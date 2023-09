Champions League 2023-2024, i gruppi: i gironi di Napoli, Lazio, Inter e Milan

Sorteggio Gruppi Champions League 2023-2024: gli avversari di Napoli, Lazio, Inter e Milan nella fase a Gironi.

Il consueto carrozzone ha dato il suo responso, oggi: abbiamo la nuova edizione della Champions League, l’ultima con l’attuale formato prima della radicale riforma a partire dal 2024-25.

Le italiane sono state trattate discretamente, se vogliamo, al netto di qualche distinguo.

Il Napoli, campione d’Italia in carica e testa di serie, è stato inserito nel Gruppo C, dovrà vedersela con il Real Madrid allenato dall’ex Carlo Ancelotti, con il Braga e con l’Union Berlino dove sta approdando Leonardo Bonucci per concludere la carriera.

Gli spagnoli, che dovranno fare a meno degli infortunati Courtois e Militao, pilastri di porta e difesa, e senza Benzema trasferitosi in Arabia Saudita, non sono certo meno pericolosi e possono contare su Vinicius e Modric.

Braga e Union Berlino, invece, sono incognite e possono rappresentare un ostacolo tra le mura amiche, in Portogallo e Germania, ma fuori meno.

L’Inter partiva dalla seconda fascia e dal ruolo non certo felice di vicecampione d’Europa in carica e ha avuto un sorteggio benevolo: infatti, affronterà il Benfica, già affrontato nei quarti di finale della scorsa edizione, il Salisburgo e la Real Sociedad, tornata in CL dopo dieci anni.

Se l’avversario più duro è certamente il Benfica, austriaci e spagnoli non appaiono ostacoli insormontabili.

Il Milan, in terza fascia, è stata la squadra trattata “peggio” avendo trovato PSG, Newcastle e Borussia Dortmund nel Gruppo F.

Se i francesi, con cui milita il mai rimpianto ex Donnarumma, non possono definirsi un grande ostacolo essendo molto meno forti dello scorso anno, lo sono di più i tedeschi, specialmente quando sono circondati dal loro magnifico muro giallo, e ancor di più gli inglesi dell’altro ex Sandro Tonali.

La Lazio, infine, essendo in quarta fascia, dovrà vedersela contro Feyenoord, Celtic e Atletico Madrid nel Gruppo E. Tutti avversari molto duri, specie se consideriamo quanto Maurizio Sarri ami le competizioni europee.

Gironi Champions League 2023-2024:

GRUPPO A

Bayern Monaco

Manchester United

Copenaghen

Galatasaray

GRUPPO B

Siviglia

Arsenal

PSV

Lens

GRUPPO C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlino

GRUPPO D

Benfica

Inter

Salisburgo

Real Sociedad

GRUPPO E

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic

GRUPPO F

PSG

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle

GRUPPO G

Manchester City

Lipsia

Stella Rossa

Young Boys

GRUPPO H

Barcellona

Porto

Shakhtar

Antwerp

DATE FASE A GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2023-24

19-20 settembre – Prima giornata gironi

3-4 ottobre – Seconda giornata gironi

24-25 ottobre – Terza giornata gironi

7-8 novembre – Quarta giornata gironi

28-29 novembre – Quinta giornata gironi

12-13 dicembre – Sesta giornata gironi

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 – Andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024 – Ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024 – Andata quarti

16 e 16 aprile 2024 – Ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024 – Andata semifinali

7 e 8 maggio 2024 – Ritorno semifinali

1 giugno 2024 – Finale a Wembley, Londra