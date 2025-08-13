Consigli Fantacalcio attaccanti basso costo da comprare all’asta

L’attesa per l’inizio della Serie A 2025-26 è ormai agli sgoccioli e per i fantallenatori è arrivato il momento di definire le strategie per l’asta. L’attacco è da sempre il reparto più decisivo al Fantacalcio, quello che può garantire più bonus e cambiare le sorti di una stagione.

Se i top player sono fondamentali, è altrettanto cruciale saper individuare gli attaccanti low cost in grado di garantire gol, assist e soprattutto titolari fissi. Alternare big sicuri a scommesse intelligenti può fare la differenza tra un campionato anonimo e un trionfo.

In questa guida troverai una panoramica completa: dai possibili colpi a basso costo fino alla suddivisione degli attaccanti in fasce per capire chi puntare in ogni slot della tua rosa.

Attaccanti low cost 2025-26: le occasioni da non perdere

Tra i nomi più interessanti a prezzo contenuto, spiccano giovani emergenti e profili che potrebbero scalare rapidamente le gerarchie:

Matteo Cancellieri (Lazio) – Rivelazione del precampionato, sembra aver conquistato la fiducia di Sarri. Per 15 crediti, può essere la prima alternativa a Isaksen e garantire minuti e bonus.

– Rivelazione del precampionato, sembra aver conquistato la fiducia di Sarri. Per 15 crediti, può essere la prima alternativa a Isaksen e garantire minuti e bonus. Semih Kilicsoy (Cagliari) – Talento turco di 18 anni, già nazionale maggiore, arriva in prestito dal Besiktas. Con soli 11 crediti è una scommessa intrigante.

– Talento turco di 18 anni, già nazionale maggiore, arriva in prestito dal Besiktas. Con soli 11 crediti è una scommessa intrigante. Addai (Como) – Ala veloce e abile nell’uno contro uno, potrebbe partire titolare nel sistema offensivo di Fabregas. Solo 10 crediti.

– Ala veloce e abile nell’uno contro uno, potrebbe partire titolare nel sistema offensivo di Fabregas. Solo 10 crediti. Pio Esposito (Inter) – Valutazione 9 crediti, è molto stimato da Chivu e può ritagliarsi spazio nell’attacco nerazzurro.

– Valutazione 9 crediti, è molto stimato da Chivu e può ritagliarsi spazio nell’attacco nerazzurro. Francesco Camarda (Lecce) – Stesso costo di Esposito, ma con più chance di titolarità.

– Stesso costo di Esposito, ma con più chance di titolarità. Iker Bravo (Udinese) e Giovane Santana (Verona) – Prezzo di 6 crediti, entrambi puntano a emergere durante la stagione.

Attaccanti top (prima fascia assoluta)

Questi sono i bomber per cui vale la pena spendere gran parte del budget:

Lautaro Martinez e Romelu Lukaku (Inter) – Garanzie assolute di doppia cifra, con il belga rigorista.

e (Inter) – Garanzie assolute di doppia cifra, con il belga rigorista. Jonathan David (Juventus) – Primo slot immediato, rigorista e con media gol altissima in Ligue 1.

– Primo slot immediato, rigorista e con media gol altissima in Ligue 1. Marcus Thuram (Inter) e Moise Kean (Fiorentina) – Possibili conferme ai livelli della scorsa stagione.

e – Possibili conferme ai livelli della scorsa stagione. Ademola Lookman – Da valutare in caso di trasferimento, ma resta di primissimo livello.

Attaccanti prima fascia

Perfetti per affiancare un top player o come primo slot in leghe numerose:

Domenico Berardi (Sassuolo) – Batte rigori e punizioni, sempre affidabile in doppia cifra.

– Batte rigori e punizioni, sempre affidabile in doppia cifra. Artem Dovbyk (Atalanta) – Con Gasperini può esplodere definitivamente.

