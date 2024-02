Calciomercato: tutti i calciatori di Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga in scadenza di contratto 2024

Calciomercato: molte le stelle dei vari campionati che rischiano di separarsi dai propri club il prossimo giungo, tra le scadenze contrattuali più illustri ci sono Mbappè, Kroos, Reus e Thiago Alcantara.

Calciomercato tutti i calciatori in scadenza

I migliori top club europei sono ancora alle prese con il calciomercato, in particolare i vari vertici dirigenziali dei club sono alle prese con situazioni delicate riguardati le scadenze contrattuali dei propri tesserati. Se per alcuni calciatori però il futuro della propria carriera sembra essere ancora incerto, per altre stelle, invece, un nuovo potenziale trasferimento sembra essere già più che delineato.

Emblematico è il caso Kylian Mbappe, il campione del mondo francese è infatti in scadenza di contratto con il PSG il prossimo 30 giugno 2024 e le mosse del Real Madrid sono state già da tempo scoperte. La dirigenza madrilena ha già strappato il sì del calciatore e Mbappè sembra essere dunque prossimo a vestire la maglia numero 9 dei Blancos. Il Real però deve guardare anche in casa propria, dove ci sono giocatori come Kroos e Modric che sono prossimi al termine del proprio legame con il club della capitale e, se per il tedesco le possibilità di una permanenza sono ancora incerte, per il Pallone d’Oro Luka Modric la separazione sembra essere sempre di più imminente il prossimo giugno.

Oltre a Kroos e Modric, però, potrebbero presentarsi altrettante altre occasioni ghiotte per i top club europei soprattutto sul comparto di centrocampo, dove non mancano i profili in scadenza di giocatori estremamente tecnici pronti ad arricchire qualsiasi rosa come i profili di Reus, Rabiot, Parejo, Thiago Alcantara, Jorghino e Koke.

Tutti i migliori calciatori in scadenza di contratto campionato per campionato:

Premier League

Jorginho, Martial, Thiago Alcantara, Andrè Gomes, Coufal, Matip, Welbeck, Alli, Thiago Silva

Bundesliga

Marco Reus, Mats Hummels, Weiser, Leandro Barreiro, Coen Casteels, Chupo-Mouting, Stefan Lainer, Asano

Ligue 1

Kylian Mbappè, Wissan Ben Yedder, Yazici, Atal, Kurzawa, Ismaily, Sergio Rico, Keylor Navas, Andrè Ayew, Moussa Sissoko

La Liga

Kroos, Modric, Koke, Parejo, Oliver Torres, Juan Miranda, Alex Berenguer, Guido Rodriguez, Iker Muniain, Alex Witsel, Nacho Fernandez, Lucas Vasquez, Segio Ramos, Azpilicueta, Savic