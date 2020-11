Cluj-Roma 0-2, Fonseca: “Diversi si sono sacrificati. Abbiamo dimostrato carattere”

Il tecnico portoghese ha commentato la vittoria in terra romena che vale la qualificazione ai sedicesimi di finale

Missione compiuta, con il minimo sforzo. La Roma vince 0-2 contro il Cluj ed ottiene il pass per i sedicesimi di finale con due turni di anticipo. Dopo un primo tempo che ha visto i giallorossi in totale dominio del gioco, ma non altrettanto abili nel finalizzare, le due reti decisive arrivano nella ripresa.

All’inizio della seconda frazione, il calcio di punizione di Veretout (appena entrato) trova la decisiva deviazione di Debeljuh. Tredici minuti dopo, ecco il raddoppio. Mkhitarian, anche lui subentrato da pochi minuti, viene atterrato da Balgradea. Sul dischetto si presenza Veretout che non sbaglia.

Staccato così il pass per i sedicesimi, con due turni di anticipo e mantenendo ancora una volta (la sesta) la porta. Di questo ha parlato Fonseca nel post partita: “Vogliamo il primo posto. Oggi, con tante difficoltà, i ragazzini hanno dimostrato grande personalità e grande carattere. Diversi hanno fatto un sacrificio giocando fuori posizione, sono molto soddisfatto“.

Sui diversi esperimenti di ipotetiche formazioni: “Mi sono piaciuti tutti i giocatori. Ho parlato con Spinazzola, con Calafiori e con Veretout per dirgli che avevamo bisogno che giocassero in altre posizioni. Abbiamo fatto una buona partita“.