– Con Gasperini può esplodere definitivamente. Gianluca Scamacca (Torino) – Anno del riscatto, sarà centrale nel progetto di Juric.

– Anno del riscatto, sarà centrale nel progetto di Juric. Yildiz (Juventus) – Atteso alla stagione della consacrazione.

– Atteso alla stagione della consacrazione. Paulo Dybala e Rafael Leao – Se in forma, regalano gol e assist, ma occhio agli infortuni dell’argentino.

e – Se in forma, regalano gol e assist, ma occhio agli infortuni dell’argentino. Diao, Zapata, Castellanos, Krstovic – Ottime opzioni da 10-13 gol stagionali.

Attaccanti seconda fascia

Giocatori affidabili per il terzo slot, con potenziale da doppia cifra:

Ciro Immobile – Ancora rigorista, ma con più concorrenza interna.

– Ancora rigorista, ma con più concorrenza interna. Edin Dzeko – Esperienza e minutaggio garantiti, ma attenzione all’età.

– Esperienza e minutaggio garantiti, ma attenzione all’età. Ferguson (Roma) – Potenziale sorpresa con Gasperini.

– Potenziale sorpresa con Gasperini. Gimenez (Milan) – Può crescere molto sotto Allegri.

– Può crescere molto sotto Allegri. Morata (Como) – Titolare e rigorista nel progetto Fabregas.

– Titolare e rigorista nel progetto Fabregas. Nzola (Pisa) – Torna protagonista come centravanti titolare.

– Torna protagonista come centravanti titolare. Lang, Soulé, Piccoli, Adams, Ngonge, Laurienté – Profili utili per completare il reparto e portare bonus regolari.

Attaccanti terza fascia

Scommesse e titolari di medio-bassa classifica:

Pinamonti (Sassuolo) – Già più volte in doppia cifra.

– Già più volte in doppia cifra. Sarr (Verona) – Potenziale sorpresa da 10 gol.

– Potenziale sorpresa da 10 gol. Colombo e Vitinha (Genoa) – Ballottaggio costante, ma l’italiano più adatto al Fantacalcio.

e – Ballottaggio costante, ma l’italiano più adatto al Fantacalcio. Lucca (Napoli) – Ottima opzione anche senza Lukaku.

– Ottima opzione anche senza Lukaku. Aboukhlal (Torino) – 7 gol in Ligue 1, possibile titolare a destra.

– 7 gol in Ligue 1, possibile titolare a destra. Sulemana (Atalanta) – Può arrivare in doppia cifra tra gol e assist.

– Può arrivare in doppia cifra tra gol e assist. Luvumbo, Banda, Kuhn, Simeone, Pio Esposito, Bonny – Utili nelle giornate di turnover.

Ultimi slot: colpi da 1 credito

Scommesse puramente speculative, ma che possono rivelarsi vincenti:

Addai e Jesus Rodriguez (Como) – Giovani pronti a sorprendere.

e – Giovani pronti a sorprendere. Camarda (Lecce) – Minutaggio crescente.

– Minutaggio crescente. Kilicsoy (Cagliari) – Talento turco con fiuto del gol.

– Talento turco con fiuto del gol. Cambiaghi e Dominguez (Bologna) – Possibili rotazioni importanti.

e – Possibili rotazioni importanti. Giovane (Verona) e N’Dri (Lecce) – Alternative di valore nelle rispettive squadre.

e – Alternative di valore nelle rispettive squadre. Pierotti, Moreo, Meister – Minutaggio ridotto ma possibili exploit.

Conclusioni

Un attacco vincente al Fantacalcio non si costruisce solo con i big. Saper individuare i giusti attaccanti low cost e bilanciare i crediti tra certezze e scommesse è la chiave per avere una rosa competitiva per tutta la stagione. Studiare le gerarchie, monitorare il precampionato e saper cogliere le occasioni all’asta farà la differenza tra un campionato di rincorsa e una stagione da protagonisti.