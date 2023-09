Calciomercato Serie B Estate 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Se dobbiamo stabilire quale sia la squadra rinforzatasi meglio, non riusciremmo a dare alcun nome poiché la Serie B è un torneo che sfugge ad ogni logica.

La squadra che ha effettuato un restyling pressoché totale, invece, c’è: la Reggiana. Tornata in B dopo il purgatorio in terza serie, la squadra emiliana ha cambiato volto e proverà a lottare per qualcosa di più di una tranquilla salvezza.

Pochi gli innesti delle neoretrocesse e molte le cessioni, mentre il Brescia, riammesso dopo il declassamento forzato della Reggina è la società ad essersi mossa meno per ovvi motivi.

Importante anche il mercato della Sampdoria, pronta a vivere una nuova avventura con un’altrettanto nuova proprietà; riuscirà Borini a trascinare la squadra alla promozione?

Ecco, nel dettaglio, il tabellone completo con cessioni e acquisti.

ASCOLI

All. William Viali (nuovo)

Acquisti: Masini (Cen, Genoa, P), Millico (Att, Cagliari, SV), D’Uffizi (Att, Viterbese, D), Haveri (Dif, Torino, P), Barosi (Por, Juve Stabia, D), Manzari (Cen, Sassuolo, P), Kraja (Cen, Atalanta, P), Giovane (Ce, Atalanta, P), Viviano (Por, Karagumruk, D), Rodriguez (Att, Lecce, P), Nestorovski (Att, Udinese, SV), Bogdan (Dif, Ternana, P), Di Tacchio (Cen, Sudtirol, P), Bayeye (Dif, Torino, P), Milanese (Cen, Cremonese, P)

Cessioni: Franzolini (Cen, FeralpiSalò, D), Guarna (Por, svincolato), Marsura (Att, svincolato), Leali (Por, Genoa, D), Collocolo (Cen, Cremonese, D), De Paoli (Att, Monopoli, D), Simic (Dif, Maccabi Haifa, D), Dionisi (Att, Ternana, D), Ventola (Att, United Ricicone, D), Forte (Att, Cosenza, P)

BARI

All. Michele Mignani (conf.)

Acquisti: Faggi (Cen, Imolese, D), Nasti (Att, Milan, P), Ménez (Att, Reggina, SV), Brenno (Por, Gremio, P), Sibilli (Att, Pisa, P), Diaw (Att, Monza, P), Edjouma (Cen, Steaua Bucarest, P), Koutsoupias (Cen, Benevento, P), Frabotta (Dif, Juventus, P), Achik (Att, Cerignola, D), Farroni (Por, Vis Pesaro, P), Astrologo (Cen, Vis Pesaro, D), Aramu (Cen, Genoa, P)

Cessioni: Ceter (Att, svincolato), Molina (Cen, svincolato), Galano (Att, svincolato), Mazzotta (Dif, svincolato), Botta, (Cen, svincolato), Sarri (Por, svincolato), Antenucci (Att, Spal, SV), Mane (Dif, Recanatese, P), Bosisio (Dif, Renate, D), Caprile (Por, Napoli, D), Marras (Att, Cosenza, D), Cheddira (Att, Napoli, D), Perrotta (Dif, Padova, D)

BRESCIA

All. Daniele Gastaldello (conf.)

Acquisti: Besaggio (Cen, Genoa, D), Bjarnason (Cen, Viking, SV), Dickmann (Dif, Spal, P), Moncini (Att, Benevento, D)

Cessioni: Karacic (Dif, svincolato), Adryan (Att, svincolato), Sonzogni (Por, Mantova, D), Ferrari (Dif, Desenzano, D), Niemeijer (Att, RKC Waalwijk, SV), Ayé (Att, Auxerre, D), Labojko (Cen, Ternana, SV), Scavone (Cen, Bozner, SV)

CATANZARO

All. Vincenzo Vivarini (conf.)

Acquisti: Veroli (Dif, Cagliari, P),Pompetti (Cen, Inter, D), Krastev (Dif, Fiorentina, P), Oliveri (Cen, Atalanta, P), D’Andrea (Att, Sassuolo, P), Ambrosino (Att, Napoli, P), Donnarumma (Att, Ternana, P), Stoppa (Att, Sampdoria, P), Krajnc (Dif, Hannover, D), Miranda (Dif, Sassuolo, P)

Cessioni: Rolando (Cen, svincolato), Gatti (Dif, svincolato), Martinelli (Dif, Audace Cerignola, D), Cianci (Att, Taranto, D), Fazio (Dif, Monopoli, D)

CITTADELLA

All. Edoardo Gorini (conf.)

Acquisti: Carissoni (Dif, Latina, D), Tessiore (Cen, Triestina, D), Sottini (Dif, Inter, D), Amatucci (Cen, Aquila Montevarchi, D), Angeli (Dif, Bologna, D), Pittarello (Att, Cesena, D), Rizza (Dif, Empoli, D), Kornvig (Cen, Spezia, D), Pandolfi (Att, Cosenza, SV)

Cessioni: Perticone (Dif, svincolato), Donnaruma (Dif, Cesena, SV), Del Fabro (Dif, svincolato), Varela (Att, svincolato), Tavernelli (Att, svincolato), De Zen (Dif, Luparense, P), Ciriello (Dif, Picerno, P), Antonucci (Att, Spezia, D), Asencio (Att, Potenza, D), Embalo (Att, Foggia, D)

COMO

All. Moreno Longo (conf.)

Acquisti: Mustapha (Att, Mainz, D), Semper (Por, Genoa, D), Abildgaard (Cen, Rubin Kazan, D), Cassandro (Dif, Lecce, D), Sala (Dif, Sassuolo, D), Kone (Cen, Torino, D), Barba (Dif, Pisa, D), Verdi (Att, Torino, D)

Cessioni: Kabashi (Cen, Reggiana, SV), Fabregas (Cen, svincolato), Scaglia (Dif, svincolato), Ghidotti (Por, Avellino, P), Cagnano (Dif, Südtirol, D), Tremolada (Cem, Renate, P), Parigini (Feralpisalò, SV)

COSENZA

All. Fabio Caserta (nuovo)

Acquisti: Tutino (Att, Parma, P), Zuccon (Cen, Atalanta, P), Mazzocchi (Att, Atalanta, P), Fontanarosa (Dif, Inter, P), Praszelik (Cen, Verona, P), Marras (Att, Bari, P), Crespi (Att, Lazio, P), Sgarbi (Dif, svincolato), Viviani (Cen, Benevento, P), Canotto (Att, Frosinone, P), Forte (Att, Ascoli, P)

Cessioni: Vaisanen (Dif, svincolato), Matosevic (Por, Triestina, D), Panico (Dif, Audace Cerignola, D), Pandolfi (Att, Cittadella, SV), Hristov (Dif, Potenza, P), Rigione (Dif, Avellino, D), Prestianni (Cen, Forlì, D), Panico (Dif, Taranto, D), D’Urso (Cen, Triestina, P), Finotto (Att, Triestina, D)

CREMONESE

All. Davide Ballardini (conf.)

Acquisti: Sekulov (Cen, Juventus, P), Vazquez (Att, Parma, SV), Brambilla (Cen, Cesena, D), Bertolacci (Cen, Fatih Karagümrük, SV), Collocolo (Cen, Ascoli, D), Jungdal (Por, Milan, D), Abrego (Cen, Godoy Cruz, P), Coda (Att, Genoa, P), Antov (Dif, Monza, P), Majer (Cen, Reggina, SV), Rocchetti (Dif, Triestina, D)

Cessioni: Dessers (Att, Glasgow Rangers, D), Scaringi (Dif, Novara, P), Cella (Dif, Ancona, D), Girelli (Cen, Sampdoria, D), Mamona (Cen, Vis Pesaro, P), Chiriches (Dif, Steaua Bucarest, D), Perseu (Cen, Latina, P), Tenkorang (Dif, Lecco, P), Acella (Cen, Perugia, P), Gondo (Att, Reggiana, P), Aiwu (Dif, Birmingham City, P), Milanese (Cen, Ascoli, P)

FERALPISALÒ

All. Stefano Vecchi (conf.)

