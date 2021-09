Calciomercato: tutti i migliori calciatori ancora svincolati dopo il 31 agosto 2021

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa ufficialmente alle ore 20:00 di martedì 31 agosto, ma c’è un calciomercato, quello dei giocatori rimasti senza squadra, ancora apertissimo. Vediamo quindi insieme la lista dei migliori calciatori ancora svincolati dopo il 31 agosto 2021.

I campionati sono iniziati e, sebbene siano attualmente fermi per dare spazio alle Nazionali, impegnate nelle gare di qualificazione a Qatar 2022, si può dire che l’aria che stiamo respirando ora, quella fatta di calcio giocato, è sicuramente migliore di quella fatta di trattive, contratti, prestiti e via dicendo respirata fino a pochi giorni fa.

La sessione estiva di calciomercato è infatti terminata la settimana scorsa con tante trattive, alcune clamorosissime, portate a termine tra il 1° luglio e il 31 agosto. Se quelle più altisonanti sono quelle riguardanti i trasferimenti di Lukaku, al Chelsea, Messi al Paris Saint Germain e Cristiano Ronaldo al Manchester United, ce ne sono altre, sicuramente meno rumorose, che riguardano quei calciatori rimasti senza squadra dopo il 31 agosto.

In tal senso, la prima operazione pronta a chiudersi proprio in queste ore è quella riguardante il tesseramento, da parte della Salernitana, di Franck Ribery che probabilmente farà da precursore ad altre trattive simili che potrebbero andare in porto nelle prossime settimane. Senza dilungarci ulteriormente andiamo quindi a vedere nel dettaglio la lista dei migliori calciatori ancora svincolati dopo il 31 agosto.

Calciomercato: la lista dei migliori calciatori ancora svincolati dopo il 31 agosto.

Antonio Mirante (1983, portiere) – Svincolato dalla Roma dal 1° luglio 2021

Tommaso Berni (1983, portiere) – Svincolato dall'Inter dal 1° settembre 2020

Sergio Romero (1987, portiere) – Svincolato dal Manchester United dal 1° luglio 2021

Rafael (1990, terzino destro) – Svincolato dal Basaksehir dal 16 agosto 2021

Cuco Martina (1989, terzino destro) – Svincolato dall'Everton dal 1° luglio 2020

Fabrizio Cacciatore (1986, terzino destro) – Svincolato dall'Ascoli dal 1° luglio 2021

Serge Aurier (1992, terzino destro) – Svincolato dal Tottenham dal 31 agosto 2021

Jemerson (1992, difensore) – Svincolato dal Corinthians dal 1° luglio 2021

Jozo Simunovic (1994, difensore centrale) – Svincolato dal Celtic dal 1° luglio 2020

Shkodran Mustafi (1992, difensore centrale) – Svincolato dallo Schalke 04 dal 1° luglio 2021

Eliaquim Mangala (1991, difensore centrale) – Svincolato dal Valencia dal 1° luglio 2021

Zanka Jorgensen (1990, difensore centrale) – Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021

Mapou Yanga Mbiwa (1989, difensore centrale) – Svincolato dal Lione dal 1° luglio 2020

Nicolas Nkoulou (1990, difensore centrale) – Svincolato dal Torino dal 1° luglio 2021

David Luiz (1987, difensore centrale) – Svincolato dall'Arsenal dal 1° luglio 2021

Mateo Musacchio (1990, difensore centrale) – Svincolato dalla Lazio dal 1° luglio 2021

Loris Benito (1992, terzino sinistro) – Svincolato dal Bordeaux dal 31 agosto 2021

Fabian Johnson (1987, terzino sinistro) – Svincolato dal Borussia Mönchengladbach dal 1° luglio 2020

Yuto Nagatomo (1986, terzino sinistro) – Svincolato dal Marsiglia dal 1° luglio 2021

Gonzalo Castro (1987, centrocampista) – Svincolato dallo Stoccarda dal 1° luglio 2021

Muhamed Besic (1992, centrocampista) – Svincolato dal 1° luglio 2021 dall'Everton

Ramires (1987, centrocampista) – Svincolato dal Palmeiras dal 27 novembre 2020

Fernando (1992, centrocampista) – Svincolato dal BJ Guoan dal 18 agosto 2021

Ander Iturraspe (1989, centrocampista) – Svincolato dall'Espanyol dal 20 luglio 2020

Carlos Sanchez (1986, centrocampista) – Svincolato dal Watford dal 1° luglio 2021

William Vainqueur (1988, centrocampista) – Svincolato dall'Antalyaspor dal 4 agosto 2020

José Jurado (1986, centrocampista) – Svincolato dal Cadice dal 1° ottobre 2020

Senad Lulic (1986, centrocampista) – Svincolato dalla Lazio dal 1° luglio 2021

Kwadwo Asamoah (1988, centrocampista) – Svincolato dal Cagliari dal 1° luglio 2021

Jack Wilshere (1992, centrocampista) – Svincolato dal Bournemouth dal 1° luglio 2021

Oscar Romero (1992, trequartista) – Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021

Clement Grenier (1991, trequartista) – Svincolato dal Rennes dal 1° luglio 2021

Keisuke Honda (1986, trequartista) – Svincolato dal Neftchi Baku dal 1° luglio 2021

Samir Nasri (1987, trequartista) – Svincolato dall'Anderlecht dal 1° luglio 2020

Robinho (1984, trequartista) – Svincolato dal Santos dal 16 ottobre 2020

Gaston Ramirez (1990, trequartista) – Svincolato dalla Sampdoria dal 1° luglio 2021

Hatem Ben Arfa (1987, trequartista) – Svincolato dal Bordeaux dal 1° luglio 2021

Sebastian Giovinco (1987, trequartista) – Svincolato dall'Al Hilal dal 15 agosto 2021

Diego Perotti (1988, esterno) – Svincolato dal Fenerbahce dal 31 agosto 2021

Max Meyer (1995, esterno) – Svincolato dal Colonia dal 1° luglio 2021

Jordon Ibe (1995, esterno) – Svincolato dal Derby County dal 1° luglio 2021

Kevin Mirallas (1987, esterno) – Svincolato dal Gaziantep dal 1° luglio 2021

Iago Falque (1990, esterno) – Svincolato dal Torino dal 31 agosto 2021

Angel Romero (1992, esterno) – Svincolato dal San Lorenzo dal 28 agosto 2021

Facundo Ferreyra (1991, attaccante) – Svincolato dal Celta Vigo dal 1° luglio 2021

Fernando Llorente (1985, attaccante) – Svincolato dall'Udinese dal 1° luglio 2021

Carlos Tevez (1984, attaccante) – Svincolato dal Boca Juniors dal 1° luglio 2021

Graziano Pellè (1985, attaccante) – Svincolato dal Parma dal 1° luglio 2021

Daniel Sturridge (1989, attaccante) – Svincolato dal Trabzonspor dal 2 marzo 2020

Giovani Dos Santos (1989, attaccante) – Svincolato dall'America dal 15 giugno 2021

Wilfried Bony (1988, attaccante) – Svincolato dall'Al Itthiad dal 1° ottobre 2020

Oumar Niasse (1990, attaccante) – Svincolato dall'Huddersfield dal 1° luglio 2021

Yaya Sanogo (1993, attaccante) – Svincolato dall'Huddersfield dal 1° luglio 2021

Raffael (1983, attaccante) – Svincolato dal Borussia Mönchengladbach dal 1° luglio 2020

