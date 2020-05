Classifica età esordio per ruolo nei top 5 campionati europei: gli attaccanti sono i più giovani

Il CIES ha stilato una classifica sulle età d’esordio per ruolo dei calciatori nei top 5 campionati eurpei. Gli attaccanti risultano i più precoci con 21,2 anni di media, a seguire i centrocampisti con 21,3 anni. Media dei difensori a 22 anni, portieri che esordiscono attorno ai 23 anni.

In un dettagliato studio condotto dal CIES, l’osservatorio che studia le statistiche all’interno del mondo del calcio è stato analizzato l’età di debutto per ruolo nei top 5 campionati europei, e gli attaccanti sono risultati i più giovani a debuttare, con una media di 21,2 anni. I giovani portieri i più “anziani” in questa classifica, esordendo con più esperienza a circa 23 anni. Ma vediamo nello specifico chi sono i giocatori più giovani che hanno esordito nei principali campionati europei nella stagione corrente.

In Serie A il giocatore ad aver esordito nella stagione 2019/2020 è stato Amad Traoré, il giovanissimo classe 2002 talento della Primavera dell’Atalanta che ha esordito a 17 anni, 3 mesi e 16 giorni in Atalanta – Udinese del 27 ottobre 2019. Curiosità: Traoré ha sorpassato per soli 8 giorni Sebastiano Esposito, che il giorno prima aveva esordito come più giovane in Inter – Parma.

In Premier League il più giovane esordiente stagionale è stato l’attaccante del Tottenham classe 2002 Troy Parrott che ha esordito nel massimo campioanto inglese il 7 dicembre 2019. A seguire il talentino dell’Arsenal Gabriel Martinelli (18 anni e 1 mese) e Billy Gilmour del Chelsea (18 anni e 2 mesi).

In Bundesliga il primo posto va all’americano del Borussia Dortmund Giovanni Reyna che è sceso in campo nel maggior campionato tedesco a 17 anni, 2 mesi e 5 giorni il 18 gennaio 2020. A seguire Maximilian Beier dell’Hoffenheim (17 anni e 3 mesi), Jan Thielmann del Colonia (17 anni e 6 mesi) e Nick Woltemade del Werder Brema (17 anni e 11 mesi).

In Ligue 1 la prima posizione spetta al precocissimo talento del Lione Rayan Cherki, che a 16 anni, 2 mesi e 2 giorni ha fatto il suo esordio in prima squadra il 19 ottobre 2019. A seguire uno dei prospetti più interessanti del calcio francese, il talentino del PSG Adil Aouchiche che ha esordito il 30 agosto 2019 a 17 anni, 1 mese e 15 giorni.

In Liga forse il talento più luminoso visto in questa stagione, più giovane ad esordire nel campionato spagnolo ed uno dei più chiacchierati. Ovviamente parliamo di Ansu Fati, ch a 16 anni, 9 mesi e 25 giorni il 25 agosto 2019 ha fatto il suo esordio in campionato, in Barcellona – Betis Siviglia 5-2. In Spagna altri esordi interessanti come il talento giapponese del Maiorca Takefusa Kubo (18 anni, 2 mesi), Rodrygo del Real Madrid (18 anni, 8 mesi), Joao Felix dell’Atletico Madrid (19 anni, 9 mesi) e Alexander Isak della Real Sociedad (19 anni, 10 mesi).

