Chelsea-Palmeiras dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 12-2-2022

Dove vedere Chelsea-Palmeiras finale valente per il Mondiale per Club. L’incontro si giocherà sabato 12 gennaio alle 17:30 (ore italiane) allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi. Il match sarà visibile sul canale YouTube della UEFA, non essendoci una copertura televisiva italiana.

Sabato si scende in campo anche per il prestigiosissimo Mondiale per club. A contendersi il titolo sono il Chelsea ed il Palmeiras. I campioni d’Europa hanno battuto la squadra egiziana dell’Al Ahly in semifinale e sono arrivati nella parte finale della competizione contro i vincitori della Copa Libertadores che hanno trionfato, invece, contro i sauditi dell’Al Hilal.

Entrambe le squadre si giocano il primissimo trofeo intercontinentale anche se i Blues non sono neofiti nel Mondiale per club. Le squadre brasiliane sono un brutto ricordo per gli inglesi. Infatti, ai tempi della panchina di Rafa Benitez, il Chelsea fu sconfitta per 1-0 dal Corinthians nel lontano 2012. Terzo gettone, invece, per la squadra di San Paolo.

I brasiliani sono arrivati tre volte in Coppa del Mondo anche se l’ultimo precedente risale al 1999 quando la competizione era chiamata denominata ancora Coppa Intercontinentale. Il Palmeiras venne battuto dal mitico Manchester United, allenato da Alex Ferguson, per 1-0 con una rete di Roy Keane che regalò il primo titolo ai Red Devils.

Dove vedere Chelsea-Palmeiras in diretta TV e streaming

Partita: Chelsea-Palmeiras

Chelsea-Palmeiras Data: 12 febbraio 2022

12 febbraio 2022 Orario: 17.30 italiane (20:30 orario locale)

17.30 italiane (20:30 orario locale) Canale Tv: –

– Streaming: Canale YouTube FIFA

Chelsea-Palmeiras, partita per la finale della Coppa del Mondo, si giocherà sabato 12 febbraio 2022 alle 17:30 (orario italiano) . In Italia, la partita non potrà essere visionata in TV in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per queste competizione. Tuttavia, l’incontro sarà visibile in streaming sul canale ufficiale YouTube della UEFA.

Chelsea-Palmeiras, le ultimissime

4-3-3 per il Chelsea di Thomas Tuchel. A porta Kepa mentre in difesa i centrali Thiago Silva e Rudiger e sulle fasce Christensen assieme ad Azpilicueta. Centrocampo di qualità quello inglese con Kovacic, Alonso al fianco dell’italo-brasiliano Jorginho. In attacco il trio formato da Ziyech, Lukaku ed Havertz.

Il Palmeiras risponde con un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Weverton mentre per la difesa a quattro Marcos Rocha, Luan, G. Gomez e Piquerez. Mediana con solamente due giocatori: Danilo e Zé Rafael. Sulla trequarti Scarpa, Raphael Veiga e Dudu faranno da sponda all’unica punta brasiliana Rony.

Chelsea-Palmeiras, le probabili formazioni

Chelsea (4-3-3): Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Lukaku, Havertz.

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony.

