Clamoroso, attenta Roma: Maldini vuole Fonseca al Milan

Il dirigente del Milan non sarebbe soddisfatto degli ultimi risultati ottenuti dalla squadra, e sta vagliando alcuni profili per la successione di Stefano Pioli. Fonseca tra I piú graditi.

Lo avrà anche sconfitto nel confronto diretto giocato ieri all’Olimpico, ma la stima che Paolo Maldini nutre nei confronti del suo quasi omonimo Paulo Fonseca, sarà rimasta intatta.

Anche ieri sera ai bordi dell’Olimpico é andato in scena un confronto amichevole tra I due. Di cosa abbiano parlato, nello specifico, non é dato saperlo, ma possiamo intuirlo appellandoci alle ultime voci dI mercato che gravitano attorno al portoghese.

Da diverso tempo si vocifera di un Fonseca lontano dalla capitale. Giá nelle scorse settimane vi avevamo segnalato l’interesse di top club europei come Real Madrid (in cerca del post Zidane) e Benfica (club che vuole tornare a primeggiare in patria dopo una stagione passata ai margini della lotta Scudetto.

Ora anche il Milan, che dopo il sorprendente inizio di stagione sta accusando una flessione evidente, a causa della quale rischia di compromettere la qualificazione in Champions. A pafare, in questi casi, é sempre l’allenatore, con Pioli che, pur godendo di piena fiducia, potrebbe veder vacillare la propria posizione in caso di un crollo verticale nell’ultimo scorcio di campionato.

Fonseca sarebbe l’ideale per il Milan: conosce il campionato già da due anni e, in piú, ha nel 4-2-3-1 il suo modulo preferito. Il Milan gioca con la stessa impostazione tattica, dunque non avrebbe problemi ad adattarsi. Che sia lui il prescelto di Maldini per il futuro del Milan? Pioli fa gli scongiuri e intanto risponde sul campo, con una vittoria che l’ha aiutato a consolidare il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter.

