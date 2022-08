Conference League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo A: Basaksheir, Hearts e FS Riga  avversari della Fiorentina

I sorteggi della Conference League hanno collocato i viola nel Gruppo A, dove incontreranno nella prima partita il Basaksheir di Emre Belozoglu, i secondi avversari saranno gli scozzesi dell’Hearts e, infine, a concludere il girone è stata sorteggiata la squadra lettone RFC Riga. Conosciamo meglio le avversarie dei Viola.





Istanbul Basaksheir



Il Basaksheir può considerarsi la vera e propria insidia di questo girone. Il Club turco ha, infatti, avviato da qualche anno un progetto molto ambizioso, riuscendo a laurearsi campione di Turchia nel 2020 sotto la guida di Belozoglu e a convincere giocatori del calibro di Ozil, Chadli, Okaka, Biglia ad aderire al progetto.

La squadra turca può anche contare su uno stadio del tutto nuovo, costato alla proprietà ben 43 milioni di euro, mentre in Superlig il Basaksheir, nelle prime tre partite, ha collezionato ben 2 vittore ed un pareggio.





Hearts



Per la squadra scozzese, gli ultimi anni sono stati molto altalenanti, infatti, qualche anno fa sono retrocessi nella seconda divisione scozzese per poi risalire subito il Premiership e piazzarsi al terzo posto.

La squadra è partita abbastanza bene in campionato, portando a casa 7 punti in 4 partite.

Alla guida dell’Hearts troviamo Robbie Nelison, che di fatto può considerarsi una vera e propria bandiera di questo club, con un trascorso di ben 10 stagioni nel club scozzese. Una volta ritiratosi, inizia subito con una nuova avventura come tecnico alla guida delle giovanili del club fino ad arrivare in prima squadra, una favola che vorrà continuare nel migliore dei modi.







FS Riga



Altra favola è quella del club lettone, che si trova ad oggi a mettersi in mostra attraverso la vetrina della Conference League, grazie ad un fatidico ripescaggio che permise al club di aver accesso alla massima divisione lettone.

L’ultimo successo in campionato risale a due anni fa e la stella indiscussa di questa rosa è sicuramente Andrej Ilic, arrivato nel 2018 in questo club dopo esser cresciuto nel Partizan di Belgrado, stessa squadra in cui è cresciuto Dusan Vlhaovic.







Conference League, Girone A, date e orari delle partire



1° giornata (giovedì 8 settembre – 18.45): Fiorentina- FS Riga

1° giornata (giovedì 8 settembre – 18.45): Hearts – Istanbul Basaksheir



2° giornata (giovedì 15 settembre – 21.00): Istanbul Basaksheir – Fiorentina

2° giornata (giovedì 15 settembre – 21.00): FS Riga – Hearts

3° giornata (giovedì 6 ottobre – 21.00): Hearts – Fiorentina

3° giornata (giovedì 6 ottobre – 21.00): FS Riga – Istanbul Basaksheir

4° giornata (giovedì 13 ottobre – 18.45): Fiorentina – Hearts

4° giornata (giovedì 13 ottobre – 18.45): Istanbul Basaksheir – FS Riga

5° giornata (giovedì 27 ottobre – 18.45): Fiorentina – Istanbul Basaksheir

5° giornata (giovedì 27 ottobre – 21.00): Hearts – FS Riga



6° giornata (giovedì 3 novembre – 16.30): FS Riga – Fiorentina

6° giornata (giovedì 3 novembre – 16.30): Istanbul Basaksheir – Herats













Dove seguire le partite in Diretta TV e Streaming



La Uefa Conference League sarà visibile per tutti gli abbonati al Pass Sport Now TV al costo di 9,99 al mese, grazie al quale si potranno vedere tutte le partite della competizione.