Calendario ufficiale Premier League 2021-2022

Il calcio inglese ripartirà, ufficialmente, il 14 agosto. Subito Tottenham-Manchester City.

La vittoria in solitaria del Manchester City, il ritorno di uno United competitivo e di un Bruno Fernandes in grande spolvero, la rimonta del Liverpool, il Chelsea che beffa al fotofinish il Leicester per il quarto posto con le Foxes vincitrici, almeno, della FA Cup, la retrocessione di Fulham, WBA e Sheffield e la gloria del Brentford promosso: tutte queste emozioni, sofferenze e gioie saranno, da oggi, resettate.

Ogni punto conquistato e ogni obiettivo, centrato o meno, che la stagione 2020/2021 ha offerto, sono oggi diventate oggetto di statistiche per gli appassionati, perché, con la stesura del nuovo calendario della stagione di Premier League 2021/2022, si riparte totalmente da zero.

Tra chi si vuole rilanciare, Arsenal in primis, ma anche Liverpool ed Everton, chi vuole imporre il proprio dominio, come il City, e chi vuole dimostrare di essere finalmente diventata grande, come Leicester e Chelsea, la stagione di Premier League riserverà grandi sorprese e colpi di assoluta qualità.

Si partirà dal 14 agosto con la prima giornata di campionato in cui il Tottenham di Fabio Paratici e (probabilmente) di Rino Gattuso ospiterà subito il Manchester City di Pep Guardiola che ha dominato la precedente stagione, ma subisce le scorie emotive di una finale di Champions persa contro il Chelsea.

Proprio i Blues di Tuchel, debutteranno in casa contro il Crystal Palace, mentre la prima giornata ci offre subito un bellissimo Manchester United contro Leeds United.

Il Brentford debutta in casa con l’Arsenal e il Leicester sfida il Wolves.

La seconda giornata (21 agosto) ci offrirà subito il primo derby di Londra, tra Arsenal e Chelsea che, nella terza giornata (28 agosto) avranno due super impegni fuori casa con la squadra di Tuchel all’Anfield Road contro il Liverpool e i Gunners all’Etihad contro il Manchester City.

Non sarà un inizio difficile per il Manchester United che, però, da ottobre in poi avrà un periodo di fuoco con 6 match su 7 davvero complicati (Everton, Leicester, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Chelsea).

Lo spettacolo della Premier League sta per ripartire. Chi vincerà l’ambito trofeo.

Prima giornata Premier League (14 Agosto)

Brentford v Arsenal

Burnley v Brighton

Chelsea v Crystal Palace

Everton v Southampton

Leicester v Wolves

Man Utd v Leeds

Newcastle v West Ham

Norwich v Liverpool

Spurs v Man City

Watford v Aston Villa

