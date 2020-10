Casi Covid-19 in Serie A: negativi Zielinski e Elmas del Napoli e Mancini della Roma

Buone notizie per il Napoli di Gennaro Gattuso: gli esiti degli ultimi tamponi effettuati prima della partenza per Benevento, dove domani i partenopei saranno impegnati nel derby, hanno rilevato la negatività di Elmas e Zielinski al Covid-19. Lo ha annunciato il Napoli attraverso il proprio profiloTwitter: I due centrocampisti, che erano risultati positivi al virus lo scorso 2 e 3 ottobre, in seguito alla gara disputata contro il Genoa, escono così da un calvario durato ben tre settimane.

I casi di Elmas e Zielinski avevano assunto una certa risonanza mediatica in quanto fu proprio a seguito della loro positività che l’ASL Napoli Nord 2 impedì agli “azzurri” di partire per la trasferta di Torino contro la Juventus. I risvolti di quella vicenda sono ormai noti, con il Napoli che è stato penalizzato di un punto dal Giudice Sportivo, oltre a perdere d’ufficio la gara.

Piotr Zielinski

Ora la negatività di Elmas e Zielinski risolve un bel problema per Gattuso, che potrà così avere a disposizione due dei suoi migliori interpreti a centrocampo in una stagione che, viste le premesse, si preannuncia molto entusiasmante per la squadra campana. Prima di riprendere regolarmente l’attività in gruppo, Elmas e Zielinski dovranno essere sottoposti a una visita di idoneità che ne accerterà l’avvenuta, definitiva, guarigione.

Negativo anche Mancini

Buone notizie anche per la Roma di Paulo Fonseca: il difensore Gianluca Mancini è infatti risultato negativo al Covid-19 dopo il secondo tampone svolto nel giro di 24 ore a seguito di una positività riscontrata ieri. Il calciatore può dunque considerarsi un “falso positivo” e potrà ora riprendere regolarmente gli allenamenti con la squadra capitolina.

