Como – Lecce Diretta Tv e Streaming Live Serie A 27° Giornata

Dove vedere Como – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 27° Giornata Serie A, Sabato 28 Febbraio ore 15:00.

Il sorprendente Como continua a inseguire uno storico piazzamento tra le prime quattro di Serie A, a soli due anni dal ritorno nella massima categoria. Sabato pomeriggio, allo Stadio Sinigaglia, i biancoblù ospiteranno il Lecce, attualmente in piena zona retrocessione.

La formazione lariana arriva all’appuntamento con grande entusiasmo dopo aver centrato una prestigiosa doppietta contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Due vittorie pesantissime che hanno rilanciato con forza le ambizioni europee del club, ora pienamente in corsa per un posto in Champions League.

Situazione opposta per il Lecce, reduce da una sconfitta che ha complicato ulteriormente la classifica. I salentini sono scivolati nel “drop zone” e hanno urgente bisogno di punti per alimentare le speranze salvezza.

La sfida del Sinigaglia si preannuncia dunque decisiva per entrambe: il Como vuole continuare a stupire e consolidare il sogno europeo, mentre il Lecce è chiamato a reagire per evitare di restare invischiato nella lotta per non retrocedere.

Sabato sarà una partita ad alta tensione, con obiettivi diametralmente opposti ma la stessa, fondamentale necessità: vincere.

Formazioni Ufficiali di Como – Lecce:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

A disposizione: in attesa

LECCE (3-5-2) : Falcone; Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Veiga, Coulibaly, Ramadani, Gandelman, Gallo; Banda, Cheddira. Allenatore: Di Francesco

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Fofana, Ngom, N’Dri, Perez, Helgason, Jean, Sottil, Marchwinski, Pierotti, Stulic

Guarda Como – Lecce in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Dove vedere Como – Lecce in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Como – Lecce Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Como – Lecce di Sabato 28 Febbraio alle ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Como – Lecce su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Como:

Come arriva il Lecce: