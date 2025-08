Chi ha segnato più gol in un solo anno? La classifica dei bomber da record

Quando si parla di attaccanti leggendari, una delle domande che affascina di più gli appassionati è: chi ha segnato più gol in un anno solare? Non si tratta solo di una statistica, ma di un simbolo di dominio calcistico, di continuità, di talento e di resistenza fisica. Solo i più grandi sono riusciti ad andare oltre il limite delle 60, 70 o persino 80 reti in un solo anno tra club e nazionale. E tra questi, il nome che svetta su tutti è quello di Lionel Messi, ma non è il solo ad aver scritto pagine indelebili nella storia del gol.

Lionel Messi e il 2012: un record che sembra impossibile da battere

Nel 2012, Lionel Messi ha realizzato qualcosa di apparentemente inumano: 91 gol in un solo anno solare. Nessun altro calciatore nella storia, almeno secondo i dati ufficialmente riconosciuti da FIFA e IFFHS, ha mai superato questo traguardo. L’argentino ha segnato 79 reti con il Barcellona in tutte le competizioni ufficiali e 12 con la Nazionale argentina, per un totale che ha frantumato il record precedente di Gerd Müller, fermo a 85. Ma al di là del numero, ciò che impressiona è la costanza: Messi segnava in tutte le competizioni, spesso anche più volte a partita, mantenendo una media pazzesca di un gol ogni 66 minuti. Doppiette, triplette, poker e addirittura una quintupletta in Champions League al Bayer Leverkusen. Il 2012 è diventato l’anno iconico della sua carriera, l’apice di un dominio tecnico e realizzativo difficilmente replicabile.

Gerd Müller e il 1972: il primato che ha resistito per 40 anni

Prima di Messi, il record apparteneva a una vera macchina da gol: Gerd Müller, attaccante tedesco del Bayern Monaco e della Germania Ovest. Nel 1972, Müller mise a segno 85 reti, di cui 72 con il club e 13 con la nazionale. Fu una stagione irripetibile, culminata con la vittoria all’Europeo e con prestazioni individuali impressionanti, rese ancora più straordinarie se si considera il tipo di calcio dell’epoca, meno aperto e con difese più arcigne. Müller, detto “Der Bomber”, deteneva il record da 40 anni e molti pensavano che fosse irraggiungibile. Finché non arrivò Messi.

Pelé e i suoi anni d’oro: 75 gol nel 1958 e 72 nel 1965

Pelé, il Re del calcio, è presente due volte nella top 5 assoluta. Il suo anno migliore fu il 1958, quando a soli 17 anni, vinse il Mondiale e realizzò 75 gol tra il Santos e la nazionale brasiliana. Ma anche nel 1965, nel pieno della maturità calcistica, arrivò a quota 72 reti, confermandosi come un realizzatore instancabile. Pelé segnava in ogni tipo di partita, fosse essa un’amichevole, una gara ufficiale o un torneo internazionale, e i suoi numeri sono diventati leggenda.

Altri bomber leggendari: Zico, Romário, Cristiano Ronaldo e Lewandowski

Tra i grandi protagonisti del gol in un singolo anno troviamo anche Zico, che nel 1979 ha realizzato 72 gol, e Romário, autore di altrettante reti nel 2000. Entrambi sono stati simboli del calcio brasiliano offensivo, tecnico e spettacolare. Più recentemente, Cristiano Ronaldo ha firmato 69 gol nel 2013, il suo anno migliore, e 63 nel 2012, quando duellava a distanza proprio con Messi. Un altro grande exploit è arrivato nel 2021, quando Robert Lewandowski ha messo a segno 69 gol con il Bayern Monaco e la Polonia, sfiorando il podio di tutti i tempi.

I nuovi ingressi nella top 10: Gyökeres e il 2024 sorprendente

Nel 2024, il nome che ha sorpreso tutti è stato quello di Viktor Gyökeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona. Con una stagione straordinaria in Liga Portugal e in Europa League, ha totalizzato 62 reti, entrando di diritto nella top 10 mondiale per gol segnati in un anno solare. Un risultato che testimonia quanto anche nel calcio moderno, con difese organizzate e ritmi elevati, si possano ancora scrivere record se si è in stato di grazia.

La classifica ufficiale dei migliori marcatori in un anno solare

Ecco la classifica aggiornata con i bomber che hanno segnato più gol in un solo anno (fonte: FIFA, IFFHS e fonti statistiche specializzate):

Posizione Giocatore Anno Gol totali 1 Lionel Messi 2012 91 2 Gerd Müller 1972 85 3 Pelé 1958 75 4 Pelé 1965 72 5 Zico 1979 72 6 Romário 2000 72 7 Cristiano Ronaldo 2013 69 8 Robert Lewandowski 2021 69 9 Cristiano Ronaldo 2012 63 10 Viktor Gyökeres 2024 62

Le controversie sul record di Godfrey Chitalu

È giusto citare anche il caso di Godfrey Chitalu, attaccante zambiano che nel 1972, secondo fonti locali, avrebbe segnato oltre 100 gol in un anno. Tuttavia, la FIFA non ha mai riconosciuto ufficialmente il suo record, a causa della mancanza di documentazione attendibile su molte di quelle reti, spesso realizzate in competizioni minori o tornei non regolamentati. Il caso è stato riesumato nel 2012, quando Messi si avvicinò al record di Müller, ma l’assenza di prove certe ha impedito qualsiasi riconoscimento formale.

Il gol come misura della grandezza: ma conta anche come lo si segna

Raggiungere queste cifre impressionanti non è solo questione di talento, ma anche di forma fisica, sistema di gioco, livello delle competizioni e continuità mentale. Messi nel 2012 non era solo un finalizzatore: creava gioco, assist, costruiva azioni e poi le finalizzava. Lo stesso vale per Lewandowski e Ronaldo nei loro anni d’oro. Il gol è un indicatore, ma il contesto in cui si realizza lo rende ancora più significativo. Ed è per questo che i numeri, seppur impressionanti, sono solo parte della storia.

Messi ha stabilito un primato che sembra inarrivabile, ma ogni generazione ha avuto il suo fuoriclasse. Il calcio cambia, si evolve, ma la passione per chi segna a ripetizione resta immutata. I numeri raccontano storie, ma dietro ogni gol c’è una magia che nessuna statistica potrà mai spiegare fino in fondo. Perché il gol è, e resterà, l’essenza del gioco.