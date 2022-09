Champions League: le liste UEFA di Milan, Inter, Napoli e Juventus

Champions League, le liste di Milan, Inter Napoli e Juventus: Pioli fa fuori Ibrahimovic, Adli, Vranckx e Thiaw. Gli altri club includono tutti i rinforzi della campagna estiva.

È quasi tempo di Champions League: dopo le partite di questo weekend scatta, tra martedì e mercoledì, la massima competizione continentale per club. Impegnate quattro squadre italiane: Milan, Inter, Napoli e Juventus, che nell’ordine si sono aggiudicate le prime quattro posizioni dello scorso campionato.

I quattro club hanno consegnato alla UEFA la lista dei giocatori da utilizzare per la fase a gironi, in programma dal 6 settembre al 2 novembre prossimi. Le liste, lo ricordiamo, si dividono in A e B.

La lista A prevede un massimo di 25 giocatori, di cui quattro cresciuti nel vivaio del club e altri quattro cresciuti in Italia. La lista B consente l’inserimento di un numero illimitato di under 21 (giocatori nati dopo il primo gennaio 2001) a patto che siano stati tesserati per almeno due anni nel club di appartenenza a partire dai 15 anni di età.

Juventus, in lista A anche Chiesa. Miretti inserito in lista B

C’è tanta qualità nelle liste depositate dalla Juventus. La lista A prevede tutti i nuovi acquisti, oltre al lungodegente Federico Chiesa, che rischia di essere al 100% solo ad inizio 2023, dopo il grave infortunio al crociato.

La particolarità della lista B consiste nel fatto che in essa figurano giovani già inseriti in pianta stabile nella prima squadra. Tra questi il giovane Miretti, che sembra già aver scalato le gerarchie di Max Allegri. La società, che ha scelto di puntare su alcuni prodotti del vivaio, avrà l’opportunità di valutare la bontà delle proprie strategie su un palcoscenico prestigioso come la Champions.

LISTA A

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani,

Centrocampisti: Locatelli, Chiesa, McKennie, Pogba, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Aké

Attaccanti: Vlahovic, Milik, Kean, Di Maria

LISTA B

Miretti, Soulé, Da Graca, Garofani, Fagioli

Napoli, presenti tutti i nuovi acquisti. Zanoli la punta di diamante della lista B

Scelte prevedibili anche per Luciano Spalletti, che nella sua rosa dei 25 inserisce tutti i nuovi acquisti portati in dote da Aurelio De Laurentiis: l’esterno Kvaratskheila, dopo aver incantato la Serie A, è pronto a prendersi la scena anche a livello internazionale.

Tanta qualità in attacco, con Raspadori, Simeone e Osimhen che garantiranno al mister di Certaldo importanti rotazioni. In lista B, la punta di diamante è il terzino Zanoli.

LISTA A

Portieri: Meret, Sirigu

Difensori: Kim, Jesus, Rrahmani, Olivera, Rui, Ostigard, Di Lorenzo

Centrocampisti: Demme, Elmas, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Politano

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Raspadori, Simeone, Osimhen

LISTA B

Zanoli, Zerbin, Gaetano, Idasiak

Inter: inserito anche Acerbi in lista A

Include tutti i nuovi acquisti anche Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. L’unico escluso è Dalbert, causa infortunio, mentre verrà riproposta la coppia Lautaro-Lukaku.

In lista B figurano il terzino Mattia Zanotti, il centrale Fontanarosa e il fantasista Valentin Carboni, che essendo stato tesserato il 9 settembre 2020, sarà disponibile solo a partire dalla seconda giornata.

LISTA A

Portieri: Handanovic, Cordaz, Onana.

Difensori: Bastoni, De Vrij, Skriniar, Acerbi, D’Ambrosio, Darmian, Dumfries, Gosens, Bellanova, Dimarco.

Centrocampisti: Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Brozovic, Asllani, Gagliardini.

Attaccanti: Dzeko, Lautaro, Lukaku, Correa

LISTA B

Zanotti, Fontanarosa, V. Carboni

Milan: Ibra e Adli fuori dalla lista A

Sceglie la sua lista di 25 anche Stefano Pioli. L’allenatore parmense esclude Zlatan Ibrahimovic, sacrificato ad Ante Rebic e Oliver Giroud. Fuori anche il neoacquisto di Adli, prelevato dal Bordeaux in estate, e gli altri nuovi arrivi Vranckx e Thiaw, tutti sacrificati perché non è possibile schierare oltre 17 giocatori non formati in Italia.

LISTA A

Portieri: Maignan, Mirante.

Difensori: Kalulu, Florenzi, Tomori, Kjaer, Gabbia, Calabria, Dest, Hernandez, Ballo-Touré.

Centrocampisti: Pobega, Tonali, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Messias, Diaz, De Ketelaere.

Attaccanti: Leao, Rebic, Giroud, Origi.