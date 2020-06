Classifica calciatori più ricchi: Bolkiah batte Ronaldo, Beckham e Messi

Nè Cristiano Ronaldo nè Messi. Nei giorni scorsi Forbes ha pubblicato la sua annuale classifica degli sportivi più ricchi al mondo. Secondo la graduatoria stilata dalla rivista americana il calciatore più ricco al mondo sarebbe Faiq Bolkiah, attaccante classe 1998 attualmente in forza al Leicester City.

Il nome di questo ventiduenne era sconosciuto ai più fino a pochi giorni fa quando proprio Forbes lo ha fatto salire agli onori delle cronache stimandone il patrimonio in 18 miliardi di euro. Una cifra lussuosa che piazza Bolkiah davanti a mostri sacri del calcio come Cristiano Ronaldo, Messi e Beckham, tre figure che hanno esteso la propria popolarità ben oltre le loro imprese sportive dimostrando, tra sponsor e attività imprenditoriali, di essere dei veri e propri businessmen. Il portoghese della Juventus, ad esempio, ha sfondato poco tempo fa il muro del miliardo di patrimonio. Bruscolini in confronto alla fortuna stimata per Faiq Bolkiah.

Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese ai mondiali di Russia del 2018. Fonte: Wikipedia Ronaldo

Bolkiah: chi è e da cosa deriva la sua ricchezza

Come detto in precedenza, Faiq Bolkiah è un centravanti classe 1998 che ha vissuto gran parte della sua (già lunga) carriera in Inghilterra. Nato a Los Angeles, il ragazzo è però originario del Brunei. E questo spiega la sua enorme fortuna. Faiq è infatti nipote di Hassanal Bolkiah, sultano del Brunei, dunque a sua volta principe del piccolo sultanato islamico.

Per ciò che riguarda la sua carriera da calciatore, basti dire che, nonostante abbia vestito le maglie di squadre come West Ham e Chelsea, non ha mai messo piede in campo in Premier League. Si è però tolto la soddisfazione di esordire con la maglia del Brunei andando in rete durante la Suzuka Cup in un match disputato contro il Laos.

La sua carriera di sportivo non sarà certo così fulgida e piena di gloria ma, visto il liniaggio, non avrà certo di che lamentarsi…

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS