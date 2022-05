Champions League 2022-2023, le fasce: Milan in 1°, Juventus in 2°, Inter e Napoli in 3°

Sono ufficiali le squadre che rappresenteranno l’Italia nella prossima UEFA Champions League. Ecco la loro disposizione nell’urna di Nyon.

L’ultima campagna europea non è stata molto esaltante per le squadre italiane, specialmente se consideriamo i risultati delle due maggiori competizioni, ovvero Champions League ed Europa League.

Mentre la Roma ha onorato, andando fino in fondo, la Conference League, in Champions le squadre italiane sono sembrate ancora abbastanza indietro rispetto alle big d’Europa.

Il Milan ha chiuso la propria campagna ai gironi, così come l’Atalanta, mentre Juventus e Inter hanno abbandonato la competizione agli ottavi di finale.

Servirà una riscossa già dalla prossima stagione di Champions League per migliorare la fama e il rispetto del calcio italiano nel palcoscenico europeo.

Saranno Milan, Inter, Napoli e Juventus a rappresentare la Serie A in Champions League ed è già ufficiale la disposizione dei club italiani nell’urna di Nyon.

Il Milan sarà in prima fascia vista la vittoria del campionato e avrà, dunque, la possibilità di sperare in un girone più semplice del previsto rispetto allo scorso anno in cui venne introdotto in un girone di ferro.

Oltre la prima classificata del campionato, le altre disposizioni sono fatte in base al ranking europeo che, in questo caso, premia la Juventus che ha un coefficiente più alto rispetto a molte squadre d’Europa, ciò permette ai bianconeri di piazzarsi in seconda fascia.

La terza fascia, invece, avrà ben due squadre italiane, ovvero l’Inter e il Napoli che sicuramente potrebbero dover affrontare qualche difficoltà in più nel proprio girone.

Terza fascia che, tra l’altro, potrebbe nascondere delle sorprese vista la presenza del Borussia Dortmund e di squadre insidiose come Salisburgo, Shakthar Donetsk, Sporting Lisbona e Bayern Leverkusen.

Le insidie più grandi saranno in seconda fascia con Chelsea e Barcellona, oltre che Atletico Madrid e il Tottenham di Conte.