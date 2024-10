Calendario Supercoppa Italiana 2024-2025: date e orari semifinali e finale a Riyadh

Supercoppa Italiana 2024-2025: le date e il tabellone ufficiale del torneo.

Quest’anno saranno Inter, Milan, Atalanta e Juventus a contendersi il trofeo della Supercoppa Italiana 24-25 che avrà inizio il prossimo gennaio. I nerazzurri hanno strappato l’accesso grazie alla vittoria dello scudetto, così come hanno fatto altrettanto i rossoneri grazie al secondo posto in classifica, mentre il pass di Juventus e Atalanta è arrivato grazie alla finale raggiunta di Coppa Italia della scorsa annata.

Anche questa edizione del torneo, così come quella dello scorso anno, si disputerà con il format spagnole delle Final Four, ovvero con due semifinali e la successiva finale. La prima di queste due ad aprire le danze sarà Inter-Atalanta che si disputerà il 2 gennaio, mentre il 3 gennaio toccherà al match Juventus-Milan, la vincente di entrambi gli scontri accederà poi alla finale in programma il 6 gennaio a Riyhad.

L’Inter partirà sicuramente favorita per la vittoria finale, in quanto gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci da successi consecutivi in finale. Sarà dunque compito delle altre pretendenti spodestare i nerazzurri dal trono per far sì che la coppa abbia dei nastrini colorati diversi da quelli degli ultimi 3 anni.

