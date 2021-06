Clamoroso: trattativa avanzata tra Messi e l’Inter Miami

La “Pulce” Lionel Messi tratta l’ultimo rinnovo col Barcellona. Un contratto biennale al termine del quale emigrerà negli Stati Uniti, all’Inter di Miami.

Messi accostato all’Inter…di Miami, per un futuro a stelle e strisce che appare soluzione sempre più gradita al fuoriclasse argentino. Leo, in questi giorni, sta definendo il rinnovo contrattuale con il Barcellona: un biennale a cifre pari al passato, ma più diluite per non gravare troppo sui conti del club. Intanto, si pensa al futuro. Anche perché tutti sono sicuri che questo sarà l’ultimo accordo siglato tra Messi e il Barcellona, al culmine di una storia che va avanti sin dal 2000.

Il capitano blaugrana vorrebbe lasciare un ultimo ricordo positivo nei tifosi che lo hanno tanto amato. Magari vincere un’altra Champions, come suggerisce anche l’ambiziosa campagna acquisti messa in piedi da Laporta, e poi emigrare lontano per vivere un’altra esperienza di vita e professionale, ben diversa dai ritmi frenetici e dalle pressioni del calcio europeo.

Messi a Miami, per giocare alla corte di Beckham, è più di una semplice suggestione. Lo ha confermato anche Jorge Mas, presidente del club, ai microfoni del Miami Herald: “Noi vogliamo costruire una squadra di classe mondiale, con i migliori giocatori e Leo è il migliore di tutti i tempi. Il suo approdo a Miami coronerebbe la carriera di un grande sportivo e si sposerebbe con il nostro progetto di diventare un top team”.

Nell’Inter Miami giocano già tanti campioni, alcuni dei quali (Higuain e Matuidi), transitati anche nel nostro campionato. Messi volerebbe in America, ma il suo sarebbe solo un arrivederci al Barcellona, pronto a raccoglierlo appena avrà esaurito la sua fame di “nuovo”, per offrirgli un ruolo dirigenziale e di rappresentanza all’interno del club. Andata e ritorno come un lungo viaggio di vita. E quella di Messi, sinora, è stata costellata di grandi successi.

