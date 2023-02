Conference League: liste UEFA di Fiorentina e Lazio

Sono state rese note le liste UEFA dei 25 giocatori di Lazio e Fiorentina in vista della ripartenza della Conference League, in programma il 16 febbraio.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ufficializzato i 3 cambi previsti dalla UEFA nel proprio elenco dei 25 giocatori che prenderanno parte al cammino europeo Viola in Conference League. Fuori tutti e tre giocatori che sono partiti a gennaio: Maleh, Zurkowski e Gollini, dentro Sirigu, Castrovilli e il neoacquisto Brekalo. La Fiorentina farà il suo esordio ai sedicesimi di finale in casa dello Sporting Braga in Portogallo.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, dopo l’amara eliminazione dall’Europa League nell’ultima giornata contro il Feyenoord, si apprestano ad affrontare il nuovo percorso europeo in Conference, magari con l’obiettivo di poter pareggiare quanto è stato fatto dalla Roma nella scorsa stagione. Il tecnico toscano ha assestato un solo cambio tra le fila laziali, dove è stato inserito il nome del nuovo acquisto di gennaio, Luca Pellegrini, ad uscire dall’elenco biancoceleste è stato Stefan Radu. Gli uomini di Maurizio Sarri attenderanno l’arrivo dei rumeni del Cluj all’Olimpico il 16 febbraio per il primo match d’andata di Conference League.

Ecco le liste complete di Lazio e Fiorentina:

LAZIO

LISTA A

Portieri: 1 Maximiano, 94 Provedel.

Difensori: 15 Casale, 34 Gila, 23 Hysaj, 29 Lazzari, 77 Marusic, 4 Patric, 3 L. Pellegrini, 13 Romagnoli.

Centrocampisti: 88 Basic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 6 Marcos Antonio, 21 Milinkovic, 5 Vecino.

Attaccanti: 7 Felipe Anderson, 11 Cancellieri, 17 Immobile, 9 Pedro, 18 Romero, 20 Zaccagni.

FIORENTINA

LISTA A

Portieri: 1 Terracciano, 56 Sirigu, 31 Cerofolini.

Difensori: 3 Biraghi, 2 Dodo, 98 Igor, 28 Quarta, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 15 Terzic, 23 Venuti.

Centrocampisti: 34 Amrabat, 72 Barak, 5 Bonaventura, 10 Castrovilli, 32 Duncan, 38 Mandragora.

Attaccanti: 77 Brekalo, 9 Cabral, 22 Gonzalez, 11 Ikone, 7 Jovic, 99 Kouame, 8 Saponara, 33 Sottil.

LISTA B

Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev.