partiranno per il prossimo Mondiale divisi per club di appartenenza.

Mancano pochi giorni e inizierà il primo Mondiale invernale della storia. Non sono mancate i primi dissidi sulla scelta della sede, il Qatar, per disputare una delle più grandi manifestazioni calcistiche del mondo. Diversi sono stati i divieti da parte del paese che hanno sollevato non poche polemiche, soprattutto per quanto concerne i diritti umani.

Nonostante ciò, il 20 novembre inizierà comunque la prima partita della competizione e ad inaugurarla sarà la sfida tra l’Ecuador e la nazionale qatariota , alla sua prima partecipazione in assoluto. Tantissimi sono i giocatori della Serie A che sono stati convocati mentre solo alcuni hanno dovuto rinunciare all’ultimo come Bartłomiej Drągowski che ha dovuto dare forfait per il bruttissimo infortunio rimediato nella gara contro lo Spezia.

Le big sono pronte già a far partire i loro pezzi pregiati per la fase a gironi che durerà fino al 2 dicembre. La più numerosa è la Juventus che farà partire ben undici giocatori, tra cui Bremer al suo esordio assoluto con il Brasile. Seguono Inter e Milan con sette giocatori ciascuno. Quattro per Roma e Napoli mentre ad avere solamente due giocatori in partenza è la Lazio.

Cominciano già a farsi i nomi delle prime favorite. La vincente più gettonata non può non essere l’Argentina di Lionel Scaloni che avrà una Albiceleste meno strepitosa del solito ma comunque potente. A contendersi il titolo c’è anche il Brasile con tantissimi campioni. Non manca, però, anche il trio europeo formato da Inghilterra, Francia e Germania.

Convocati Mondiali , tutti i nomi

ATALANTA

Joakim Maehle (Danimarca, difensore),

Marten de Roon (Olanda, centrocampista),

Teun Koopmeiners (Olanda, centrocampista),

Mario Pasalic (Croazia, centrocampista)

BOLOGNA

Lukasz Skorupski (Polonia, portiere),

Michel Aebischer (Svizzera, centrocampista)

CREMONESE

Johan Vásquez (Messico, difensore)

EMPOLI

Nessuno

FIORENTINA

Nikola Milenkovic (Serbia, difensore),

Szymon Zurkowski (Polonia, centrocampista),

Sofyan Amrabat (Marocco, centrocampista),

Nicolás González (Argentina, attaccante),

Luka Jovic (Serbia, attaccante)

INTER

André Onana (Camerun, portiere),

Stefan de Vrij (Olanda, difensore),

Denzel Dumfries (Olanda, difensore),

Marcelo Brozović (Croazia, centrocampista),

Lautaro Martinez (Argentina, attaccante),

Joaquín Correa (Argentina, attaccante),

Romelu Lukaku (Belgio, attaccante)

JUVENTUS

Wojciech Szczesny (Polonia, portiere),

Alex Sandro (Brasile, difensore),

Danilo (Brasile, difensore),

Bremer (Brasile, difensore),

Weston McKennie (Stati Uniti, centrocampista),

Leandro Paredes (Argentina, centrocampista),

Adrien Rabiot (Francia, centrocampista),

Filip Kostic (Serbia, centrocampista),

Ángel Di María (Argentina, attaccante),

Arkadiusz Milik (Polonia, attaccante),

Dusan Vlahovic (Serbia, attaccante)

LAZIO

Sergej Milinkovic-Savic (Serbia, centrocampista),

Matías Vecino (Uruguay, centrocampista)

LECCE

Nessuno

MILAN

Fodé Ballo-Touré (Senegal, difensore),

Simon Kjaer (Danimarca, difensore),

Theo Hernandez (Francia, difensore),

Sergiño Dest (Stati Uniti, difensore),

Charles De Ketelaere (Belgio, centrocampista),

Rafael Leão (Portogallo, attaccante),

Olivier Giroud (Francia, attaccante)

