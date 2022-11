Come vedere Milan-Spezia in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 05-11-2022

Dove vedere Milan-Spezia, valida per la 13° giornata del Campionato di Serie A , Sabato 5 Novembre ore 20.45. La sfida tra Milan e Spezia sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in Streaming su Dazn.

Milan-Spezia è uno degli anticipi della 13° Giornata del Campionato di Serie A. La sfida di San Siro si giocherà alle ore 20.45 di sabato 5 Novembre.

Sfida già cruciale per il Milan di Stefano Pioli e lo Spezia di Luca Gotti. La sfida di San Siro, in occasione della 13° giornata di campionato, promette spettacolo e gol.

Il Milan è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Torino allenato da Ivan Juric.

I rossoneri sono 3° in classifica, grazie ai 26 punti conquistati in 12 giornate di campionato.

Lo Spezia è reduce dalla sconfitta per 1-2 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

I liguri sono 16° in classifica, grazie ai 9 punti conquistati in 12 giornate di campionato.

Lo scorso anno il ritorno terminò in favore dello Spezia per 1-2, mentre all’andata con identico punteggio furono i rossoneri a trionfare.

I rossoneri schiereranno Messias e Diaz dal primo minuto.

Gyasi-Nzola sarà la coppia d’attacco dello Spezia.

Come vedere Milan-Monza in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e lo Spezia di Luca Gotti, sabato 5 novembre 2022, alle ore 20.45 su DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console . Per poter guardare la partita Milan-Spezia in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La partita si potrà seguire anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

La telecronaca di Milan-Spezia su Sky sarà affidata a a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Milan-Spezia, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la telecronaca Live di Milan-Spezia:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Spezia in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni Milan-Spezia:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola.

Precedenti e statistiche Milan-Spezia:

Sono 5 i precedenti in Campionato tra Milan e Spezia in casa del Milan. Si registrano 2 vittorie dei rossoneri, un pareggio e due vittorie della squadra ligure. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2020/21, fu un 3-0 con le reti di Leao (doppietta) e Theo Hernandez. L’ultimo pareggio risale alla stagione 1922/23 e terminò per 0-0. L’ultima vittoria dello Spezia risale alla scorsa stagione, 1-2 con le reti di Leao, Agudelo e Gyasi.