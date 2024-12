Champions League, come sono cambiate le gerarchie dopo le prime 6 giornate

Il nuovo format della Champions League, con un girone unico composta da tutte e 36 le partecipanti, sta già riscrivendo le dinamiche tradizionali della competizione e promette di regalare grandi emozioni fino all’ultima giornata, dove molte squadre si giocheranno l’approdo diretto agli ottavi di finale o la qualificazione ai playoff.

Dopo le prime sei giornate, la classifica mostra sorprese e conferme, ma restano ancora due partite per definire completamente il quadro delle qualificate e delle escluse.

Di seguito, quindi, cercheremo di capire, basandoci sui risultati finora ottenuti e su come si siano evolute nel frattempo le quote sulla Champions League comparate da Gazzetta.it e altri siti di confronto betting, come siano cambiate le gerarchie tra le favorite e se ci sia qualche underdog da tenere d’occhio. Tra queste ultime è impossibile non menzionare il Brest e il Lille che stanno compiendo un percorso di altissimo livello che ha sorpreso molti addetti ai lavori.

Le squadre matematicamente qualificate ai playoff

Il Liverpool, grazie al suo percorso costellato da sole vittorie, guida la classifica con 18 punti e ha già staccato il biglietto per i playoff (manca solo la matematica per il passaggio diretto agli ottavi).

Dietro i Reds, il Barcellona sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo con un attacco prolifico (21 gol segnati) e si è assicurato almeno il passaggio alla fase successiva con 15 punti. Squadre come Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter (prima delle italiane fino ad ora), Brest e Lille, tutte appaiate a 13 punti, sono matematicamente certe di proseguire il cammino europeo, anche se rimane da definire la loro posizione finale nelle ultime due giornate (che come da calendario si disputeranno a gennaio) e quindi sono attese da match che potranno indirizzare le loro ambizioni europee.

La zona playoff

La zona playoff è affollata e vede un equilibrio tra grandi nomi e qualche outsider. Squadre come il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco, l’Atlético Madrid, il Milan, l’Atalanta e la Juventus sono ancora in piena corsa con punteggi tra i 12 e gli 11 punti e possono ancora sognare anche la qualificazione diretta agli ottavi.

Tuttavia, la competizione è serrata e le sorprese sono sempre dietro l’angolo: ogni punto nelle ultime due giornate sarà fondamentale per provare ad arrivare tra le prime otto o qualificarsi per i playoff con una posizione che va dalla nona alla sedicesima posizione. Inoltre, è necessario conquistare punti preziosi proprio per evitare clamorose esclusioni.

Il Benfica, il Monaco, lo Sporting Lisbona e il Feyenoord (tutte con 10 punti) sono in una posizione relativamente tranquilla e sembrano destinate ad una qualificazione ai playoff, ma devono comunque prestare attenzione per non avvicinarsi alle posizioni a rischio eliminazione. Con 9 punti il Club Bruges sta andando oltre le più rosee aspettative, mentre un sorprendente (in negativo) Real Madrid, che con soli 9 punti si trova nella parte bassa della zona playoff e rischia di complicarsi il cammino nonostante nell’ultima partita sia arrivata una vittoria pesantissima in casa dell’Atalanta.

Chi sarebbe eliminato (o lo è già)

Attualmente alcune big rischiano di salutare anzitempo il percorso europeo. Ad 8 punti c’è la grande delusione della competizione: il Manchester City, sconfitto per 2-0 dalla Juventus nell’ultimo turno. Non è da meno il Paris Saint-Germain che con soli 7 punti occupa il 25° posto. Entrambe le formazioni sono quindi chiamate a vincere le prossime due partite per sperare nel passaggio del turno.

A complicare il loro cammino però ci sarà lo scontro diretto tra le due formazioni il 22 gennaio 2025 che potrebbe mettere nei guai la compagine che dovesse perdere il match. In situazioni ancora peggiori si trovano club come lo Shakhtar Donetsk e lo Sparta Praga, fermi a 4 punti e che probabilmente dovranno dire addio alla competizione.

Il Bologna, la peggiore delle italiane, ha solo 2 punti ed è già fuori dalla corsa. Condannate, a loro volta, sono squadre come il Lipsia, lo Slovan Bratislava e gli Young Boys, che con 0 punti non hanno ovviamente alcuna speranza di accedere ai playoff.

