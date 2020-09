Caso Suarez: spunta il nome di Paratici nelle intercettazioni. Il ds sarebbe stato citato in modo generico

Spunta anche il nome del DS della Juventus Fabio Paratici nelle intercettazioni telefoniche tra gli indagati dell’Università di Perugia. Il ds bianconero viene citato in modo generico, ragion per cui non è finito al momento tra gli indagati.

Sta continuando a tenere banco in questi giorni il caso relativo all’esame-truffa sostenuto il 17 Settembre a Perugia da Luis Suarez. Oggi il caso si è arricchito di un nuovo episodio con una nuova intercettazione tra gli indagati, sempre rivelata dal Corriere della Sera, dove si fa il nome di Fabio Paratici. Qui, però, urge fare chiarezza.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il nome del ds della Juventus è si presente in questa intercettazione, ma viene citato in maniera generica dagli indagati. E questo è stato uno dei motivi per cui Paratici non risulta attualmente tra gli indagati.

Non risulta tra gli indagati, come è noto, neanche Luis Suarez ed il suo staff. La Procura di Perugia, assieme alla Guardia di Finanza, sta vagliando tutti i documenti a sua disposizione, ma per il calciatore uruguaiano non è scattato alcun provvedimento.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, è arrivato il comunicato del legale della Juventus Maria Turco che ha negato un coinvolgimento del club. L’avvocatessa ha spiegato di essere stata lei a fare da intermediario tra la società e l’Università, specificando come non abbia chiesto trattamenti di favore per Suarez.

La legale, inoltre, ha sottolineato come non ci sia stata alcuna trattativa o accordo per portare altri ragazzi stranieri all’università (intercettazione riportata nella giornata di ieri dal Corriere della Sera ndr.). La Turco spera vengano rese note per intero le intercettazioni per scagionare del tutto la società Juventus che al momento non risulta comunque indagata.

