Champions League 2022-2023, calendario con date: Milan-Inter e Real Madrid-Manchester City in semifinale

Champions League 2022-23: il calendario con le date degli incontri di entrambe le semifinali in programma a maggio.

L’Inter pareggia 3-3 con Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League e strappa un pass per le semifinali, dove incontrerà il Milan a distanza di più di 20 anni dall’ultimo incontro in questa fase della competizione. L’ultimo incontro stracittadino in semifinali di Champions si verificò nel 2003, quando i rossoneri riuscirono ad avere la meglio grazie al vantaggio ottenuto ai fini del punteggio con le reti fuoricasa.

Dall’altra parte del tabellone, l’altra grande semifinale in programma sarà Real Madrid-Manchester City, con i Blancos che hanno archiviato la qualificazione che di fatto non è mai stata messa in discussione dal Chelasea, riuscendo ad ottenere un successo in entrambi i confronti. Il Manchester City di Guardiola, invece, ha superato la prova Bayer Monaco con i tedeschi che sono stati letteralmente travolti all’Etihad con un netto 3-0, mentre nella gara di ritorno il City è riuscito a strappare un pareggio a Monaco di Baviera, riproponendosi di fatto una delle principali indiziate al successo finale.

Le semifinali saranno, dunque, Milan-Inter e Real Madrid-Manchester City con il campionato italiano che di fatto tornerà ad avere una squadra italiana in finale di Champions League a distanza di 5 anni, dall’ultima squadra italiana a riuscire nell’intento, in quell’occasione fu la Juventus di Max Allegri, uscita poi sconfitta dai colpi proprio del Real Madrid.

Champions League, date e orari delle due semifinali

La stracittadina tonerà a disputarsi in semifinale dopo più di 20 anni, si partirà il giorno 10 maggio con Milan-Inter per poi arrivare al 16 maggio, giorno in cui San Siro ospiterà la gara di ritorno tra le due milanesi che decreterà la finalista di Champions League. Entrambe le partite si giocheranno alle ore 21.00.

Dall’altra parte il Real Madrid ospiterà il Manchester City di Pep Guardiola, per la gara d’andata in programma al Santiago Bernabeu il 9 maggio alle ore 21. Il ritorno si disputerà, invece, all’Etihad il 17 maggio alle ore 21, dove il City cercherà di arrivare di nuovo in finale per ambire al successo finale.

Milan-Inter 10 maggio

Inter-Milan 16 maggio

Real Madrid-Manchester City 9 maggio

Manchester City-Real Madrid 17 maggio