Acquisti: Franzolini (Cen, Ascoli, D), Da Cruz (Att, KV Mechele, D), Ceppitelli (Dif, Venezia, SV), Compagnon (Att, Juventus, P), Minelli (Por, Cesena, D), Ferrarini (Dif, Fiorentina, P), Felici (Att, Triestina, P), Martella (Dif, Ternana, P), La Mantia (Att, Spal, P), Fiordilino (Cen, Venezia, P), Parigini (Cen, Como, SV), Letizia (Dif, Benevento, P), Kourfalidis (Cen, Cagliari, P)

Cessioni: Palazzi (Dif, svincolato), Salines (Dif, svincolato), Sau (Att, svincolato), Volpe (Por, svincolato), Siligardi (Att, svincolato), Legati (Dif, svincolato), Guerra (Cen, Juventus, D)

LECCO

All. Luciano Foschi (conf.)

Acquisti: Boci (Dif, Genoa, P), Donati (Dif, Empoli, P), Degli Innocenti (Cen, Empoli, P), Caporale (Virtus Francavilla, D), Tenkorang (Dif, Cremonese, P), Sersanti (Cen, Juventus U23, P), Di Stefano (Att, Sampdoria, D), Novakovich (Att, Venezia, P), Guglielmotti (Cen, Reggiana, SV), Lemmens (Dif, Lecce, P), Saracco (Por, Cerignola, D), Galeandro (Att, Alessandria, D), Ionita (Cen, Pisa, P), Crociata (Cen, Empoli, D)

Cessioni: Maldini (Dif, svincolato), Enrici (Dif, Taranto, D), Bunino (Cen, Brindisi, D), Ilari (Cen, Lumezzane, P), Stanga (Dif, Rimini, P), Galeandro (Att, Gubbio, P)

MODENA

All. Paolo Bianco (nuovo)

Acquisti: Manconi (Att, Albinoleffe, D), Cotali (Dif, Frosinone, D), Cauz (Dif, Reggiana, SV), Vandelli (Por, Fidelis Andria, SV), Zaro (Dif, Südtirol, D), Mondele (Cen, Brugge NXT, SV), Palumbo (Cen, Ternana, D), Riccio (Dif, Juventus, P)

Cessioni: Narciso (Por, svincolato), Poli (Cen, svincolato), Tulissi (Att, svincolato), Saporiti (Cen, Potenza, D), Maggioni (Dif, Mantova, D), Piacentini (Dif, Cesena, D), Coccia (Dif, Arezzo, P), Ogunseye (Att, Cesena, D), Casucci (Dif, Prato, P), Renzetti (Dif, Colorno, SV), Mosti (Cen, Virtus Entella, P), Armellino (Cen, Avellino, D)

PALERMO

All. Eugenio Corini (conf.)

Acquisti: Lucioni (Dif, Lecce, D), Vasic (Cen, Padova, D), Mancuso (Att, Monza, P), Ceccaroni (Dif, Venezia, D), Insigne (Att, Frosinone, D), Desplanches (Por, L.R. Vicenza, D), Lund (Dif, Bk Hacken, D), Henderson (Cen, Empoli, P), Di Francesco (Att, Lecce, D), Peda (Dif, Spal, D), Coulibaly (Cen, Salernitana, P)

Cessioni: Devetak (Dif, Nk Istra, P), Massolo (Por, L.R. Vicenza, D), Fella (Att, Latina, D), Corona (Att, Empoli, P), Broh (Cen, Sudtirol, P), Crivello (Dif, svincolato)

PARMA

All. Fabio Pecchia (conf.)

Acquisti: Partipilo (Att, Ternana, D), Begić (Cen, L.R. Vicenza, D), Čolak (Att, Glasgow Rangers, D), Di Chiara (Dif, Reggina, SV)

Cessioni: Vazquez (Att, Cremonese, SV), Santurro (Por, svincolato), Grassi (Cen, Empoli, D), Buayi-Kiala (Cen, Auxerre, P), Artistico (Att, Virtus Francavilla, D), Vona (D, Brindisi, P), Tutino (Att, Cosenza, P), Pavone (Att, Turris, P), Pezzella (Dif, Empoli, D), Buffon (Por, ritirato), Iacoponi (Att, Rimini, P), Juric (Cen, Real Valladolid, P), Rinaldi (Por, Olbia, P), Šits (Att, Spal, P), Ankrah (Cen, Koper, D)

