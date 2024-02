Champions League: liste UEFA di Inter, Napoli e Lazio

Ufficiali le liste UEFA delle tre italiane, Inter, Napoli e Lazio, impegnate negli ottavi di Champions League.

Dopo la fase a gironi di Champions League, le nostre squadre hanno comunicato la lista per la fase a eliminazione diretta.

Inter: lista UEFA Champions League 23/24

L’Inter guidata da Simone Inzaghi mantiene lo stesso blocco che nel girone è arrivato secondo dietro al Real Sociedad. Unica novità per la sfida agli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid, è l’inserimento di Buchanan al posto dell’infortunato Cuadrado. Ecco di seguito l’elenco completo:

1. Yann SOMMER 2. Denzel DUMFRIES 6. Stefan DE VRIJ 8. Marko ARNAUTOVIC 9. Marcus THURAM 10. LAUTARO Martinez 12. Raffaele DI GENNARO 14. Davy KLAASSEN 15. Francesco ACERBI 16. Davide FRATTESI 17. Tajon BUCHANAN 20. Hakan CALHANOGLU 21. Kristjan ASLLANI 22. Henrikh MKHITARYAN 23. Nicolò BARELLA 28. Benjamin PAVARD 30. CARLOS AUGUSTO 31. Yann BISSECK 32. Federico DIMARCO 36. Matteo DARMIAN 70. Alexis SANCHEZ 77. Emil AUDERO 95. Alessandro BASTONI

Napoli: lista UEFA Champions League 23/24

In casa Napoli tiene banco il caso Piotr Zielinski che dopo otto anni con la maglia azzurra, con il contratto in scadenza a giugno, è fuori dalla lista Champions League. Il polacco infatti secondo la Gazzetta dello Sport avrebbe firmato con l’Inter e per questo motivo è stato escluso da Walter Mazzarri.

Fuori dalla lista Champions League del Napoli per l’incontro contro il Barcellona, anche il neo acquisto Dendoncker, che a questo punto dovrà essere utilizzato solo in campionato. Escluso definitamente da mister Mazzarri, il centrocampista Demme, né coppe né Serie A.

Ecco la lista completa di Champions League del Napoli: CAJUSTE, GOLLINI, LINDSTROM, LOBOTKA, MAZZOCCHI, NGONGE, NUNES JESUS JUAN, OLIVERA, OSIMHEN, OSTIGARD, RRHAMANI, SILVA DUARTE (MARIO RUI), SIMEONE, TRAORE, ANGUISSA, DI LORENZO, MERET, POLITANO, RASPADORI, CONTINI, KVARATSKHELIA, BERNARDO DE SOUZA (NATAN), IDASIAK.

Lazio: lista UEFA Champions League 23/24

Nessuna novità per la Lazio. Mister Maurizio Sarri mantiene lo stesso blocco della fase a gironi di Champions League anche perché in casa biancoceleste non ci sono state operazioni di calciomercato.

Per la delicata sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, la Lazio si presenterà con i soliti 22 giocatori che ben hanno fatto nella fase a gironi, arrivando secondi dietro l’Atletico Madrid. Forse mister Sarri si sarebbe aspettato qualche innesto per rinforzare la rosa e per questo motivo il suo silenzio vale più di mille parole.

Ecco l’elenco completo della lista Champions League della Lazio: PROVEDEL, SEPE, CASALE, GILA, HYSAJ, LAZZARI, MARUSIC, PATRIC, PELLEGRINI, ROMAGNOLI, CATALDI, GUENDOUZI, KAMADA, LUIS ALBERTO, ROVELLA, VECINO, CASTELLANOS, FELIPE ANDERSON, IMMOBILE, ISAKSEN, PEDRO, ZACCAGNI.