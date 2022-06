Calendario Bundesliga 2022-2023

Calendario con tutte le date della partita della Bundesliga. Il Bayern Monaco esordisce in casa dell’Eintracht Francoforte. Subito big match tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.

Il 5 agosto comincia anche la nuova stagione della Bundesliga. Come di consueto , a giocare per primi saranno i campioni di Germania, ossia il Bayern Monaco. Esordio scoppiettante per i bavaresi che saranno ospiti dell’Eintracht Francoforte, fresco della sua vittoria in Europa League. La prima giornata di campionato, però, conserva anche altre emozioni.

Subito un big match per il Borussia Dortmund che, orfana di Haaland, dovrà vedersela contro il Bayer Leverkusen. Inoltre, c’è anche il derby di Berlino tra l’Hertha e l’Union. Ritorna un altro derby: quello del Rurh dove il BVB affronta lo Schalke, che è ritornato subito in Bundesliga dopo un solo anno. La stracittadina ci sarà alla settima giornata e, dopo solo due giornate, ci sarà il Der Klassiker tra Borussia e Bayern.

Bundesliga, il calendario completo

Giornata 1 – 05/08/2022 – 08/08/2022

05/08/2022 – Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich (19:30)

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Union Berlin vs Hertha Berlin

Koln vs Schalke

Borussia Monchengladbach vs Hoffenheim

Wolfsburg vs Werder Bremen

Bochum vs Mainz

Augsburg vs Freiburg

Stuttgart vs RB Leipzig

Giornata 2 – 12/08/2022 – 15/08/2022

Bayern Munich vs Wolfsburg

Bayer Leverkusen vs Augsburg

RB Leipzig vs Koln

Freiburg vs Borussia Dortmund

Mainz vs Union Berlin

Hoffenheim vs Bochum

Hertha Berlin vs Eintracht Frankfurt

Schalke vs Borussia Monchengladbach

Werder Bremen vs Stuttgart

Giornata 3 – 19/08/2022 – 22/08/2022

Borussia Dortmund vs Werder Bremen

Bayer Leverkusen vs Hoffenheim

Union Berlin vs RB Leipzig

Borussia Monchengladbach vs Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt vs Koln