PISA

All. Alberto Aquilani (nuovo)

Acquisti: Arena (Att, Gubbio, D), Barbieri (Dif, Juventus Next Gen, P), Esteves (Cen, Porto, D), Veloso (Cen, Verona, SV), D’Alessandro (Att, Monza, P), Barberis (Cen, Monza SV), Valoti (Cen, Monza, P), Campani (Por, svincolato), Mlakar (Att, Hajduk Spalato, D), Vignato (Att, Bologna, D)

Cessioni: Sussi (Cen, Fiorenzuola, P), Lucca (Att, Udinese, P), Cisco (Cen, Südtirol, D), Di Quinzio (Cen, Fiorenzuola, P), Barba (Dif, Como, D), Tommasini (Att, Pescara, P), Livieri (Por, Catania, D), Sibilli (Att, Bari, P), Rus (Dif, Pafos, P), Ubaldi (Att, Rimini, D), Zuelli (Cen, Carrarese, P), Dubickas (Att, Catania, P), Mastinu (Cen, Torres, D), Santoro (Cen, Pro Vercelli, P), Ionita (Cen, Lecco, P)

REGGIANA

All. Alessandro Nesta (nuovo)

Acquisti: Marcandalli (Dif, Genoa, P), Bardi (P, Bologna, SV), Mbaye (Dif, svincolato), Vergara (Cen, Napoli, P), Kabashi (Cen, Como, SV), Motta (Por, Juventus, P), Satalino (Por, Sassuolo, P), Romagna (Dif, Sassuolo, P), Pieragnolo (Dif, Sassuolo, P), Bianco (Cen, Fiorentina, P), Portanova (Cen, Genoa, P), Girma (Cen, Sona, SV), Duarte (Dif, Universitatea Craiova, SV), Vergara (Cen, Napoli, P), Vido (Att, Reggiana, D), Galante (Att, Juventus, P), Pettinari (Att, Ternana, D), Sampirisi (Dif, Monza, P), Sampirisi (Dif, Monza, D), Pajac (Dif, Genoa, P), Gondo (Att, Cremonese, P), Szyminski (Dif, Frosinone, P), Crnigoj (Cen, Venezia, P), Da Riva (Cen, Atalanta, P), Antiste (Att, Sassuolo, P), Melegoni (Cen, Genoa, P)



Cessioni: Sciaudone (Cen, svincolato), Cremonesi (Dif, svincolato), Rossi (Cen, svincolato), Rosafio (Att, svincolato), Cauz (Dif, Modena, SV), Laezza (Dif, svincolato), Marconi (Por, svincolato), Voltolini (Por, Montecchio, SV), Rossi (Cen, Vicenza, D), Duarte (Dif, Osijek, P)

SAMPDORIA

All. Andrea Pirlo (nuovo)

Acquisti: Borini (Att, Fatih Karagumruk, SV), Ricci (Cen, Frosinone, D), Barreca (Dif, Cagliari, D), Girelli (Cen, Cremonese, D), Alesi (Att, Milan, P), Metlika (Cen, Virtus Verona, d), Pedrola (Att, Barcellona, P), Ghilardi (Dif, Hellas Verona, P), Stankovic (Por, Inter, P), Esposito (Att, Inter, P), Facundo Gonzalez (Dif, Juventus, P), Stojanovic (Dif, Empoli, P), Lemina (Att, PSG, P)

Cessioni: Rincon (Cen, svincolato), Djuricic (Cen, Panathinaikos, D), Murillo (Dif, svincolato), Nuytinck (Dif, Nijmegen, D), Quagliarella (Att, svincolato), D’Amico (Cen, Avellino, P), Migliardi (Dif, Novara, D), Augello (Dif, Cagliari, D), Falcone (Por, Lecce, D), Gabbiadini (Att, Al-Nassr, D), Audero (Por, Inter, P), Stoppa (Att, Catanzaro, P), Sepe (Cen, Alessandria, P), Di Stefano (Att, Lecco, D), Bereszynski (Dif, Empoli, P), Leris (Cen, Stoke City, D), Paoletti (Cen, Fatih Karagümrük, D)

SPEZIA

All. Massimiliano Alvini (nuovo)

