Calciomercato Roma: trattativa per Celik, possibile scambio Bernard-Olsen con l’Everton

Celik Roma. I giallorossi sono sulle tracce di Zelik Celik, giocatore classe 97 del Lille. Il terzino turco è uno dei primi nomi nella lista del nuovo direttore generale della Roma, Tiago Pinto. La società ha già avviato i contatti con il club francese e starebbe valutando la situazione. Inoltre, si pensa anche ad uno scambio tra il portiere della Roma Robin Olsen e l’attaccane brasiliano dell’Everton, Bernard.

La Roma potrà contare sul nuovo arrivato dal Benfica, Tiago Pinto. Dopo aver superato il Coronavirus, il nuovo direttore generale è sbarcato nella capitale. Toccherà proprio a lui realizzare i primi colpi di mercato per il club. Il dirigente portoghese ha già in lizza diversi giocatori da osservare.

Tiago Pinto vorrà accontentare l’allenatore, nonché suo connazionale, Paulo Fonseca. Il primo nome che sembrerebbe seguire il direttore generale è quello di Zelik Celik, terzino del Lille. La Roma ha bisogno di un terzino destro ed il turco potrebbe essere un profilo importante. Pinto è già al lavoro per avviare i primi contatti con il club francese.

Celik Roma, il Lille chiede 15 milioni

Celik è un classe 97 che è da due anni con il Lille. Il giocatore è quasi un titolare inamovibile e sta facendo molto bene. Il Lille, però, non vorrà di certo fare sconti nel vendere il proprio giocatore. La cifra chiesta dai Mastini è di circa 15 milioni. Il giocatore accetterebbe volentieri la destinazione ma ad avere ancora qualche dubbio è la Roma.

Non si è certi che il club capitolino possa investire una cifra simile già a gennaio. Il prezzo è davvero importante anche perché la Roma sarebbe coperta in quel ruolo visto che c’è Rick Karsdorp. Si è alla ricerca di una riserva dell’olandese ma i giallorossi cercheranno di far abbassare le pretese del Lille.

Non solo le fasce, si pensa anche all’attacco in casa Roma. L’attaccante dell’Everton, Bernard, è sempre piaciuto molto ai giallorossi. Questa volta il giocatore potrebbe approdare nella capitale e finire in uno scambio con Robin Olsen.

Il portiere svedese potrebbe essere un’ottima pedina per lo scambio per arrivare all’attaccante degli inglesi. A confermare l’indiscrezione è anche l’agente del brasiliano che potrebbe essere decisivo per la trattativa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS