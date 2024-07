Calendario Serie A 2024-2025, girone di ritorno

Il calendario asimmetrico sarà ancora in vigore e così l’ordine dei match nel girone di ritorno sarà totalmente diverso da quello d’andata. Per fare un esempio il derby di Torino sarà il primo big match al giro di boa e Juventus-Milan si giocherà alla 2° giornata di ritorno.

Alla 22° giornata i bianconeri dovranno affrontare il Napoli e per essi si può dunque parlare di una ripartenza importantissima e difficilissima. A differenza della stagione passata, invece, il derby della Madonnina, non varrà lo scudetto poiché si terrà alla 23° giornata, la stessa di Roma-Napoli, anche se indubbiamente darà delle indicazioni.

Juventus-Inter e Lazio-Napoli saranno le portate principali della 25° giornata e due settimane dopo lo sarà senza dubbio Napoli-Inter, sfida che già inizia a profumare di tricolore al pari della sfida, sempre al “Maradona“, tra azzurri e rossoneri in programma nella giornata successiva all’ultima sosta per le nazionali.

Da cuori forti i primi due turni di aprile per la Roma, che in due settimane si giocherà probabilmente tutto, o quasi, contro la Juventus e poi nel derby per poi chiudere il mese a Milano contro l’Inter. Nella penultima giornata, infine, potrebbe essere decisiva per qualcosa l’ultima partita stagionale dei giallorossi allo stadio “Olimpico” contro il Milan.

20° giornata (12/01/2025):

Bologna-Roma

Empoli-Lecce

Genoa-Parma

Lazio-Como

Milan-Cagliari

Monza-Fiorentina

Napoli-Verona

Torino-Juventus

Udinese-Atalanta

Venezia-Inter

21° giornata (19/01/2025):

Atalanta-Napoli

Bologna-Monza

Cagliari-Lecce

Como-Udinese

Fiorentina-Torino

Verona-Lazio

Inter-Empoli

Juventus-Milan

Parma-Venezia

Roma-Genoa

22° giornata (26/01/2025):

Como-Atalanta

Empoli-Bologna

Genoa-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Inter

Milan-Parma

Napoli-Juventus

Torino-Cagliari

Udinese-Roma

Venezia-Verona

23° giornata (02/02/2025):

Atalanta-Torino

Bologna-Como

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Genoa

Juventus-Empoli

Milan-Inter

Monza-Verona

Parma-Lecce

Roma-Napoli

Udinese-Venezia

24° giornata (09/02/2025):

Cagliari-Parma

Como-Juventus

Empoli-Milan

Verona-Atalanta

Inter-Fiorentina

Lazio-Monza

Lecce-Bologna

Napoli-Udinese

Torino-Genoa

Venezia-Roma

25° giornata (16/02/2025):

Atalanta-Cagliari

Bologna-Torino

Fiorentina-Como

Genoa-Venezia

Juventus-Inter

Lazio-Napoli

Milan-Verona

Monza-Lecce

Parma-Roma

Udinese-Napoli

26° giornata (23/02/2025):

Cagliari-Juventus

Como-Napoli

Empoli-Atalanta

Verona-Fiorentina

Inter-Genoa

Lecce-Udinese

Parma-Bologna

Roma-Monza

Torino-Milan

Venezia-Lazio

27° giornata (02/03/2025):

Atalanta-Venezia

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Lecce

Genoa-Empoli

Juventus-Verona

Milan-Lazio

Monza-Torino

Napoli-Inter

Roma-Como

Udinese-Parma

28° giornata (09/03/2025):

Cagliari-Genoa

Como-Venezia

Empoli-Roma

Verona-Bologna

Inter-Monza

Juventus-Atalanta

Lazio-Udinese

Lecce-Milan

Napoli-Fiorentina

Parma-Torino

29° giornata (16/03/2025):

Atalanta-Inter

Bologna-Lazio

Fiorentina-Juventus

Genoa-Lecce

Milan-Como

Monza-Parma

Roma-Cagliari

Torino-Empoli

Udinese-Verona

Venezia-Napoli

30° giornata (30/03/2025):

Cagliari-Monza

Como-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Verona-Parma

Inter-Udinese

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Lecce-Roma

Napoli-Milan

Venezia-Bologna

31° giornata (06/04/2025):

Atalanta-Lazio

Bologna-Napoli

Empoli-Cagliari

Genoa-Udinese

Lecce-Venezia

Milan-Fiorentina

Monza-Como

Parma-Inter

Roma-Juventus

Torino-Verona

32° giornata (13/04/2025):

Atalanta-Bologna

Como-Torino

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Lecce

Lazio-Roma

Napoli-Empoli

Udinese-Milan

Venezia-Monza

33° giornata (20/04/2025):

Bologna-Inter

Cagliari-Fiorentina

Empoli-Venezia

Genoa-Lazio

Lecce-Como

Milan-Atalanta

Monza-Napoli

Parma-Juventus

Roma-Verona

Torino-Udinese

34° giornata (27/04/2025):

Atalanta-Lecce

Como-Genoa

Fiorentina-Empoli

Verona-Cagliari

Inter-Roma

Juventus-Monza

Lazio-Parma

Napoli-Torino

Udinese-Bologna

Venezia-Milan

35° giornata (04/05/2025):

Bologna-Juventus

Cagliari-Udinese

Empoli-Lazio

Genoa-Milan

Inter-Verona

Lecce-Napoli

Monza-Atalanta

Parma-Como

Roma-Fiorentina

Torino-Venezia

36° giornata (11/05/2025):

Atalanta-Roma

Como-Cagliari

Empoli-Parma

Verona-Lecce

Lazio-Juventus

Milan-Bologna

Napoli-Genoa

Torino-Inter

Udinese-Monza

Venezia-Fiorentina

37° giornata (18/05/2025):



Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Verona-Como

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

38° giornata (25/05/2025):

Atalanta-Parma

Bologna-Genoa

Como-Inter

Empoli-Verona

Lazio-Lecce

Milan-Monza

Napoli-Cagliari

Torino-Roma

Udinese-Fiorentina

Venezia-Juventus