Acquisti: Kouda (Cen, Picerno, D), Cugnata (Dif, Casertana, D), Moro (Att, Sassuolo, P), Cassata (Cen, Genoa, P), Bandinelli (Cen, Empoli, D), F. Esposito (Att, Inter, P), Antonucci (Att, Cittadella, D), Muhl (Dif, Austria Vienna, D), Gelashvili (Dif, Dinamo Batumi, P), Corradini (Dif, Fiorentina, D), Elia (Dif, Atalanta, D)

Cessioni: Marchetti (Por, svincolato), Agudelo (Att, Al Nasr, D), Mraz (Att, Volos Neos Podosfairikos Syllogos, D), Gyasi (Att, Empoli, D), Strelec (Att, Slovan Batislava, P), Nzola (Att, Fiorentina, D), Zuppel (Att, V.Francavilla, D), Holm (Dif, Atalanta, P), Bourabia (Cen, Frosinone, D), Sala (Dif, svincolato), Sher (Cen, svincolato), Nguiamba (Cen, svincolato)

SÜDTIROL

All. Pierpaolo Bisoli (conf.)

Acquisti: Lonardi (Cen, Virtus Verona), Drago (Por, Renate, D), Di Tacchio (Cen, Ternana, P), Peeters (Cen, Juventus, P), Pecorino (Att, Juventus, P), Cisco (Cen, Pisa, D), Rauti (Att, Torino, P), Ghiringhelli (Dif, Ternana, D), Ciervo (Att, Sassuolo, P), Cagnano (Dif, Como, D), Cuomo (Dif, Crotone, D), Broh (Cen, Palermo, P), Merkaj (Att, Virtus Entella, D)

Cessioni: Larrivey (Att, Magallanes, D), Vinetot (Dif, svincolato), Schiavone (Cen, svincolato), Eklu (Cen, Arezzo, P), Zaro (Dif, Modena, D), De Col (Dif, L.R. Vicenza, D), Galuppini (Att, Mantova, D), Moscati (Cen, Lumezzane, D), Berra (Dif, Benevento, D), Di Tacchio (Cen, Ascoli, P)

TERNANA

All. Cristiano Lucarelli (conf.)

Acquisti: Favasuli (Dif, Fiorentina, P), Lucchesi (Dif, Fiorentina, P), Labojko (Cen, Brescia, SV), Casasola (Dif, Perugia, SV), Marginean (Cen, Sassuolo, P), Travaglini (Dif, Cagliari, P), Favilli (Att, Genoa, P), Pyyhtia (Cen, Bologna, P), Alba Ramos (Cen, Barcellona, D), Luperini (Cen, Perugia, D), Dionisi (Att, Ascoli, D)

Cessioni: Partipilo (Att, Parma, D), Capuano (Dif, svincolato), Boben (Dif, Cluj, D), Defendi (Dif, Narnese, SV), Mazzarani (Dif, svincolato), Di Tacchio (Cen, Südtirol, P), Ghiringhelli (Dif, Südtirol, D), Palumbo (Cen, Modena, D), Martella (Dif, Feralpisalò, P), Donnarumma (Att, Catanzaro, P), Pettinari (Att, Reggiana, D), Agazzi (Cen, Benevento, P), Bogdan (Dif, Ascoli, P), Ferrante (Att, Benevento, P)

VENEZIA

All. Paolo Vanoli (conf.)

Acquisti: Idzes (Dif, Go Ahead Eagles, D), Gytkjaer (Att, Monza, SV), Olivieri (Att, Juventus, P), Lella (Cen, Cagliari, D), Altare (Dif, Cagliari, P)

Cessioni: Ceppitelli (Dif, FeralpiSalò, SV), Maenpaa (Por, svincolato), Ceccaroni (Dif, Palermo, D), Rémy (Dif, svincolato), Redan (Att, Triestina, P), Peixoto (Dif, Vis Pesaro, P), Diop (Att, Vis Pesaro, P), Baudouin (Dif, svincolato), Novakovich (Att, Lecco, P), Johnsen (Cen, svincolato), Fiordillino (Cen, Feralpisalò, P), Haps (Dif, Genoa, P), De Vries (Att, Vis Pesaro, P), Crnigoj (Cen, Reggiana, P), Cuisance (Cen, Osnabruck, P)