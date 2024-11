Video Gol Highlights Como-Lazio 1-5 : Sintesi 31-10-2024

Video Gol e Highlights Como-Lazio 1-5, 10° Giornata Serie A: doppietta di Castellanos, Pedro, Patric e Tchouna, in mezzo la rete di Mazzitelli.

Un match vinto in maniera convincente dai biancocelesti che hanno fatto subito comprendere le loro intenzioni. Doppio vantaggio nel giro di mezz’ora, la rete dei lombardi illude, poi l’allungo decisivo fino al pokerissimo nel finale di gara.

Biancocelesti che scavalcano la Juventus, si issano al terzo posto, assieme ad Atalanta e Fiorentina. Como che ha perso un’altra occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione. Non che non ci abbia provato la formazione di Fabregas, ma il tasso tecnico questa sera ha fatto la differenza!

Como-Lazio, 10° giornata di Serie A

Sintesi di Como-Lazio 1-5

Match che nei primi minuti vede le due squadre controllare, sembra che stiano studiando come perforare il muro avversario.

All’ottavo minuto, quindi, biancocelesti che si rendono pericolosi con Castellanos che prova una conclusione dal limite. Audero blocca la sfera.

Primo quarto d’ora con i biancocelesti in controllo del pallone. Padroni di casa che stanno cercando di uscire da una condizione difficile, devono recuperare metri in campo per poter essere pericolosi.

A metà della prima frazione azione pericolosa dei biancocelesti. Castellanos prova a cercare spazio al limite dell’area, poi scivolando riesce a calciare con il destro. La sfera viene deviata in angolo.

VANTAGGIO DELLA LAZIO! Calcio di rigore concesso ai biancocelesti dopo revisione al VAR per fallo di mano di Dossena. Dal dischetto va Castellanos, il quale calcia sotto la traversa sulla destra di Audero!

Due minuti più tardi Tavares pesca in profondità Castellanos, il quale prova una conclusione da fuori area ma è defilata.

RADDOPPIO DELLA LAZIO! Nuno Tavares serve Pedro in area, il quale controlla e calcia con il sinistro in maniera imparabile per Audero!

A tre minuti dal termine del tempo regolamentare si affacciano in avanti i padroni di casa. Dossena è bravo a colpire di testa su angolo di Paz, ma Provedel devia in angolo. Due minuti dopo conclusione di Pedro che termina di poco a lato

Termina il primo tempo, con gli ospiti che hanno legittimato il doppio vantaggio.

ACCORCIA LE DISTANZE IL COMO! Mazzitelli è bravo a controllare in area e in mezza rovesciata a colpire in porta, battendo Provedel!

Ora il match si è acceso, le due squadre provano continui capovolgimenti di fronte, delle folate che provano a mettere in difficoltà l’avversario.

Nel giro di tre minuti due espulsioni, una per parte, che fanno restare le due formazioni in dieci uomini. Prima Braunoder, poi Tavares.

Al settantunesimo minuto Castellanos calcia una punizione dalla distanza, ma Audero smanaccia.

TRIS DELLA LAZIO! Calcio d’angolo di Pedro, Dia colpisce di testa e Patric da due passi infila la sfera in porta!

Verso l’ottantesimo minuto di gioco, Patrick Cutrone riceve un passaggio millimetrico in area, calcia forte appena a lato sulla destra.

Due minuti più tardi è Cerri che prova una conclusione che termina di poco a lato della porta difesa da Provedel.

POKER DELLA LAZIO! Dia libera con un bel filtrante Castellanos, il quale si coordina e piazza la sfera centralmente!

Verso il termine dei tempi regolamentari prova con orgoglio la formazione di casa. Paz prova una conclusione dopo aver ricevuto la sfera tra i piedi da una punizione, calcia forte ma la palla viene deviata da uno dei difensori biancocelesti.

POKERISSIMO BIANCOCELESTE! Quinta rete dei biancocelesti, con Lazzari che serve Tchouna, il quale, dopo aver controllato con il sinistro, chiude con il destro.

L’arbitro fischia la fine della partita!

Highlights e Video Gol di Como-Lazio 1-5

Tabellino di Como-Lazio 1-5

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno (72′ Engelhardt); Mazzitelli (87′ Barba), Braunoder; Strefezza (72′ Cerri), Paz, Fadera (46′ Da Cunha); Cutrone (85′ Gabrielloni). All. Fabregas.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (80′ Gigot), Gila, Patric (87′ Manuel Lazzari), Nuno Tavares; Vecino, Guendouzi; Isaksen (66′ Luca Pellegrini), Pedro (80′ Tchaouna), Noslin (46′ Dia); Castellanos. All. Baroni

ARBITRO: L. Pairetto (Torino)

GOL: 28′ rig. Castellanos (L), 31′ Pedro (L), 53′ Mazzitelli (C), 72′ Patric (L), 81′ Castellanos (L), 95′ Tchouna (L)

ASSIST: 31′ Tavares (L), 72′ Dia (L), 81′ Dia (L), 95′ Lazzari (L)

AMMONITI: 35′ Castellanos (L), 45′ Vecino (L) 47′ Braunoder (C), 57′ Tavares (L), 62′ Braunoder (C), 63′ Isaksen (L), 65′ Tavares (L)

ESPULSIONI: 62′ Braunoder (C), 65′ Tavares (L)

NOTE: Tre minuti di recupero nel primo tempo, sei nella ripresa