Wolfsburg vs Schalke

Bochum vs Bayern Munich

Augsburg vs Mainz

Stuttgart vs Freiburg

Giornata 4 – 26/08/2022 – 29/08/2022

Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach

RB Leipzig vs Wolfsburg

Freiburg vs Bochum

Koln vs Stuttgart

Mainz vs Bayer Leverkusen

Hoffenheim vs Augsburg

Hertha Berlin vs Borussia Dortmund

Schalke vs Union Berlin

Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt

Giornata 5 – 02/09/2022 – 05/09/2022

Borussia Dortmund vs Hoffenheim

Bayer Leverkusen vs Freiburg

Union Berlin vs Bayern Munich

Borussia Monchengladbach vs Mainz

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig

Wolfsburg vs Koln

Bochum vs Werder Bremen

Augsburg vs Hertha Berlin

Stuttgart vs Schalke

Giornata 6 – 09/09/2022 – 12/09/2022

Bayern Munich vs Stuttgart

RB Leipzig vs Borussia Dortmund

Freiburg vs Borussia Monchengladbach

Koln vs Union Berlin

Hoffenheim vs Mainz

Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg

Hertha Berlin vs Bayer Leverkusen

Schalke vs Bochum

Werder Bremen vs Augsburg

Giornata 7 – 16/09/2022 – 19/09/2022

Augsburg vs Bayern Munich

Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig

Bayer Leverkusen vs Werder Bremen

Union Berlin vs Wolfsburg

Mainz vs Hertha Berlin

Bochum vs Koln

Hoffenheim vs Freiburg

Stuttgart vs Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund vs Schalke

Giornata 8 – 30/09/2022 – 03/10/2022

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

RB Leipzig vs Bochum

Freiburg vs Mainz

Koln vs Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt vs Union Berlin

Wolfsburg vs Stuttgart

Hertha Berlin vs Hoffenheim

Schalke vs Augsburg

Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach

Giornata 9 – 07/10/2022 – 10/10/2022

Borussia Dortmund vs Bayern Munich

Bayer Leverkusen vs Schalke

Mainz vs RB Leipzig

Hoffenheim vs Werder Bremen

Borussia Monchengladbach vs Koln

Bochum vs Eintracht Frankfurt

Augsburg vs Wolfsburg

Stuttgart vs Union Berlin

Hertha Berlin vs Freiburg

Giornata 10 – 14/10/2022 – 17/10/2022

Bayern Munich vs Freiburg

RB Leipzig vs Hertha Berlin

Union Berlin vs Borussia Dortmund

Koln vs Augsburg

Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen

Wolfsburg vs Borussia Monchengladbach

Stuttgart vs Bochum

Schalke vs Hoffenheim

Werder Bremen vs Mainz

Giornata 11 – 21/10/2022 – 24/10/2022

Borussia Dortmund vs Stuttgart

Bayer Leverkusen vs Wolfsburg

Freiburg vs Werder Bremen

Mainz vs Koln

Hoffenheim vs Bayern Munich

Borussia Monchengladbach vs Eintracht Frankfurt

Bochum vs Union Berlin

Augsburg vs RB Leipzig

Hertha Berlin vs Schalke

Giornata 12 – 28/10/2022 – 30/10/2022

Bayern Munich vs Mainz

RB Leipzig vs Bayer Leverkusen

Union Berlin vs Borussia Monchengladbach

Koln vs Hoffenheim

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

Wolfsburg vs Bochum

Stuttgart vs Augsburg

Schalke vs Freiburg

Werder Bremen vs Hertha Berlin

Giornata 13 – 04/11/2022 – 06/11/2022

Borussia Dortmund vs Bochum

Bayer Leverkusen vs Union Berlin

Freiburg vs Koln

Mainz vs Wolfsburg

Hoffenheim vs RB Leipzig

Borussia Monchengladbach vs Stuttgart

Augsburg vs Eintracht Frankfurt

Hertha Berlin vs Bayern Munich

Werder Bremen vs Schalke

Giornata 14 – 08/11/2022 – 09/11/2022

Bayern Munich vs Werder Bremen

RB Leipzig vs Freiburg

Union Berlin vs Augsburg

Koln vs Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim

Wolfsburg vs Borussia Dortmund

Bochum vs Borussia Monchengladbach

Stuttgart vs Hertha Berlin

Schalke vs Mainz

Giornata 15 – 11/11/2022 – 13/11/2022

Bayer Leverkusen vs Stuttgart

Freiburg vs Union Berlin

Mainz vs Eintracht Frankfurt

Hoffenheim vs Wolfsburg

Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund

Augsburg vs Bochum

Hertha Berlin vs Koln

Schalke vs Bayern Munich

Werder Bremen vs RB Leipzig

Giornata 16 – 20/01/2023 – 22/01/2022

Borussia Dortmund vs Augsburg

RB Leipzig vs Bayern Munich

Union Berlin vs Hoffenheim

Koln vs Werder Bremen

Borussia Monchengladbach vs Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt vs Schalke

Wolfsburg vs Freiburg

Bochum vs Hertha Berlin

Stuttgart vs Mainz

Giornata 17 – 24/01/2023 – 25/01/2023

Bayern Munich vs Koln

Bayer Leverkusen vs Bochum

Freiburg vs Eintracht Frankfurt

Mainz vs Borussia Dortmund

Hoffenheim vs Stuttgart

Augsburg vs Borussia Monchengladbach

Hertha Berlin vs Wolfsburg

Schalke vs RB Leipzig

Werder Bremen vs Union Berlin

Giornata 18 – 27/01/2023 – 29/01/2023

Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund

RB Leipzig vs Stuttgart

Freiburg vs Augsburg

Mainz vs Bochum

Hoffenheim vs Borussia Monchengladbach

Hertha Berlin vs Union Berlin

Schalke vs Koln

Werder Bremen vs Wolfsburg

Giornata 19 – 03/02/2023 – 05/02/2023

Borussia Dortmund vs Freiburg

Union Berlin vs Mainz

Koln vs RB Leipzig

Borussia Monchengladbach vs Schalke

Eintracht Frankfurt vs Hertha Berlin

Wolfsburg vs Bayern Munich

Bochum vs Hoffenheim

Augsburg vs Bayer Leverkusen

Stuttgart vs Werder Bremen

Giornata 20 – 10/02/2023 – 12/02/2023

Bayern Munich vs Bochum

RB Leipzig vs Union Berlin

Freiburg vs Stuttgart

Koln vs Eintracht Frankfurt

Mainz vs Augsburg

Hoffenheim vs Bayer Leverkusen

Hertha Berlin vs Borussia Monchengladbach

Schalke vs Wolfsburg

Werder Bremen vs Borussia Dortmund

Giornata 21 – 17/02/2023 – 19/02/2023

Borussia Dortmund vs Hertha Berlin

Bayer Leverkusen vs Mainz

Union Berlin vs Schalke

Borussia Monchengladbach vs Bayern Munich

Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen

Wolfsburg vs RB Leipzig

Bochum vs Freiburg

Augsburg vs Hoffenheim

Stuttgart vs Koln

Giornata 22 – 24/02/2023 – 26/02/2023

Bayern Munich vs Union Berlin

RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt

Freiburg vs Bayer Leverkusen

Koln vs Wolfsburg

Mainz vs Borussia Monchengladbach

Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Hertha Berlin vs Augsburg

Schalke vs Stuttgart

Werder Bremen vs Bochum

Giornata 23 – 03/03/2023 – 05/03/2023

Borussia Dortmund vs RB Leipzig

Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin

Union Berlin vs Koln

Mainz vs Hoffenheim

Borussia Monchengladbach vs Freiburg

Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt

Bochum vs Schalke

Augsburg vs Werder Bremen

Stuttgart vs Bayern Munich

Giornata 24 – 10/03/2023 – 12/03/2023

Bayern Munich vs Augsburg

RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach

Freiburg vs Hoffenheim

Koln vs Bochum

Eintracht Frankfurt vs Stuttgart

Wolfsburg vs Union Berlin

Hertha Berlin vs Mainz

Schalke vs Borussia Dortmund

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

Giornata 25 – 17/03/2023 – 19/03/2023

Borussia Dortmund vs Koln

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt

Mainz vs Freiburg

Hoffenheim vs Hertha Berlin

Borussia Monchengladbach vs Werder Bremen

Bochum vs RB Leipzig

Augsburg vs Schalke

Stuttgart vs Wolfsburg

Giornata 26 – 31/03/2023 – 03/04/2023

Bayern Munich vs Borussia Dortmund

RB Leipzig vs Mainz

Union Berlin vs Stuttgart

Freiburg vs Hertha Berlin

Koln vs Borussia Monchengladbach

Eintracht Frankfurt vs Bochum

Wolfsburg vs Augsburg

Schalke vs Bayer Leverkusen

Werder Bremen vs Hoffenheim

Giornata 27 – 08/04/2023 – 10/04/2023

Borussia Dortmund vs Union Berlin

Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

Freiburg vs Bayern Munich

Mainz vs Werder Bremen

Hoffenheim vs Schalke

Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg

Bochum vs Stuttgart

Augsburg vs Koln

Hertha Berlin vs RB Leipzig

Giornata 28 – 14/04/2023 – 17/04/2023

Bayern Munich vs Hoffenheim

RB Leipzig vs Augsburg

Union Berlin vs Bochum

Koln vs Mainz

Eintracht Frankfurt vs Borussia Monchengladbach

Wolfsburg vs Bayer Leverkusen

Stuttgart vs Borussia Dortmund

Schalke vs Hertha Berlin

Werder Bremen vs Freiburg

Giornata 29 – 21/04/2023 – 24/04/2023

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig

Freiburg vs Schalke

Mainz vs Bayern Munich

Hoffenheim vs Koln

Borussia Monchengladbach vs Union Berlin

Bochum vs Wolfsburg

Augsburg vs Stuttgart

Hertha Berlin vs Werder Bremen

Giornata 30 – 28/04/2023 – 05/01/2023

Bayern Munich vs Hertha Berlin

RB Leipzig vs Hoffenheim

Union Berlin vs Bayer Leverkusen

Koln vs Freiburg

Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Wolfsburg vs Mainz

Bochum vs Borussia Dortmund

Stuttgart vs Borussia Monchengladbach

Schalke vs Werder Bremen

Giornata 31 – 05/05/2023 – 08/05/2023

Borussia Dortmund vs Wolfsburg

Bayer Leverkusen vs Koln

Freiburg vs RB Leipzig

Mainz vs Schalke

Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt

Borussia Monchengladbach vs Bochum

Augsburg vs Union Berlin

Hertha Berlin vs Stuttgart

Werder Bremen vs Bayern Munich

Giornata 32 – 12/05/2023 – 15/05/2023

Bayern Munich vs Schalke

Borussia Dortmund vs Borussia Monchengladbach

RB Leipzig vs Werder Bremen

Union Berlin vs Freiburg

Koln vs Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt vs Mainz

Wolfsburg vs Hoffenheim

Bochum vs Augsburg

Stuttgart vs Bayer Leverkusen

Giornata 33 – 19/05/2023 – 22/05/2023

Bayern Munich vs RB Leipzig

Bayer Leverkusen vs Borussia Monchengladbach

Freiburg vs Wolfsburg

Mainz vs Stuttgart

Hoffenheim vs Union Berlin

Augsburg vs Borussia Dortmund

Hertha Berlin vs Bochum

Schalke vs Eintracht Frankfurt

Werder Bremen vs Koln

Giornata 34 – 27/05/2023